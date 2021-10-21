Güne enerjik bir başlangıç yapmak isteyenler yulaf ezmesini tercih edebilirler. Yüksek oranda Omega3 ve linoleik asit içer. Bu asitler kötü kolesterolü azaltmaya yardımcı olur, beyin ve kalp asitlerini destekler ve korur. Dünyadaki sağlıklı yiyecekler arasında yer alan yulaf özellikle spor yapanlar arasında tüketilmekte. Vitamin, mineral, lif ve antioksidan kaynağı olan yulafın nasıl yenilmesi konusunda vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Yulaf ezmesi ne zaman yenir? Yulaf ezmesi nedir? Yulaf ezmesi zayıflatır mı? İşte detaylar haberimizde...

YULAF EZMESİ NASIL YENİR?

Yulaf ezmesini kahvaltıda tüketmek için yoğurt, soya sütü ya da yağsız süt ile karıştırarak tüketebilirsiniz.

Yulaf ezmesini sütle karıştırıp, çilek, böğürtlen gibi meyvelerle tatlandırarak tüketebilirsiniz.

Kek, poğaça gibi tüm hamur işlerinin içerisinde kullanarak besin değerlerinin artmasını sağlayabilirsiniz.

Kahvaltılık omletlerin içerisine bir miktar yulaf ekleyerek doyuruculuğunu arttırabilirsiniz.

Meyveli smoothielerin içerisine iki tutam yulaf ekleyebilirsiniz.

Spor öncesinde mutlaka yulaf tüketmenizi öneriyoruz.

Kek, kurabiye pasta gibi, hamur işlerine ilave ederek besin değerini yükseltebilirsiniz.

Smoothie'lere ekleyerek kıvam almasını sağlayabilirsiniz.

YULAF EZMESİ KAHVALTIDA NASIL YENİR?

Sabahları kahvaltı yapmaya vakti olamayanlar, cam bir kavanoz içinde besleyici bir kahvaltıyı yanında taşıyabilirler. Bunun için kavanozun içine 5 yemek kaşığı yulaf ezmesi, ¾ bardak süt,1/2 çay kaşığı tarçın ve 1 tatlı kaşığı balı ekleyin ve karıştırın. Ağzını iyice kapattıktan sonra bir gece dolaba kaldırın. Sabah üzerine biraz muz, 3 adet çiğ badem, 4 adet ceviz içi ve 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi rendesi ekleyin ve tüketin.

YULAF EZMESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

Hazımsızlığa iyi gelir.

Cilt ve saç sağlığına olumlu katkıları vardır.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

Stres, kaygı gibi sorunlar nedeniyle ortaya çıkan uykusuzluğu giderir.

Sinir sisteminin rahatlamasını sağlar.

Uzun süre tok tuttuğu, düşük kalorili ve yüksek lifli olduğu için kilo vermeye yardımcı bir besindir.

Kas ve kemiklerin güçlenmesinde etkili rol oynar.

Diş ve diş etinde meydana gelen sorunları giderir.

Sigara, alkol gibi bağımlılıklardan kurtulmaya yardımcı olur.

Yüksek enerji kaynaklarından biridir. Bu nedenle hem sporcuların, hem de kendini yorgun hissedenlerin mutlaka tüketmesi önerilir.

GÜNLÜK YULAF TÜKETİMİ NE KADAR OLMALI?

8 yemek kaşığı yulaf, günlük protein ihtiyacının %15'ini karşılar. İçeriğinde bulunan E vitamini, kas liflerinin hızlı yenilenmesini sağlar. Bu nedenle günlük tüketilmesi gereken yulaf miktarı ortalama 8 yemek kaşığıdır.

YULAF EZMESİ YOĞURTLA NASIL YENİR?

Harika bir probiyotik olan yoğurdu yulafla birlikte tüketmek oldukça akıllıcadır. Özellikle ev yapımı yoğurtla bu tarif daha da faydalı olacaktır. Yoğurtlu yulaf ezmesini kısa sürede hazırlayabilirsiniz. 1 kase yoğurda 1 yemek kaşığı yulafı ekleyin ve karıştırın. Dilerseniz içine böğürtlen, muz, çilek, elma, şeftali gibi meyveleri de ilave edebilirsiniz.

YULAF EZMESİ ZAYIFLATIR MI?

Yulaf ezmesi oldukça doyurucudur, bu özelliği ile daha az kalori almanıza ve kilo vermenize yardımcı olur. Aynı zamanda yulaf ezmesinde bulunan betaglukan midenin yiyecekleri boşaltma süresini geciktirici ve bu sayede tokluk hissi verir. Yulaf ezmesi ile düzenli olarak yapacağınız kahvaltılar iştahınızı kontrol altına alarak fazla kalori almanızı önler.

DİYETTE YULAF EZMESİ NASIL YENİR?

Diyet yapanlar genellikle yulaf ezmesini salatalarda, yoğurtlu menülerde ve ara öğünlerde kullanabilirler.

Yulaf ezmesi özellikle diyet yaparken tüketildiğinde ekmek yeme alışkanlığınızın önüne geçecektir.

Aşırı açlık hissedildiğinde bir kase yoğurt ya da bir bardak süte yulaf ezmesi ekleyerek gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.

Kahvaltıda soya sütü, portakal suyu ile yulaf ezmesi tüketebilirsiniz.

Ara öğünlerde kuru yemişlerle birlikte bir miktar yulaf ezmesi yemenizin bir sakıncası bulunmaz.

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