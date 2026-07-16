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Nasuh Mahruki, 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

Nasuh Mahruki, 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı
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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Mahruki hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

AKUT'un kurucusu ve eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı ' 15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan bu sabah gözaltı kararı verilmişti.

GÖZALTINA ALINDI

Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki hakkında, sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca bu sabah re'sen soruşturma başlatıldı. 

Mahruki hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltı kararı verildi. Mahruki İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

İşte Nasuh Mahriki'nin gözaltına alınmasına neden olan o paylaşım:

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Bu tür yapılar, Abd, ab ve mossad bağlantılı dünyadaki tüm ülkelerde var. Kimi devletlerin gücü yetiyor . Kimi ise bu yapılarla yönetiliyor. Örnek Guneykore de moon tarikatı, Pakistan'a kadıyanilik, ırakta kesnızani, mısırda ed davetus selefiye...vs vs

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