1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı?

İstanbul'da 1 Mayıs otobüsler ücretsiz mi? Bugün Marmaray, metro, metrobüs, otobüsler gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi 2024 ve toplu taşıma hangi saatler arası bedava olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 Mayıs'ta toplu taşıma bedava mı 2024? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay ücretsiz mi? Detaylar haberimizdedir…

1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci - Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı, Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak. İstanbul Valiliği tarafından açıklanan tedbirler çerçevesinde, bazı ulaşım hatlarında değişiklikler yapılacak.

ULAŞIMA KAPATILACAK ULAŞIM AĞLARI

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;

1- M2 Yenikapı – Seyrantepe - Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

2- Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının seferlerinin durdurulması,

3- İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferlerinin durdurulması,

4- Tünel Meydan - Karaköy arası Füniküler hattı seferlerinin durdurulması,

5- Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli istikameti ve Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,

6- M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,

7- M7 İstoç - Yıldız metro hattının Kağıthane - Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

8- Bağcılar - Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Topkapı - Kabataş arasında yolcu taşınmaması,

9- T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınmaması,

10- T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı - Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmaması,

11- Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması.

İDO A.Ş ve ŞEHİR HATLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ;

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;

1- Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu ve araç taşınması,

Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına "Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü

iskeleleri ile Harem-Sirkeci arası" yolcu ve araç taşınmaması,

2- Adalar'a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi,

3- Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,

Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi.

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI;

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;

1- TURYOL-DENTUR Deniz Motorları Şirketinin, Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu taşıması,

Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına "Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü

iskelelerine" yolcu taşınmaması,

2- Adalar'a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi,

3- Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,

Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi.

TCDD ve DLH MARMARAY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ;

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;

1- Marmaray Sirkeci İstasyonlarının çift taraflı olarak sefere kapatılması.