Haberler

Ankara'da hayvan sürüsü oluşan obruğa düştü

Ankara'da hayvan sürüsü oluşan obruğa düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir küçükbaş hayvan sürüsü, yerde oluşan obruğun içinde mahsur kaldı. Olayda bazı hayvanlar telef olurken, çoban ve mahalle sakinleri diğer hayvanları kurtarmak için seferber oldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde küçükbaş hayvan sürüsü, yerde oluşan obruğun içinde mahsur kaldı.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesi Tüfekçioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oluşan obruğa bir çobana ait çok sayıda küçükbaş hayvan sürüsü düştü. Olayda bazı hayvanlar telef olurken çoban ve mahalle sakinleri diğer hayvanları kurtarmak için seferber oldu.

Bölgedeki olayın ardından, obruğun çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Haluk Levent için savcılık kararını verdi! Sıra mahkemede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! İşte 'Haluk'a borç verdim' dediği rakam

Haluk'u satan satana! Bir darbe de gözaltındaki Ece'den geldi

AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Depozito iade makinesinin içi ilk kez görüntülendi: Atılan şişeler böyle ayrıştırılıyor

İçi ilk kez görüntülendi! Atılan şişeler böyle ayrıştırılıyor
TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı

TBMM'deki 15 Temmuz sergisinde dikkat çeken kareler
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak

En büyük arzularından birine sonunda kavuştu! Hem de altından
Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı

Süper Lig'de heyecan, sürpriz karşılaşmayla başlıyor