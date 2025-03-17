17 MART NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? 17 Mart'ta ne oldu?

17 Mart tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 17 Mart'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 17 Mart tarihinde neler oldu? 17 Mart dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 17 Mart tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

17 MART NE GÜNÜ?

17 Mart Dünya Uyku Günü, sağlıklı uykunun önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl Mart ayının üçüncü Cuma günü kutlanan küresel bir farkındalık günüdür. Dünya Uyku Derneği (World Sleep Society) tarafından organize edilen bu gün, uyku bozukluklarının önlenmesi ve tedavisi hakkında bilinç oluşturmayı hedefler. Uyku sağlığının fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkileri vurgulanarak, kaliteli uykunun yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekilir.

17 MART NE GÜNÜ

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1756 - İrlanda'nın koruyucu azizlerinden, Aziz Patrick'in (385-461) adına kutlanan bir festival olan Aziz Patrick Günü, ilk kez New York'ta da kutlandı.

1776 - Amerikan Devrimi: George Washington ve Henry Knox'un kente bakan tepelere topçu birliklerini konuşlandırmasının ardından İngiliz güçleri, Boston'u terk etmek zorunda kaldı.

1816 - 38 tonluk 'Elise' adlı buharlı tekne, kaptan Pierre Andriel yönetiminde, Manş Denizi'ni aşan ilk buharlı tekne oldu.

1845 - Küçük paketlerde kullanılan lastik bandın patenti alındı.

1861 - İtalya, ulusal birliğini kurdu.

1891 - Ahmed İhsan Tokgöz, Servet-i Fünûn dergisini kurdu.

1901 - Van Gogh'un resimleri Paris'te Bernheim-Jeune galerisinde sergilenmeye başladı. 1890'da intihar eden sanatçı, yaşamı boyunca sadece bir tane resim satabilmişti.

1915 - Çanakkale Savaşı: Kraliyet Donanması Komutanı Amiral Sackville Carden, görevinden ayrıldı.

1920 - İngilizler, Eskişehir ve Afyon'dan çekildiler.

Tarihte bugün ne oldu

1921 - Londra'da ilk doğum kontrol kliniği açıldı. Kliniğe başvuranlara, düşük ücretle korunma araç gereçleri verildi.

1926 - "Demir Sanayinin Tesisine Dair Kanun" TBMM'de kabul edildi.

1927 - İtalya'da müzmin bekarların ağır vergi ödemeleri için kanun çıkarıldı.

1941 - Alman denizaltı kaptanı Otto Kretschmer'in denizaltısı batırıldı ve esir alındı.

1944 - Varlık Vergisi'nin tasfiyesine ilişkin yasa yürürlüğe girdi.

1948 - Belçika, Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık ve Lüksemburg arasında, 50 yıl süreli Brüksel Antlaşması imzalandı ve Batı Avrupa Birliği kuruldu.

1954 - İspanya'yı kura sonucunda eleyen Türkiye millî futbol takımı, FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

1961 - Vicente Calderón Stadyumu'nun yapımına başlandı.

1965 - 30 milyon dolarlık hacmi olan Türk-İsrail Ticaret Antlaşması imzalandı.

1966 - ABD donanması'na ait "Alvin" adlı araştırma-kurtarma denizaltısı, İspanya kıyıları açıklarında ABD'ye ait kayıp hidrojen bombası'nı buldu.

17 Mart'ta ne oldu

1968 - PTT ile Northern Electric firmasının işbirliğiyle kurulan telefon fabrikasında yapılan ilk yerli telefon cihazları, 157 liradan satışa çıkarıldı.

1969 - Golda Meir, İsrail'in ilk kadın Başbakanı oldu.

1970 - My Lai katliamı: ABD Ordusu, olayı örtbas etmeye çalıştıkları için 14 subay hakkında soruşturma başlattı.

1972 - Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir'de kuruldu.

1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Ankara Sıkıyönetim Komutanı, Sıkıyönetim Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu: "Türk Mimar Mühendisler Odası Birliği bizce sabıkalı bir yerdir. Adam öldürmekten 24 yıl ağır hapse mahkûm olan Mahmut Esat Güven, burada iki tabanca ile birçok parlamentere ders verirken yakalanmıştır."

1985 - İki ünlü oyun yazarı Arthur Miller ve Harold Pinter, hapiste bulunan Uluslararası Yazarlar üyesi yazarları ziyaret etmek amacıyla Türkiye'ye geldi.

17 Mart tarihinde ne oldu

1995 - Azerbaycan'da 15 Mart'ta başlatılan ve Türkiye'nin de adının karıştığı bir darbe girişimi bastırıldı. Devlet Başkanı Haydar Aliyev'i devirmek isteyen OMON Birlikleri'nin Komutanı Albay Ruşen Cevadov dahil olmak üzere, 400 kişi öldü.

1995 - Michael Jordan, basketbola geri dönme kararı aldı.

2020 - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021'e ertelendi.