Haluk Levent'in kardeşi de işin içinde! Ahbap'a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş
Şile Belediyesi soruşturmasında tutuklu bulunan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in, 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalesini Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanarak doğrudan temin yöntemiyle aldığı, giderleri sahte faturalarla yüksek gösterdiği belirlendi. Ahbap Derneği'ne yapılan 125 milyon 765 bin lira bağışın Berkant Acil ve bağlantılı olduğu kişilerin hesaplarına aktırıldığı tespit edildi.
- Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı.
- Derneğe yapılan bağışların 125 milyon 765 bin lirası, usulsüz doğrudan temin ve sahte fatura yoluyla şüphelilerin hesaplarına aktarıldı.
- Soruşturma kapsamında 4 şirkete kayyum atandı ve gözaltındaki 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'inde aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında halen gözaltına bulunan 14 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.
125 MİLYON TL'Yİ AŞAN PARA TRANSFERİ
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında, Haluk Levent'in kardeşi, halihazırda Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Berkant Acil'in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'ni Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanmak suretiyle doğrudan temin yöntemiyle aldığı, doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği, mali bilirkişi raporuyla yapılan yolsuzlukların tespit edildiği ve Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı, ardından 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ve bağlantılı olduğu şüphelilerin ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığı tespit edildi.
4 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Şüphelilere yönelik İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheliden 14'ü gözaltına alınmıştı. Aralarında Berkant Acil'in de bulunduğu 3 kişinin tutuklu olduğu öğrenilmiş, 4 şirkete ise kayyum atanmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.
KELEPÇELİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan; ünlü sanatçının cezaevine sevk edildiği anlara ait görüntüler basına yansıdı. Görüntülerde Haluk Levent'in kelepçeli olduğu görüldü.