29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İstanbul 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? Bayram etkinlik takvimi!

Ülke genelinde büyük bir sevinçle kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlik takvimi merak ediliyor. Bayram konserleri ve 29 Ekim kutlamaları nerede, saat kaçta olacağı gündeme geliyor. İstanbul 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta olacağı araştırılırken bayram etkinlik takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? Bayram etkinlik takvimi! Detaylar haberimizdedir…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI NEREDE, SAAT KAÇTA OLACAK?

İstanbul'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü, törenler, yürüyüşler ve konserlerle büyük bir coşkuyla kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kutlamalar öncesinde bir video paylaşarak tüm İstanbulluları 29 Ekim'de Yenikapı Meydanı'ndaki etkinliklere davet etti. İmamoğlu, "Cumhuriyetimizin 101. yaşını sanatla, kültürle ve konserlerle büyük bir coşku içinde kutlayacağız" dedi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı olacak ve İBB'nin düzenlediği etkinlikler çerçevesinde Emir Can İğrek ve Hadise ücretsiz halk konserinde sahne alacak. Aynı gün, SOLOTÜRK saat 16.00'da Maltepe sahilinde gösteri uçuşu yapacak.

Kartal'da ise Kartallı Kazım Meydanı'ndan Kartal Meydanı'na saat 19.23'te 'Büyük Fener Alayı Yürüyüşü' düzenlenecek, ardından Bengü'nün saat 20.30'da vereceği konserle kutlamalar devam edecek.

Kadıköy Belediyesi de 29 Ekim saat 19.00'da Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar'dan başlayıp Göztepe Işıklar'a kadar sürecek Cumhuriyet Yürüyüşü'nü organize edecek.

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İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında birçok etkinlik ve konser düzenlenecek. Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda Atatürk Evi'nden başlayıp Harbiye Askeri Müzesi'ne kadar yapılacak yürüyüşün ardından Athena, Barbaros Meydanı'nda saat 20.30'da sahne alacak.

İstanbul'un farklı ilçelerinde gerçekleşecek diğer kutlama programlarından bazıları ise şöyle:

Adalar: Atatürk Korosu ve DJ Suat Ateşdağlı, Atatürk Meydanı'nda saat 19.23'te sahne alacak.

Avcılar: Sıla ve Ali Altay, Ambarlı Sahil İspark'ta saat 19.30'da konser verecek.

Ataşehir: Fener alayı ve DJ Del Castio performansı, Ataşehir Bulvarı'nda saat 19.30'da gerçekleşecek.

Bakırköy: Simge, Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00'de konser verecek.

Bayrampaşa: 28 Ekim'de Haluk Levent, 29 Ekim'de Emrah Karaduman, Adapark Amfi Tiyatro'da sahne alacak.

Beykoz: 28 Ekim'de Yonca Lodi, 29 Ekim'de Gökhan Tepe; Beykoz Çayırı'nda saat 20.30'da konser verecek.

Beylikdüzü: Gökhan Türkmen, Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda 29 Ekim'de saat 21.30'da sahne alacak.

Büyükçekmece: Yüksek Sadakat, Albatroz Otopark'ta saat 20.30'da performans sergileyecek.

Çatalca: Merve Özbey, Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00'de sahne alacak.

Esenyurt: Ece Seçkin, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20.30'da performans sergileyecek.

Eyüpsultan: Melek Mosso, Feshane Bahçesi'nde saat 20.00'de sahne alacak.

Fatih: Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Hadise ve Emir Can İğrek, saat 18.00'de konser verecek.

Gaziosmanpaşa: Ebru Yaşar, Belediye Bahçesi'nde saat 20.00'de sahne alacak.

Küçükçekmece: Hande Yener, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde saat 20.00'de sahne alacak.

Maltepe: Moğollar, Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20.00'de performans sergileyecek.

Sancaktepe: Aleyna Tilki, Meydanpark'ta saat 20.00'de sahne alacak.

Sarıyer: Anadolu Ateşi gösterisi, Çayırbaşı Stadı'nda saat 18.00'de yapılacak.

Silivri: İlyas Yalçıntaş, Silivri Sahil'de saat 20.00'de konser verecek.

Şile: Madrigal, Atatürk Meydanı'nda saat 20.30'da sahne alacak.

Tuzla: Sefo, Tuzla Sahil Tören Alanı'nda saat 20.30'da konser verecek.

Üsküdar: Harem Etkinlik Alanı'nda Duman ve Ekin Beril saat 18.00'de sahne alacak.