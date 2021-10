Vali Yavuz, Kartepe İlçesi Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

KOCAELİ (Habermetre) - Vali Seddar Yavuz, Kartepe İlçesi muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Kartepe Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya; Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, daire müdürleri, kurum yetkilileri ve muhtarlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantıda İl Göç İdaresi Müdür V. Mehmet Erkoç, özellikle göçmenlerin Ülkemize girişleri ve ilimize gelişleri ile Geri Gönderme merkezinin yaptığı çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Vali Seddar Yavuz, muhtarlara katılımları için teşekkür ederek yaptığı konuşmalarında; "Her ilçemizde düzenli olarak düzenlediğimiz Muhtarlar İstişare Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Muhtarlık müessesini çok önemsiyoruz. 32 yıllık meslek hayatımda muhtarlarımızla çok güzel işler başardık. Çok güzel işbirlikleri yaptık. Nitekim pandemi döneminde de sizin desteklerinizden çok fazla istifade ettik. Sizler gece gündüz demeden çalıştınız, mahallerinizde bizlerin eli, ayağı, gözü, kulağı oldunuz. Dünyaya örnek olabilecek bu iş birliği salgın döneminde bizi çok başarılı hale getirdi. Bundan sonraki süreçte de bu birlikteliğimizi çok önemsiyorum. O yüzden muhtar arkadaşlarımızı her gittiğimiz yerde olabildiğince onore etmeye, ödüllendirmeye de gayret gösteriyoruz. Kendinizi yalnız hissetmemenizi, her zaman kapımızın ve gönlümüzün sizlere açık olduğunu bilmenizi istiyorum. Çünkü sizler kendi adınıza değil, temsil ettiğiniz mahalleniz adına bize gelip, bizlerden talepte bulunuyorsunuz. Sizlerden istirhamım ihtiyaçlarınızı, sorunlarınızı birinci elden bize iletmenizdir. Yaşatan ve Göz Yaşı Silen Bir Milletiz Bizler sömürmek, zulmetmek, öldürmek üzerine iddiası olan bir millet değiliz. Biz yaşatan bir milletiz. Biz göz yaşı silen bir milletiz. Çünkü tartışmasız İslam toplumları içerisinde İslam'ı en iyi anlamış, özümsemiş, hayatına nakşetmiş bir milletiz. O yüzden bizim söyleyecek sözümüz var. Bizim iddiamız, davamız var. Bunları gerçekleştirebilmek içinde her zaman söylediğim gibi birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var. Birbirimizle olan mesafeleri kapatmaya ihtiyacımız var. Karşılaştığımız sorunlar karşısında istismar etmek yerine bu sorunu nasıl çözebileceğimize odaklansak emin olun çok daha büyük mesafe alırız. O yüzden Kocaeli'de ki politikamız; nereden gelirse gelsin, bu insanların en azından bizi seven, bize sempati duyan insanlar olarak ülkelerine dönmelerine vesile olmaktır. " dedi. Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman'ın ilçede yapılan yatırım ve çalışmalara ilişkin yaptığı konuşmalarının ardından daire müdürleri muhtarların sorularını yanıtladı. Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar'ın yaptığı konuşmanın ardından Vali Yavuz değerlendirme konuşması gerçekleştirdi. Vali Yavuz Kartepe ilçemizin hem yerleşim hem de tatil yeri olduğunu belirterek yaptığı konuşmalarında; Kartepe geleceği çok parlak olan ilçelerimizden bir tanesi. Çünkü daha yeşil ve tek katlı binaların ağırlıklı olduğu bir yerleşim ve tatil yeri. Nüfusun daha çok artabileceğini düşünüyoruz. Yerel yönetimlerden bizim beklentimiz imar planları yapılırken okul ve diğer kamu hizmet alanlarının en güzel şekilde hazırlanmasıdır. Bizim güçlü bir millet olduğumuzu belirten Vali Yavuz; Türkiye'nin son dönemde elde etmiş olduğu başarılar hakikaten göz kamaştırıcı. Dünya şuanda bir hammadde sorunu ile yüzleşiyor. Pandeminin etkilerini düşündüğünüzde bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti pek çok alanda pandemiyi fırsata çevirmiş, özellikle üretimde büyük başarı elde etmiştir. Gerek hastanelerdeki tedaviler, gerekse sokaktaki vatandaşımıza sağlanan imkanlar gerçekten takdir edilesi niteliktedir.

Lütfen Aşılarımızı Olalım İkinci doz aşılamada halen istediğimiz noktalara ulaşamadığımıza dikkat çeken Vali Yavuz; Aşı karşıtlığına halen devam ediliyor. Bireysel olarak aşı karşıtı olabilirsiniz. Ama lütfen bunun propagandasını yapmayın. İkinci dozda halen sorunlarımız var ve istediğimiz yerde değiliz. Bilim insanlarına, Doktorlara, konunun uzmanlarına kulak verelim. Bu konuyu çok önemsiyorum. Mahallelerinizdeki yaşlıların, kronik hastalığı bulunanların 3. doz aşılarını yaptırmaları yönünde uyarılarda bulunalım. Hiç aşı yaptırmayanlar var onları da uyarmaya çalışalım. 1, 5 yıl okulları kapattık bu çocuklar okullarına gitmeden okullarını bitirdiler. Dolayısıyla bizim sistemi ayakta tutmamız lazım. Bunun yolu tedbirlere, kurallara uymak ve aşımızı yaptırmak. Vakalar arttıkça moralimiz bozuluyor. Bu insanlar bize emanet. Uyuşturucu ile Mücadelede İyi Durumdayız İhbar müessesinin artması gerektiğini belirten Vali Yavuz; Uyuşturucu konusunda iyiyiz. Emniyetimiz jandarmamız bu konuda çok iyi çalışıyor. Anlık ihbarlarımız var. UYUMA, KADES var mesela. Mesela bütün muhtarlarımızın ve kamu çalışanlarının UYUMA'yı telefonlarına yüklemesi lazım. Diyelim ki madde kullanımı veya arzına ilişkin bir şey gördünüz bu uygulamadan faydalanabilirsiniz. Bizim öncelikle işimiz onları engellemek. Bunu yaparken de sizlerin desteğine ihtiyacımız var. 15 Milyar 500 Milyon TL'lik Yatırım Devam Ediyor Kocaeli'nin bilim, sanayi ve teknoloji kenti olduğunu vurgulayan Vali Yavuz; Hizmetleri, yatırımları bugüne kadar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Şehrimizde şuan çeşitli alanlarda 15 milyar 500 milyon TL'lik yatırım devam ediyor. Eğitim konusunda çok büyük işler yapıyoruz. Yaklaşık 150 dersliği hizmete aldık. 191 dersliği de en yakın zamanda hizmete alacağız. Hükümetimizin Kocaeli'ye bakışı son derece pozitif. Sayın Cumhurbaşkanımız Kocaeli'yi son derece önemsiyor. Kocaeli bilim, sanayi ve teknoloji şehridir. Türkiye'nin yaptığı bütün buluş ve icatların Kocaeli'den geçmeden yapılma şansı yok. Burası o yüzden bilim ve teknolojinin başkentidir. Çevre Kirliliği Konusunda Tavizimiz Yok Bu şehirde şuanda 13 tane istasyonumuz var ve anlık hava kalitesini ölçüyoruz. 94 tane fabrika baca gazını anlık izliyoruz. Bütün dere yataklarını, debilerini anlık olarak görebiliyoruz. Numune alabiliyoruz. Burada sorunumuz daha iyi iletişim ve diyalog. 3200 tane sanayi kuruluşunun olduğu bir şehirde her gün birinin bir sanayi kuruluşunun başında durması mümkün değil zaten buda kabul edilemez. Ama ihbar müessesesini çalıştırdığınız zaman hemen müdahale edilebilir. Bu konuda hassasız. Çevre kirliği insanı öldürmek kadar kötü geliyor bana. Çünkü geleceği öldürüyorsunuz. Suyu, toprağı kirlettikten sonra temizleme şansınız var mı? Dolayısıyla çevreyi koruyacağız. Hem yaşayacağız hem çevreyi koruyacağız. Sürdürülebilir kalkınma tamda budur. Yani bir taraftan kalkınacağız, bir taraftan da çevreyi koruyacağız. Çevre ile ilgili hassasiyetimiz yüksek. Çevreyi kirleten her kim olursa olsun ceza vermekten çekinmiyoruz. Bu konuda tavrımız çok net. Bu dönemde yapabileceğimiz şey vatandaşımızın yanında olmaktır. Vatandaşı kucaklayıp, sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Sorun alanlarını azaltacağız. Vatandaşımızın 7/24 Yanındayız Ülkemizde son 20 yılda sosyal politikalar ve sosyal hizmet alanında ciddi bir devrim gerçekleştiğini belirten Vali Yavuz; Bize ihtiyacı olan vatandaşımızın 7/24 yanındayız. Son 20 yılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal politikalar ve sosyal hizmet alanında ciddi bir devrim yapmıştır. Engellisinden yaşlısına evlerinden alıp, evlerine bırakıyoruz. Özel rehabilitasyon merkezlerinde her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sizlerden ricamız kimsesizlerin kimi olmaya gayret gösterin, aşamadığınız durumlarda da bizi mutlaka bilgilendirin" diyen Vali Yavuz tüm muhtarlara katılımlarından dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından muhtarlarımızın ihtiyaç ve sorunlarının ele alındığı ve yapılması gerekenler noktasında istişarelerin yapıldığı toplantıda; Vali Yavuz, gereğinin yapılması ve takip edilmesi hususunda orada hazır bulunan kurum müdür ve yetkililerine talimat verdi.

Muhtarlarımıza Teşekkür Belgesi Verildi

Pandemi sürecindeki gayretli çalışmaları ve birçok alanda verdikleri hizmetlerden ötürü muhtarlarımıza tek tek Teşekkür Belgelerini veren Vali Yavuz, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kartepe Belediyesi Ziyaret Edildi Toplantının ardından Kartepe Belediye Başkanı M. Mustafa Kocaman'ı ziyaret eden Vali Yavuz, Başka Kocaman'dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.

