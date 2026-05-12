2026’nın ilk çeyreğinde 68,4 milyar TL gelir, 4,6 milyar TL kâr Turkcell’den 5G çağına güçlü başlangıç

Türkiye’nin lider teknoloji ve iletişim şirketi Turkcell, güçlü ve sürdürülebilir büyüme performansını devam ettirdi. Yılın ilk üç aylık döneminde konsolide gelirler yıllık bazda yüzde 8,9 artarak 68,4 milyar TL’ye ulaştı. Konsolide FAVÖK yüzde 3,2 artışla 28,3 milyar TL olurken, FAVÖK marjı yüzde 41,4 seviyesinde gerçekleşti. Turkcell’in vergi öncesi kârı yüzde 38,8 artışla 11,9 milyar TL’ye ulaşırken net kârı ise yüzde 14,9 oranında artarak 4,6 milyar TL’ye yükseldi.

“5G çağına çok güçlü bir başlangıç”

5G’nin Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda tarihi bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şu değerlendirmeyi yaptı: “Turkcell olarak, 32 yıllık teknoloji liderliğimizi, güçlü altyapı yatırımlarımız ve yenilikçi vizyonumuzla istikrarlı bir çizgide sürdürüyoruz. İlk çeyreğin son gününde Türkiye’yi Turkcell gücünde 5G ile buluşturmanın gururunu yaşadık. 5G ile yalnızca iletişim standartlarını yükseltmekle kalmadık; aynı zamanda sanayiden sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar pek çok alanda ülkemizin rekabet gücünü artıracak yeni nesil bir dijital altyapının da kapılarını araladık. En geniş frekans bandı, en yüksek kapasiteye sahip şebeke mimarimiz, güçlü fiber altyapımız ve veri merkezlerimizle bu yeni döneme güçlü bir başlangıç yaptık. Mobil pazarda liderliğimizi sürdürüyoruz. Güçlü teknolojik altyapımıza müşterilerimizin gösterdiği teveccüh sayesinde yılın ilk çeyreğinde toplam mobil abone sayımız 39,8 milyona ulaştı. Türkiye’nin Turkcell’i olarak teknoloji alanında ülkemizi daha ileri taşıma motivasyonuyla çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle attığımız her adımda emeği olan çalışma arkadaşlarıma, destekleri için Yönetim Kurulumuza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza gönülden teşekkür ediyorum.”

Faturalı abone bazı net 661 bin arttı

Müşteri odaklı yaklaşımı, güçlü altyapısı ve yenilikçi teklifleri sayesinde Turkcell, yılın ilk çeyreğini Mobil Numara Taşıma (MNT) tarafında başarılı sonuçlarla tamamladı. Toplam mobil abone bazı net 655 bin abone kazanımıyla genişledi. Faturalı abone bazı da net 661 bin artışla istikrarlı büyümesini sürdürürken, faturalı abone oranı şirketin “değer odaklı büyüme” stratejisini yansıtır şekilde yüzde 81 seviyesine ulaştı.

Dijital İş Servisleri gelirleri yüzde 64 büyüdü

Dijital İş Servisleri (DBS) tarafında da Turkcell, 2026 yılına çok güçlü bir başlangıç yaptı. Artan kurumsal projelerin katkısıyla yükselen donanım gelirlerinin yanı sıra veri merkezi ve bulut servislerindeki yüzde 21’lik artış, DBS gelirlerinde yıllık yüzde 64’lük yükselişi beraberinde getirdi.

‘Hız Yılı’nda saniyede 10 Gigabit’e varan hızları sunan ilk ve tek operatör Turkcell

2026’yı ‘Hız Yılı’ ilan eden Turkcell, sabit tarafta da oyunun kurallarını yeniden yazdı. Wi-Fi 7 teknolojisiyle desteklenen Superonline UltraFiber paketleri sayesinde, ev internetinde saniyede 10 Gigabit’e varan hızları kullanıcılarına sunan Türkiye’deki ilk ve tek operatör Turkcell oldu. Yılın ilk çeyreğinde al-sat operasyonları dahil sabit tarafta toplam 36 bin net fiber abone kazanımı gerçekleştirildi.

İlk çeyrekte devam eden sabit altyapı yatırımlarıyla Turkcell, fiber altyapısıyla kapsadığı hane sayısını 138 bin artırarak toplam 6,5 milyona çıkardı. Fiber aboneye dönüşüm oranı ise yüzde 41,8 seviyesinde gerçekleşti.

Turkcell’in 1000 Mbps ve üzeri hızlara sahip fiber abone portföyünün, toplam bireysel fiber aboneleri içindeki payı yaklaşık yüzde 20 seviyesine yükseldi.

Paycell gelirleri ilk 3 ayda yüzde 15’lik artış gösterdi

Turkcell’in techfin alanındaki lokomotifi olan Paycell, yüksek baz etkisine rağmen Grup ortalamasının üzerinde büyümeye devam etti. Paycell gelirleri, POS ve mobil ödeme iş kollarındaki güçlü ivmenin etkisiyle yüzde 15 artış gösterdi. Öte yandan Financell’de net faiz marjı, önceki yılın aynı dönemine göre 3,6 puan artışla yüzde 8,3’e yükseldi. Techfin segmentinin toplam gelir artışı ise yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti.

Küresel platformlarda Turkcell imzası

Turkcell, ülkemizi ve telekomünikasyon sektörünü uluslararası platformlarda da başarıyla temsil ediyor. Bu kapsamda Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2026), sektör paydaşlarıyla geliştirdiği ve yurt dışı kaynaklı sahte aramaları önlemeye yönelik modeli, GSMA tarafından örnek uygulama seçildi. Aynı kongrede, 6G ve yeni nesil şebeke teknolojileriyle ilgili Ar-Ge çalışmaları için stratejik iş birliklerine de imza atıldı.

KUTU 1

Türkiye’deki en büyük Murabaha sendikasyon kredisi

Türkiye’nin dijital geleceğini şekillendirecek yatırımlarını kararlılıkla sürdüren Turkcell, yılın ilk çeyreğinde uluslararası finansman kaynaklarına erişim kabiliyetini ortaya koyan tarihi bir adım daha attı. 5G dönüşümü ve yeni nesil bağlantı teknolojilerine yön verecek yatırımları desteklemek amacıyla sağlanan 1 milyar dolar tutarında Murabaha sendikasyon kredisi, uluslararası yatırımcıların Turkcell’in vizyonuna duyduğu güveni bir kez daha teyit etti. Bu işlem, bugüne kadar bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen en büyük kurumsal Murabaha sendikasyon kredisi olarak kayıtlara geçti.

KUTU 2

Toplam yenilenebilir enerji kapasitesi 99 MW’a ulaştı

Başta 5G olmak üzere, teknoloji ve altyapı yatırımlarını aralıksız sürdüren Turkcell, sürdürülebilirlik başlığı altında da stratejik adımlar attı. Son olarak nisan ayında Mersin’de 12,1 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santralinin satın alımını gerçekleştiren şirketin toplam aktif güneş enerjisi kapasitesi 74,4 MW’a çıktı. Böylece Turkcell’in toplam yenilenebilir enerji kapasitesi ise 99 MW’a ulaştı.

CDP İklim Değişikliği Programı kapsamında alınan “Global A” notuyla, Turkcell’in çevresel performansı uluslararası ölçekte karşılık buldu. Şirket ayrıca bu çeyrekte TSRS uyumlu 2025 yılı sürdürülebilirlik raporunu da yayımladı.