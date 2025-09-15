77. Emmy Ödüllerini kazananların tam listesi (2025): Bu yıl Emmy Ödüllerini kimler kazandı?

2025 Emmy Ödülleri, televizyon dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak bu yıl da büyük heyecan yarattı. Sinema ve dizi sektörünün en iyilerinin ödüllendirildiği gecede, farklı platformlardan güçlü yapımlar ve başarılı oyuncular adeta yıldızlarını parlattı. Peki, bu yıl Emmy Ödüllerini kimler kazandı? İşte, 77. Emmy Ödüllerini kazananların tam listesi (2025)

2025 EMMY ÖDÜLLERİNİ KAZANANLARIN TAM LİSTESİ

2025 Emmy Ödülleri, televizyon dünyasının en prestijli ödül törenlerinden biri olarak, yılın en iyi yapımlarını ve yeteneklerini onurlandırdı. Bu yıl, dijital platformların ve yenilikçi içeriklerin ön planda olduğu bir sezon yaşandı. HBO Max, Apple TV+ ve Netflix gibi dev platformlar, güçlü adaylarıyla geceye damgasını vurdu. Drama, komedi ve mini dizi kategorilerinde birbirinden iddialı yapımlar yarışırken, oyunculuk ve yönetmenlik performansları da büyük beğeni topladı. Bu kapsamlı listede, her kategorinin kazananlarını detaylarıyla bulabilirsiniz.

BU YIL EMMY ÖDÜLLERİNİ KİMLER KAZANDI?

2025 Emmy Ödüllerinde birçok sürpriz ve beklenen zafer yaşandı. En iyi drama dizisi ödülünü HBO Max'in The Pitt alırken, en iyi komedi dizisi Apple TV+ yapımı The Studio oldu. Mini dizi kategorisinde ise Netflix yapımı Adolescence öne çıktı. Oyuncular arasında ise Noah Wyle, Britt Lower, Seth Rogen, Jean Smart ve Stephen Graham gibi isimler sahneye çıkarak ödüllerini aldı. Yönetmenlik ve senaryo dallarında da yenilikçi ve yaratıcı işler ön plandaydı. Bu yılın kazananları, televizyonun geleceğine yön veren önemli yapımlar ve isimler olarak hafızalara kazındı.

EN İYİ DRAMA DİZİSİ 2025

2025 yılında drama kategorisinin en iyisi The Pitt (HBO Max) olarak seçildi. Bu güçlü yapım, HBO Max'in yükselen yıldızı olurken, diğer adaylar arasında Disney+'tan Andor, Netflix'ten The Diplomat, HBO Max'ten The Last of Us, Hulu'dan Paradise, Apple TV+'tan Severance ve Slow Horses, ayrıca HBO Max'ten The White Lotus yer aldı. Drama türünde rekabetin son derece yüksek olduğu bu yıl, The Pitt'in başarısı sektörde büyük ses getirdi.

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ 2025

Komedi alanında ödül, Apple TV+ yapımı The Studio dizisine verildi. ABC'nin sevilen yapımı Abbott Elementary, Hulu'dan The Bear, HBO Max'ten Hacks, Netflix'in Nobody Wants This ve Hulu'nun Only Murders in the Building gibi güçlü rakipler arasında The Studio, taze ve özgün hikayesiyle öne çıktı. Komedi kategorisinde yılın en yaratıcı yapımı olarak dikkat çekti.

EN İYİ MİNİ DİZİ 2025

Mini dizi kategorisinde 2025'in zirvesinde Netflix yapımı Adolescence vardı. Aynı kategoride Netflix'ten Black Mirror, Hulu'dan Dying for Sex, Netflix'in Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story ve HBO Max'in The Penguin yapımları da adaylar arasındaydı. Adolescence, hem senaryosu hem oyunculuk performanslarıyla büyük beğeni topladı.

EN İYİ AKTÖR - DRAMA 2025

Drama kategorisinde en iyi aktör ödülünü Noah Wyle, HBO Max yapımı The Pitt'teki rolüyle kazandı. Diğer adaylar arasında Hulu'dan Paradise dizisiyle Sterling K Brown, Apple TV+'tan Slow Horses dizisiyle Gary Oldman, HBO Max yapımı The Last of Us'tan Pedro Pascal ve Apple TV+'tan Severance dizisinden Adam Scott yer aldı.

EN İYİ AKTRİS - DRAMA 2025

Drama dizileri kategorisinde en iyi kadın oyuncu ödülü, Apple TV+ yapımı Severance dizisindeki performansıyla Britt Lower'a verildi. CBS yapımı Matlock'tan Kathy Bates, Apple TV+'tan Bad Sisters dizisiyle Sharon Horgan, HBO Max yapımı The Last of Us'tan Bella Ramsey ve Netflix yapımı The Diplomat'tan Keri Russell bu kategoride aday gösterildi.

EN İYİ AKTÖR - KOMEDİ 2025

Komedi dizilerinde yılın en iyi aktörü ödülüne, Apple TV+ yapımı The Studio dizisindeki rolüyle Seth Rogen layık görüldü. Netflix yapımı Nobody Wants This dizisinden Adam Brody, Apple TV+'tan Shrinking dizisiyle Jason Segel, Hulu'nun Only Murders in the Building dizisiyle Martin Short ve Hulu yapımı The Bear dizisinden Jeremy Allen White diğer adaylardı.

EN İYİ AKTRİS - KOMEDİ 2025

Komedi dizilerinde en iyi kadın oyuncu ödülünü, HBO Max yapımı Hacks dizisiyle Jean Smart kazandı. Netflix'in The Residence dizisinden Uzo Aduba, Netflix yapımı Nobody Wants This dizisinden Kristen Bell, ABC'nin Abbott Elementary dizisinden Quinta Brunson ve Hulu yapımı The Bear dizisinden Ayo Edebiri adaylar arasında yer aldı.

EN İYİ AKTÖR - MİNİ DİZİ 2025

Mini dizi kategorisinde en iyi erkek oyuncu ödülü, Netflix yapımı Adolescence dizisindeki performansıyla Stephen Graham'a gitti. HBO Max yapımı The Penguin dizisinden Colin Farrell, Apple TV+ yapımları Presumed Innocent ve Dope Thief'ten Jake Gyllenhaal ile Bryan Tyree Henry ve Netflix yapımı Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story'den Cooper Koch da bu kategoride yarıştı.

EN İYİ AKTRİS - MİNİ DİZİ 2025

Mini dizi kategorisinde en iyi kadın oyuncu ödülü HBO Max yapımı The Penguin dizisinden Cristin Milioti'ye verildi. Apple TV+'tan Disclaimer dizisiyle Cate Blanchett, Netflix yapımı Sirens dizisinden Meghan Fehy, Netflix'in Black Mirror dizisinden Rashidah Jones ve Hulu yapımı Dying for Sex dizisinden Michelle Williams diğer adaylardı.

EN İYİ YARDIMCI AKTÖR - DRAMA 2025

Drama kategorisinde yardımcı erkek oyuncu ödülü, Apple TV+ yapımı Severance dizisinden Tramell Tillman'a verildi. Aynı diziden Zach Cherry ve John Turturro da adaylardaydı. HBO Max yapımı The White Lotus dizisinden Walton Goggins, Jason Isaacs, Sam Rockwell ve Hulu yapımı Paradise dizisinden James Marsden diğer isimlerdi.

EN İYİ YARDIMCI AKTRİS - DRAMA 2025

Drama dizilerinde yardımcı kadın oyuncu ödülü, HBO Max yapımı The Pitt dizisinden Katherine LaNasa'ya verildi. Apple TV+ yapımı Severance dizisinden Patricia Arquette, HBO Max yapımı The White Lotus dizisinden Carrie Coon, Julianne Nicholson, Parker Posey, Natasha Rothwell ve Aimee Lou Wood adaylardı. Hulu yapımı Paradise dizisinden Julianne Nicholson da öne çıkan isimler arasındaydı.

EN İYİ YARDIMCI AKTÖR – KOMEDİ 2025

Komedi kategorisinde yardımcı erkek oyuncu ödülü HBO Max yapımı Somebody Somewhere dizisinden Jeff Hiller'a verildi. Apple TV+'tan The Studio dizisinden Ike Barinholtz, Netflix yapımı The Four Seasons dizisinden Colman Domingo, Apple TV+'tan Shrinking dizisiyle Harrison Ford, Hulu yapımı The Bear dizisinden Ebon Moss-Bachrach ve Michael Urie ile NBC'nin Saturday Night Live programından Bowen Yang adaylar arasında yer aldı.

EN İYİ YARDIMCI AKTRİS – KOMEDİ 2025

Komedi dizilerinde yardımcı kadın oyuncu ödülünü HBO Max yapımı Hacks dizisinden Hannah Einbinder kazandı. Hulu yapımı The Bear dizisinden Liza Colón-Zayas, Apple TV+'tan The Studio dizisinden Kathryn Hahn, ABC yapımı Abbott Elementary dizisinden Janelle James ve Sheryl Lee Ralph, Apple TV+'tan The Studio dizisinden Catherine O'Hara ile Apple TV+'tan Shrinking dizisinden Jessica Williams diğer adaylardı.

EN İYİ YARDIMCI AKTÖR – MİNİ DİZİ 2025

Mini dizilerde yardımcı erkek oyuncu ödülü, Netflix yapımı Adolescence dizisinden Owen Cooper'a verildi. Netflix yapımı Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story dizisinden Javier Bardem, Apple TV+'tan Presumed Innocent dizisinden Bill Camp ve Peter Sarsgaard, Hulu yapımı Dying for Sex dizisinden Rob Delaney ile Netflix yapımı Adolescence dizisinden Ashley Walters adaylar arasında yer aldı.

EN İYİ YARDIMCI AKTRİS – MİNİ DİZİ 2025

Mini dizilerde yardımcı kadın oyuncu ödülü Netflix yapımı Adolescence dizisinden Erin Doherty kazandı. Apple TV+ yapımı Presumed Innocent dizisinden Ruth Negga, HBO Max yapımı The Penguin dizisinden Deirdre O'Connell, Netflix yapımı Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story dizisinden Chloë Sevigny, Hulu yapımı Dying for Sex dizisinden Jenny Slate ve Netflix yapımı Adolescence dizisinden Christine Tremarco diğer adaylardı.

EN İYİ SENARYO - KOMEDİ 2025

Komedi kategorisinde en iyi senaryo ödülü Apple TV+ yapımı The Studio'nun senaristlerine verildi: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory ve Frida Perez. Diğer güçlü adaylar arasında Abbott Elementary'den Quinta Brunson, Hacks'ten Lucia Aniello, Paul W. Downs ve Jen Statsky, The Rehearsal'den Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton, Eric Notarnicola ve Somebody Somewhere'den Hannah Bos, Paul Thureen, Bridget Everett yer aldı.

EN İYİ SENARYO – DRAMA 2025

Drama kategorisinde en iyi senaryo ödülü Andor dizisinin senaristi Dan Gilroy'a verildi. Ayrıca The Pittten Joe Sachs ve R. Scott Gemmill, Severance'ten Dan Erickson, Slow Horses'tan Will Smith ve The White Lotus'tan Mike White da adaylar arasındaydı.

EN İYİ SENARYO – MİNİ DİZİ 2025

Mini dizi kategorisinde en iyi senaryo ödülü Netflix yapımı Adolescence'in senaristleri Jack Thorne ve Stephen Graham'a gitti. Diğer adaylar arasında Netflix yapımı Black Mirror'dan Charlie Brooker ve Bisha K. Ali, Dying for Sex'ten Kim Rosenstock ve Elizabeth Meriwether, The Penguin'den Lauren LeFranc ve Say Nothing'ten Joshua Zetumer vardı.

EN İYİ YÖNETMEN – KOMEDİ 2025

Komedi dalında en iyi yönetmen ödülünü Apple TV+ yapımı Slow Horses dizisinin yönetmeni Adam Randall aldı. Adaylar arasında Andordan Janus Metz, The Pittten Amanda Marsalis ve John Wells, Severance'ten Jessica Lee Gagné ve Ben Stiller, The White Lotus'tan Mike White yer aldı.

EN İYİ YÖNETMEN – DRAMA 2025

Drama dalında en iyi yönetmen ödülünü Apple TV+ yapımı The Studionun yönetmeni Seth Rogen kazandı. Ayrıca The Bear'den Ayo Edebiri, Hacks'ten Lucia Aniello, Mid-Century Modern'den James Burrows ve The Rehearsal'den Nathan Fielder da adaylardaydı.

EN İYİ YÖNETMEN – MİNİ DİZİ

Mini dizilerde en iyi yönetmen ödülü Netflix yapımı Adolescence'in yönetmeni Philip Barantini'ye verildi. Diğer adaylar arasında Dying for Sex'ten Shannon Murphy, The Penguin'den Helen Shaver ve Jennifer Getzinger, Sirens'ten Nicole Kassell ile Zero Day'den Lesli Linka Glatter vardı.