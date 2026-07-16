Haluk Levent'in kardeşi de işin içinde! Ahbap'a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'inde aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında halen gözaltına bulunan 14 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

125 MİLYON TL'Yİ AŞAN PARA TRANSFERİ

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında, Haluk Levent'in kardeşi, halihazırda Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Berkant Acil'in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'ni Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanmak suretiyle doğrudan temin yöntemiyle aldığı, doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği, mali bilirkişi raporuyla yapılan yolsuzlukların tespit edildiği ve Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı, ardından 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ve bağlantılı olduğu şüphelilerin ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığı tespit edildi.

Berkant Acil

4 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Şüphelilere yönelik İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheliden 14'ü gözaltına alınmıştı. Aralarında Berkant Acil'in de bulunduğu 3 kişinin tutuklu olduğu öğrenilmiş, 4 şirkete ise kayyum atanmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

KELEPÇELİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan; ünlü sanatçının cezaevine sevk edildiği anlara ait görüntüler basına yansıdı. Görüntülerde Haluk Levent'in kelepçeli olduğu görüldü.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı