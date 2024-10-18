4 Halife kimdir, isimleri ne? Dört Halife sırasıyla kimler? Halifeler kimler ve hayatları! Dört büyük halifenin isimleri nedir?İlk halife kim seçildi? Son halife kimdir? Halifelerin görevleri nelerdir? Halife dönemi ne kadar sürdü? 4 büyük Halife gündemde merak edilen ve araştırılan konulardan biri oldu.İşte sırasıyla 4 halifenin isimleri ve hayatları...

DÖRT HALİFE KİMLER?

Hazreti Muhammet sav.'in vefatının ardından seçilen 4 büyük halifenin isimleri sırasıyla şöyle:

1-Ebu Bekir - Hz. Ebu Bekir

2-Ömer bin Hattab - Hz. Ömer

3-Osman bin Affan - Hz. Osman

4-Ali bin Ebû Tâlib - Hz. Ali

1- HZ. EBU BEKİR

Hz. Ebu Bekir (632-634), İslam'ın ilk halifesi ve ilk Müslümanlardan biridir. Dürüstlüğü nedeniyle "es-Sıddık" lakabını almış, Hicret esnasında Hz. Muhammed ile mağarada saklandığı için "yar-ı gar" (mağara arkadaşı) olarak da bilinir. Onun dönemindeki en önemli gelişme, Kuran-ı Kerim'in mushaf haline getirilmesidir. Peygamberin vefatından sonra zekat vermeyi reddedenler ve dinden dönenlere karşı Ridde Savaşları yapılmış, bu çatışmalarda yaklaşık 30.000 kişi ölmüştür. Ayrıca Suriye ve Irak fethedilmiş, İslam hızla yayılmıştır. 634 yılında vefatından önce Hz. Ömer'i halife olarak tayin etmiştir.

2- HZ. ÖMER

Hz. Ömer, 634-644 yılları arasında halifelik yapmış ve adaleti gözettiği için "Faruk-ı Ekber" olarak anılmıştır. Halifeliği döneminde Mısır ve Irak başta olmak üzere birçok ülke fethedilmiş ve fethedilen bölgelerde dini özgürlük korunmuştur. Sasani Devleti'nin yıkılmasıyla İslam hızla yayılmıştır. Hz. Ömer, sade bir yaşam sürmüş ve savaş ganimetlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştır. 644 yılında Mugire Bin Şube'nin kölesi tarafından saldırıya uğrayarak vefat etmiştir.

3- HZ. OSMAN

Hz. Osman (644-656) döneminde, İslam devletinde ilk iç karışıklıkların yaşanması, bu dönemi önemli kılan unsurlardan biridir. Ayrıca, Kuran-ı Kerim'in çoğaltılması bu dönemin en önemli gelişmeleri arasındadır. Hz. Osman'ın halifeliği sırasında Libya ve Tunus'un fethi tamamlanmış, İslam Devleti'nin sınırları Kafkaslara kadar genişlemiştir. Ancak Hazar Türkleri ile yapılan savaşta İslam ordusu yenilgiye uğrayarak geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bu dönemde İslam Donanması kurulmuş ve ordu güçlendirilmiştir. Ancak Hz. Osman'ın devlet kadrolarına akrabalarını yerleştirmesi, Kufe ve Mısır'da isyanlara yol açmıştır. İsyancılar Medine'ye gelerek Hz. Osman'ı şehit etmişlerdir.

4- HZ. ALİ

Hz. Ali (656-661), İslam Devleti'nde "dört büyük halife" olarak anılan halifelerin sonuncusudur. Hz. Ali, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in damadı ve amcasının oğludur. Halifeliğe, Medine halkının desteğiyle getirilmiştir. Ancak Emeviler, Hz. Osman'ın katilinin bulunmaması nedeniyle Hz. Ali'ye biat etmeyi reddetmişlerdir. Bu durum, Müslümanlar arasında birlik ve düzenin giderek bozulmasına yol açmıştır. Hz. Ayşe de dahil olmak üzere bazı Müslümanların Hz. Ali'ye karşı çıkması, ilk ciddi çatışma olan Cemel Vakası'na (Deve Olayı) neden olmuştur. Sıffin Savaşı sırasında, Şam valisi Muaviye, Hz. Ali'ye karşı bir ordu kurarak ilk iç savaşın patlak vermesine sebep olmuştur. Hariciler, iç karışıklıkların sona ermesi için Hz. Ali, Muaviye ve Amr Bin As'ın öldürülmesi gerektiğini savunarak bu üç isme suikast planlamışlardır. Amr Bin As ve Muaviye suikast girişiminden kurtulmuş, ancak Hz. Ali bu suikast sonucu şehit edilerek Dört Halife Dönemi sona ermiştir.

HALİFELERİN GÖREVİ NEDİR?

Halifenin görevleri şunlardır:

Allah'ın hükümlerini uygulamak

Namazları, özellikle Cuma ve Bayram namazlarını kıldırmak

Zekât ve diğer vergileri toplamak

Kadıları (hâkimleri) ve valileri atamak

İslam devletinde yaşayanların mal, can, din, ahlak ve neslini korumak

Devlet sınırlarını korumak ve cihadı düzenlemek

Orduları hazırlamak ve komutan tayin etmek

Zulme uğrayanlara ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek

İhtilafları çözmek ve fitneleri engellemek

HALİFE DÖNEMİ NE KADAR SÜRDÜ?

Dört Halife dönemi 632 ile 661 arası yılları arasında yani 29 yıl sürmüştür.