ABD, Keşm Adası'nı vurdu

İran basını geçtiği haberlerde, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarına saldırı düzenlediğini yazdı.

KEŞM ADASI'NA FÜZELERLE SALDIRI

BD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarına saldırı düzenlediği bildirildi. Fars Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Keşm Adası yakınlarının ABD güçleri tarafından atılan füzelerle vurulduğu kaydedildi.

MUTABAKATTAN DÖNÜLMÜŞ, SALDIRILAR YENİDEN BAŞLAMIŞTI

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ve Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.

Kaynak: AA