2026 yılı sömestr tatilinin ne zaman başlayacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı eğitim öğretim takvimi kapsamında, yılın başlangıç ve bitiş tarihleriyle birlikte dönem içi ara tatiller ve yarıyıl tatilinin tarihleri de açıklandı. 15 tatil ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. 15 tatil ne zaman? 2026 yarıyıl tatili ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, okullarda birinci dönem itibarıyla 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni eğitim döneminin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler hazırlıklarını sürdürürken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği resmi takvime göre ders zili ilk kez 8 Eylül'de çalacak. Bu tarihle birlikte milyonlarca öğrenci yeniden ders başı yapacak ve öğretmenler de yeni müfredat doğrultusunda eğitim faaliyetlerine başlayacak. İlk dönemin ne zaman sona ereceği ve ara tatil tarihleri de MEB tarafından duyurulan takvimde yer aldı.

15 GÜNLÜK YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili, yani sömestr tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 16 Ocak Cuma günü işlenecek son dersten sonra hafta sonuna girecek ve böylece sömestr tatili resmen başlamış olacak. Tatilin bitimiyle birlikte, öğrenciler 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yeniden okul sıralarına dönerek ikinci döneme başlayacaklar. Bu tatil dönemi, öğrencilerin dinlenmeleri, kendilerini geliştirmeleri ve ikinci döneme daha zinde başlamaları için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda, sömestr tatili süresince öğrencilerin sağlıklı ve verimli bir mola geçirmeleri amaçlanıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almalarıyla sona erecek. Öğrenciler yaklaşık 10 aylık bir eğitim döneminin ardından bu tarihte ara tatil ve yaz tatiline başlayacak. Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte, öğretmenler tarafından öğrencilere dönemin değerlendirmeleri sunulacak ve gelecek dönem için öneriler paylaşılacak. Yaz tatilinin başlamasıyla öğrenciler hem dinlenme fırsatı bulacak hem de kendilerini geliştirmek için farklı aktivitelere yönelme imkânı elde edecekler.