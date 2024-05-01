1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı?
1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi ve 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı soruları gündeme geliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde. '1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?' sorusu merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs'ta toplu taşıma bedava mı 2024? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay ücretsiz mi?
İstanbul'da 1 Mayıs otobüsler ücretsiz mi? Bugün Marmaray, metro, metrobüs, otobüsler gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi 2024 ve toplu taşıma hangi saatler arası bedava olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 Mayıs'ta toplu taşıma bedava mı 2024? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay ücretsiz mi? Detaylar haberimizdedir…
1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci - Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı, Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak. İstanbul Valiliği tarafından açıklanan tedbirler çerçevesinde, bazı ulaşım hatlarında değişiklikler yapılacak.
ULAŞIMA KAPATILACAK ULAŞIM AĞLARI
1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;
1- M2 Yenikapı – Seyrantepe - Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,
2- Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının seferlerinin durdurulması,
3- İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferlerinin durdurulması,
4- Tünel Meydan - Karaköy arası Füniküler hattı seferlerinin durdurulması,
5- Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli istikameti ve Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,
6- M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,
7- M7 İstoç - Yıldız metro hattının Kağıthane - Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,
8- Bağcılar - Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Topkapı - Kabataş arasında yolcu taşınmaması,
9- T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınmaması,
10- T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı - Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmaması,
11- Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması.
İDO A.Ş ve ŞEHİR HATLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ;
1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;
1- Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu ve araç taşınması,
Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına "Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü
iskeleleri ile Harem-Sirkeci arası" yolcu ve araç taşınmaması,
2- Adalar'a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi,
3- Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,
Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi.
İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI;
1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;
1- TURYOL-DENTUR Deniz Motorları Şirketinin, Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu taşıması,
Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına "Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü
iskelelerine" yolcu taşınmaması,
2- Adalar'a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi,
3- Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,
Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi.
TCDD ve DLH MARMARAY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ;
1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;
1- Marmaray Sirkeci İstasyonlarının çift taraflı olarak sefere kapatılması.