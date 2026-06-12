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Fatih'te 3 motosiklet birbirine girdi: 1'i ağır 5 yaralı

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Fatih Vatan Caddesi'nde sabah saatlerinde üç motosikletin karıştığı kazada biri ağır 5 kişi yaralandı. Cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Fatih'te 3 motosikletli cadde üzerinde sabahın ilk saatlerinde kaza yaptı. Kazada biri ağır 5 kişi yaralanırken Vatan Caddesi kısa süreliğine kısmen trafiğe kapandı. Kaza, saat 05.00 sıralarında Fatih İsmetpaşa Mahallesi Vatan Caddesi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vatan Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 MT 3573 ve 41 ASK 298 plakalı motosikletler, Sofular Caddesi'nden yola çıkan 34 DOS 187 plakalı başka bir motosikletle çarpıştı. 

ÇARPMANIN ETKİSİYLE 5 KİŞİ YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın şiddetiyle 3 motosiklette bulunan toplam 5 kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, Vatan Caddesi'nin Edirne istikametindeki 3 şeridini trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 5 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

YARALILARDAN 1'İNİN DURUMU AĞIR

Çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan motosikletlerin olay yerinden kaldırılmasının ardından Vatan Caddesi'nin kapanan şeritleri yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSuat Şansal:

böyle kazalar ailelerine ne kadar büyük acı veriyo umarım yaralılar kurtulur ve bir daha bu tür olaylar yaşanmaz diye düşünüyorum gerçekten

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Haber YorumlarıKıvanç Aygun:

işte sabah erkenden kalkanlar da böyle kazaya çarpıyo bari sağlıklı kurtulsunlar

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Haber YorumlarıSema Nilay Güner:

vay be sabah erkenden başlayan gün böyle başlamış demek ne kadar da trajik çok kötü bişey bu motosiklet kullanıcıları hep böyle temerküzle gidiyo galiba kontrolü kaybetmek o kadar kolay oluyo ki insan kaza yapıyo bir de 5 kişi yaralanmış biri de ağır durumda yazık vallahi yazık

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