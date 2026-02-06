13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı

İstanbul'da 9 Aralık 2024 tarihinde Güngören Sanayi Mahallesi'nde 5 katlı binanın 2'nci katındaki dairede meydana gelmişti. Polisi arayan Eylem Dilsiz, eşinin intihar ettiğini söylemiş ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, başından silahla vurulmuş halde yerde yatan Murat Dilsiz'in hayatını kaybettiğini tespit etmiş ve incelemede Dilsiz'in yanında silah da bulunmuştu.

SORUŞTURMANIN SEYRİ DİYARBAKIR'DA DEĞİŞTİ

Habertürk'te yer alan habere göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın yönü, cenaze için gidilen Diyarbakır'da değişti.

KUZENİNE İTİRAF ETTİ: BABAMI BEN ÖLDÜRDÜM

Murat Dilsiz'in o dönem 13 yaşında olan kızı E.D. (16), kuzeni Büşra Dilsiz'e babasını kendisinin vurduğunu itiraf etti. E.D.'nin anlattıkları üzerine savcılığa başvuran kuzenin ihbarıyla soruşturma derinleştirildi. Olayla ilgili anne Eylem Dilsiz ve abla Rojin Dilsiz gözaltına alınırken, savcılık iki ayrı iddianame hazırladı.

İLK İFADESİNDE "ŞİDDET UYGULUYORDU" DEDİ

E.D için hazırlanan ilk iddianame, Bakırköy Çocuk Ağır Ceza'ya verildi. İddianamede suça sürüklenen ve olay zamanı 13 yaşında olduğu öğrenilen çocuk E.D.'nin ilk savunmasında babasının uzun süredir kendilerine şiddet uyguladığını, hakaret ve tehditlerde bulunduğunu anlattı.

"ELDİVEN TAKIP SİLAHLA ATEŞ ETTİM"

Olay günü de evde tartışma yaşandığını belirten E.D., daha fazla dayanamayacağını düşünerek kanepenin altındaki silahı eldiven takarak aldığını ve babasına ateş ettiğini söyledi. Parmak izi bırakmamak için eldiven kullandığını, ardından eldivenleri tuvalet penceresinden apartman boşluğuna attığını ifade etti.

"SİLAH SESİNİ KİMSE DUYMADI"

Babasını vurduktan sonra annesi ve kardeşlerinin odasına giderek yattığını, silah sesiyle kimsenin uyanmadığını belirten E.D, sabah kardeşleri okula gittikten sonra annesinin babasını gördüğünü, bunun üzerine annesine gerçeği anlattığını dile getirdi. Polis çağrıldığında ise babasını kendisinin vurduğunu söylemediğini belirten E.D., kimsenin kendisini bu eyleme yönlendirmediğini beyan ederek suçlamayı kabul etti.

İKİNCİ İFADEDE HER ŞEY DEĞİŞTİ: CİNSEL İSTİSMAR

İddianamede E.D.'nin, 29 Nisan 2025 tarihinde alınan ikinci ifadesi de yer aldı. İkinci ifadesinde ise yaklaşık bir yıldır babası tarafından istismara uğradığını, bunu birine anlatması halinde kardeşleriyle tehdit edildiğini öne sürdü.

Evde sürekli şiddet gördüklerini belirten E.D., olay günü yaşananların ardından babasını tek başına öldürdüğünü, kimsenin kendisini azmettirmediğini söyledi.

ANNESİ ÖNCE İNANMAMIŞ

Olaydan hemen sonra annesinin yanına giderek babasını vurduğunu söylediğini, annesinin önce inanmadığını, gidip baktıktan sonra ağlayarak neden böyle bir şey yaptığını sorduğunu aktardı. Ancak istismara uğradığını o an annesine de söylemediğini, sabah polis geldiğinde ise olayın intihar olarak değerlendirildiğini düşündükleri için sessiz kaldığını ifade etti.

ANNE VE ABLA İÇİN İKİNCİ İDDİANAME

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren savcılık, E.D.'nin, annesi ve ablasının isimlerinin yer aldığı ayrı bir iddianame daha hazırladı. Hazırlanan iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede, olayın nasıl gerçekleştiği ve E.D.'nin kuzenine cinayeti anlatmasının ardından yapılan başvuruya yer verildiği, bu kapsamda annenin ifadesinin alındığı belirtildi.

KIZINI YÖNLENDİRMEDİĞİNİ SAVUNDU

Eylem Dilsiz ifadesinde, sabah kızı tarafından uyandırıldığını, eşini başından vurulmuş halde gördüğünü, gece silah sesi duymadığını söyledi. Olayı intihar olarak değerlendirdiğini belirten anne Dilsiz, kızına silah vermediğini ve onu yönlendirmediğini savundu.

ABLANIN İFADESİ

Şüpheli olarak dosyada yer alan abla Rojin Dilsiz ise sabah saatlerinde uyandığını, babasını kanlar içinde gördüğünü, bağırması üzerine kardeşinin polisi aradığını anlattı. Babasının vurulmasıyla ilgili kardeşine herhangi bir yönlendirmede bulunmadığını ifade etti.

ADLİ TIP VE KRİMİNAL İNCELEME RAPORU

Maktulün otopsi ve kriminal raporu da iddianameye girdi. Yapılan otopside atışın sağ şakak bölgesinden, yakın mesafeden ve öldürücü nitelikte tek mermiyle gerçekleştiği belirtildi. Kriminal incelemede ise evde bulunan tabancanın gaz tabancasından dönüştürülerek gerçek mermi atar hale getirildiği ve 6136 sayılı yasa kapsamında yasak nitelikli silah olduğu tespit edildi.

SAVCILIK "HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI" DEDİ

Savcılık tarafından, E.D.'nin kendi başına olay öncesinde parmak izinin çıkmaması için eldiven takması gerektiğini, eldiveni bulunmasının mümkün olmayan apartman boşluğuna atması, olaydan sonra duş alıp barut artığı bulaşmış olabilecek kıyafetlerini yıkaması gerektiğini düşünebilecek erginlik düzeyinde olmadığı değerlendirildi.

Öte yandan olayın, gece vakti hep birlikte ikamet ettikleri evde gerçekleşmiş olduğu halde aynı evin içinde bulunan annesi Eylem ve ablası Rojin'in silah sesini duymamasının mümkün olmadığı, E.D.'nin olayın hemen ardından annesinin yanına gittiğinde babasını vurduğunu söylemesi ve Eylem'in odaya gidip maktulün vurulduğunu gördüğü halde 112'yi aramayarak sabah olmasını beklemesini iştirak halinde değerlendirdi.

3 İSME DE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede, E.D., Eylem Dilsiz ve Rojin Dilsiz hakkında 'Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız silah' suçundan 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.