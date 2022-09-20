20 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 20 Eylül Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 20 Eylül'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 20 Eylül Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 20.09.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHMET AKIF ERSOY MH. 184 SK. KIRAZLI CD. 186 SK. 196/1 SK. 179 SK. 187 SK. 189 SK. 196 SK. MESERETÇIOĞLU CD. 191 SK. 183 SK. ÖĞRETMEN TAHIR TUNCA CD. 73 SK. 197 SK. 182 SK. 195 SK. 188 SK. 190 SOKAK VE CIVARLARI
- 20.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-2
- 20.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAÇLI, YEŞILDERE, ÇATAK, DOKUZLAR, YILANLI MAHALLELERI (VELILER KÖK DEN SAÇLI FIDERI)
- 20.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR, ULAMIŞ, DÜZCE, TURGUT, İHSANIYE, BADEMLER GÖDENCE MAHALLESI, ÇAMTEPE MAHALLESI, GÖLCÜK MAHALLESI, EFEMÇUKURU, PAYAMLI, KAVACIK MAHALLESI, HEKIM KÖY VE KÖYLER CIVARINDAKI ÖZEL TRAFOLAR.
- 20.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZBEK MAHALLESININ TAMAMI RÜSTEM MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 20.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TERSANE MAHALLESİ,YALI CADDESİ,1661 - 1664 - 1662 - 1665 - 1671 SOKAKLAR VE CİVARI
- 20.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GONCALAR MAHALLESİ,GİRNE BUL,1828,6022,6023,6027,6028 SOKAKLAR VE CİVARI
- 20.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TURAN,YAMANLAR ,GÜMÜŞPALA MAHALLELERİ,7000,7014,7331/1 SOKAK VE CİVARI
- 20.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,ÇAMLIK CADDESİ,1179,1180,1180/1,2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 20.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVEN,LALELİ,VALİ RAHMİ,BARIŞ,DİCLE,YİĞİTLER,HÜRRİYET MAHALLELERİ, N.KEMAL, FEVZİ ÇAKMAK CADDELERİ,ADNAN KAHVECİ BULV.,FEVZİ ÇAKMAK CAD. NİN 347 SOK.İLE 361 SOK ARASI, NAMIK KEMAL CAD.NİN 439 SOK İLE 455 SOK ARASI, MENDERES CAD.NİN 423 İLE 428 SOK ARASI,289, 353, 362,386,384,397,398,399,391, 392,394,396,351,353,355,404,406, 408,410,417,423,425, 426,427, 429, 434,437,438,442, 443,445,447,451,451/1,493, 948,954,955,956 SOKAKLAR VE CİVARI
- 20.09.2022 09:30 16:30 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE SALİHLER UÇAR SOKAK İLE CANYURT, CUMHURİYET, FERELİLER, UMUT SİTESİ VE CİVARLARI
- 20.09.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRIYET MH. TAMAMI GÖRECE CUMHURIYET MH. VE ATA MH. BIR KISMI
- 20.09.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAHRAT VE GÖKÇEN MAHALLELERININ TAMAMI
- 20.09.2022 13:00 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-41 KÖRFEZ FIDERI MORDOĞAN - MANAL, KÖRFEZ, KAMUKENT MEVKII TAMAMI, GÖZDE SAKA, ORTADOĞLULAR, ARKO, İMREN SITELERI, ERTUĞ BALIK, KÖRFEZ TÜRKTELEKOM.
- 20.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES,VALİ RAHMİ BEY HÜRRİYET,İNÖNÜ MAHALLELERİ,İZMİR,UĞUR MUMCU, MENDERES CADDELERİNİN BİR BÖLÜMLERİ,79,106,108,112,110,114,116,121,135, 139,446,494,492, 492/1,442, 444,447 453,469,471,477,475,473,479,489/1,505,507,584 SOKAKLAR VE CİVARI,BUCA SSK
- 20.09.2022 13:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE POYRACIK MAHALLESİ DAĞISTAN KÖŞE RAMAZAN GÖKMEN TR VE DAĞISTAN KÖŞE HÜSEYİN TOSUN TR VE CİVARLARI
- 20.09.2022 14:30 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMRCALI, YENIKÖY VE AVUNDURUK MAHALLELERI, ALI YIĞEN ÖZLE TRAFOSU VE İZSU HALILLER, YENIKÖY VE UMURCALI İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI
- 20.09.2022 16:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM KÖYLER FIDERI - GÖKPINAR SITESI , KAYNARPINAR, KÖSEDERE, EĞLENHOCA, BOYABAĞI, EŞENDERE, ANBARSEKI, SAIP KÖYLERI TAMAMI, TURKCELL, TÜRK TELEKOM VERICILERI, İZSU TRAFOLARI
- 21.09.2022 08:00 16:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ESATPAŞA MAHALLESİ ZİNCİRLİKUYU, YENİ SOKAKLARI, ATATÜRK CADDESİ VE CİVARLARI
- 21.09.2022 09:00 12:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMALI MAHALLESİ CUMALI TOPRAK SULAMA TR-1 VE TR-2 VE CİVARLARI
- 21.09.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 551-560 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 21.09.2022 09:00 12:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DÜNDARLI MAHALLESİ FEHİM KARASU VE ARK. TR, DÜNDARLI YANIFEHİM KARASU TARIMSAL SULAMA VE CİVARLARI
- 21.09.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESI TR-1- TR-2, DSI BARAJ ÖZEL TRAFOSU, ÖDEMIŞ YOLU SOKAK VE CIVARLARI.
- 21.09.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM KÜÇÜKBAHÇE FIDERI -- HASSEKI, SARPINCIK, HAMZABÜKÜ, PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE, SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, YENILIMAN BIR KISMI
- 21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI EĞRIDERE SOKAK TR-4
- 21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARSLANLAR, ŞEHITLER, EĞERCI, ŞEHITLER MAHALESI TAMAMI PAMUKYAZI ÖZEL TR ABONELERIÇAYBAŞI MAHALLESI FEVZI ÇAKMAK , 2., 4. CADDELER. 7113, 7118, 7119, 7127, 7133, 7130, 7120, 589 SOKAKLAR VE CIVARI
- 21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSKELE KALABAK VE ATATÜRK MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTINTAŞ, CAMIATIK, İÇMELER, SIRA, KUŞÇULAR MAHALLELERININ TAMAMIDIR
- 21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BEŞYOL,SARNIÇ,GÖKÇELER,ÖZBEK ,KURUDERE MAHALLELERİ, SABUNCUBELİ PETROL İSTASYONU, EŞREFTÜRKÖZ,TURKCELL,VODAFONE, AVEA BAZ İSTASYONLARI, ÖZHÜRKENT KOPERATİFİ, SABUNCUBELİ TÜNEL GİRİŞ İNŞ. ŞANTİYESİ, OPET, MUSTAFA ULUDAĞ, FESİH KUŞ, DOĞAN KARADENİZ ŞANTİYESİ, GENÇ İNŞAAT, KALYON İNŞAAT, JANDARMA VE CİVARLARI,GÖNÜL ÇİNGİL ,MUSTAFA ULUDAĞ,GENÇ İNŞAAT MICIR OCAKLARI,JANDARMA
- 21.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI,MAVİŞEHİR MAHALLESİ,ATAKENT BOZOĞLU EVL.,TOKİ MAVİŞEHİR KONUTLARI, HY EĞİTİM YATIRIMLARI A.Ş.,AZİZ NESİN,2040,2040/7,2044 SOKAKLAR VE CİVARI,TR-1 SOYAK EVLERİ
- 21.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ,OPERA CADDESİ,2040/3 SOKAK VE CİVARI
- 21.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANÇAY MAHALLESİ,7197/3,7197 ,7197/4,7197/5 SOKAKLAR VE CİVARI
- 21.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜŞPALA MAHALLESİ,7017 SOKAKLAR VE CİVARI
- 21.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANÇAY MAHALLESİ,7190,7190/5 SOKAKLAR VE CİVARI
- 21.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MALTEPE MAHALLESİ,MİTHATPAŞA CADDESİ URLA ASFALTI, KARACAOĞLAN, LOZAN, ÖZYOL, DERYA, ÇAY, KIŞLA, GÖNEN, KARACAOĞLAN, LOZAN, TOLGA SOKAKLAR
- 21.09.2022 09:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSKELE MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 21.09.2022 10:00 12:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE SÜLEYMANLI MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 21.09.2022 10:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADAKÜRE VE ALAKEÇILI MAHALLELERI
- 21.09.2022 10:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BEYKÖY MAHALLESI TAMAMI TR-13 TR-29