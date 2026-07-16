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Zeynep Atılgan'ın balkonda girdiği tripler olay oldu

Zeynep Atılgan'ın balkonda girdiği tripler olay oldu Haber Videosunu İzle
Zeynep Atılgan'ın balkonda girdiği tripler olay oldu
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Taşacak Bu Deniz dizisinin yıldızı Zeynep Atılgan, Fransa’daki festival çekiminde sergilediği abartılı hareketleri ve yapmacık bulunan mimikleri yüzünden sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

TRT ekranlarının popüler yapımı "Taşacak Bu Deniz" dizisinde canlandırdığı Fadime karakteriyle kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen Zeynep Atılgan, son dönemin en çok konuşulan genç yetenekleri arasında yer alıyor. Hem duru güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, son günlerde ise hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

“DİZİSİ TUTMUŞ YARDIMCI OYUNCU”

Dizinin Fransa’daki özel festival daveti için bir araya gelen ekipte yer alan Zeynep Atılgan, etkinlik öncesi otel odasının balkonunda mini mavi bir elbiseyle kamera karşısına geçti. Ancak genç oyuncunun şıklığından ziyade, video boyunca sergilediği abartılı hareketler ve yapmacık bulunan mimikleri sosyal medyada adeta eleştiri yağmuruna tutuldu.

"NE BU TRİPLER KRAL"

Sosyal medya kullanıcıları, videonun altına, kısa sürede "Ne bu tripler kral?", "Dizisi tutmuş yardımcı oyuncu" gibi binlerce eleştirel yorum bıraktı.

Atılgan'a yönelik bu tepkiler sadece çekim videosuyla da sınırlı kalmadı. Güzel oyuncunun, aynı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı rol arkadaşı Ali Öner ile olan birlikteliği de eleştirilerin bir diğer odağı oldu.

Kaynak: Haberler.com
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