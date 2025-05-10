11 MAYIS NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? 11 Mayıs 2025 bugün ne günü?

11 Mayıs tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 11 Mayıs'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 11 Mayıs tarihinde neler oldu? 11 Mayıs dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 11 Mayıs tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

11 MAYIS NE GÜNÜ?

Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan, annelerin sevgi, emek ve fedakârlıklarını onurlandırmak amacıyla dünya genelinde kutlanan özel bir gündür. Bu gün, çocukların annelerine olan sevgilerini ifade ettikleri, hediyeler verdikleri ve onlara minnettarlıklarını gösterdikleri anlamlı bir zaman dilimidir.

Anneler günü ne zaman

Tarihi kökeni Antik Yunan'a kadar uzansa da, modern anlamda Anneler Günü, 1908 yılında Amerikalı Anna Jarvis tarafından başlatılmış ve 1914'te ABD'de resmî gün ilan edilmiştir. Türkiye'de de 1955 yılından bu yana kutlanmaktadır.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

330 - Konstantinopolis (İstanbul), Roma İmparatorluğunun resmi başkenti oldu. Daha önce Byzantion denen bu kente, törenle "Yeni Roma" adı verildi ama daha çok Konstantinopolis adı kullanılacaktır.

868 - Bilinen en eski kalıp baskı kitap Elmas Sutra Çin'de basıldı.

1811 - "Siyam ikizleri" diye anılacak olan Chang Bunker ve Eng Bunker kardeşler doğdu. Karınlarından yapışık olan ikizler, yüz binde bir görülen bu doğumun isim babası oldular. 63 yaşında öldüler ve 18 çocukları oldu.

1812 - Birleşik Krallık Başbakanı Spencer Perceval, Avam Kamarası'nda cinnet geçiren iş insanı John Bellingham tarafından vurularak öldürüldü.

1858 - Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı.

1867 - Lüksemburg, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı.

11 MAYIS NE GÜNÜ

1920 - Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'daki Divan-ı Harp tarafından idama mahkûm edildi.

1924 - Gottlieb Daimler ve Karl Benz şirketleri birleşerek, Mercedes-Benz şirketini oluşturdular.

1927 - Akademi Ödülleri'ni dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi kuruldu.

1938 - Atatürk, çiftliklerini ve taşınmazlarını ulusa bağışladı.

1939 - II. Dünya Savaşı sırasında Moğolistan - Mançurya sınırında Halhin Gol Muharebesi başladı.

1946 - Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün CHP Tüzüğü'nde yer alan "Millî Şef" ve "Değişmez Genel Başkan" unvanları kaldırıldı.

1949 - Siyam, adını resmen Tayland olarak değiştirdi.

1949 - İsrail, Birleşmiş Milletler örgütüne katıldı.

1960 - Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann, Buenos Aires'te bir Mossad ekibi tarafından kaçırıldı.

1960 - İlk kez doğum kontrol hapı piyasaya verildi.

1961 - Yassıada'da Anayasa'yı ihlal davası başladı.

Tarihte bugün ne oldu

1963 - Başbakan İsmet İnönü, 'Kürt sorunu'nun tehlike oluşturmadığını söyledi.

1967 - Yunan iktisatçı ve sosyalist siyasetçi Andreas Papandreu, Yunan askeri cuntası tarafından Atina'da hapsedildi.

1981 - 20 Şubat 1980'de Malatya Doğanşehir Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Hasan Doğan'ı öldüren sağ görüşlü militan Cengiz Baktemur, ölüm cezasına çarptırıldı.

1985 - Birmingham City FC ile Leeds United arasında Birmingham'da yapılan futbol maçı sırasında yangın çıktı: 40 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.

1987 - Eski Alman Schutzstaffel subayı ve Gestapo üyesi "Lyon Kasabı" olarak da bilinen Klaus Barbie, II. Dünya Savaşı sırasında işlediği suçlardan dolayı Fransa'nın Lyon kentinde yargılanmaya başladı.

1987 - Baltimore Maryland'de, ilk kalp-akciğer nakli gerçekleştirildi.

11 Mayıs 2025 bugün ne günü

1988 - Britanya Gizli İstihbarat Servisi görevlisiyken Sovyetler Birliği hesabına casusluk yaptığı ortaya çıkınca bu ülkeye iltica eden Kim Philby, 76 yaşında Moskova'da öldü.

1997 - IBM'in süper bilgisayarı Deep Blue, gelmiş geçmiş en büyük satranç ustası olarak kabul edilen Gary Kasparov'u yendi.

2008 - 4. Türkiye Grand Prix'ini, üst üste 3.kez Felipe Massa kazandı.

2013 - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde arka arkaya iki patlama oldu. Patlamada 52 kişi hayatını kaybederken, 150'nin üzerinde kişi de yaralandı.