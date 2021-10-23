Uzaklaştırma kararına rağmen otomobilde eski sevgiliye dayağa tutuklama

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski sevgilisi Burcu Can Eşmen'i (36) zorla bindirdiği otomobilinin içinde darbettiği iddia edilen Emre Özer (33) tutuklandı, olay sırasında aracı kullanan arkadaşı Ozan Baskın (21) ise adli kontrolle serbest kaldı. Emniyette olayı anlatan Eşmen, "Beni 'Silahı alıp seni öldüreceğim' diye ölümle tehdit etti. Can havliyle kendimi araçtan attım. Tanımadığım insanlar çığlıklarımı duyunca bize doğru gelmeye başladılar. Böyle kurtuldum" dedi.

Olay, Osmangazi ilçesinde geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre Burcu Can Eşmen, kız arkadaşıyla birlikte Kültürpark'ta bulunan eğlence mekanına gitti. Eşmen'in hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı Emre Özer de bu sırada aynı mekana geldi. Özer, yanına gittiği Eşmen ile tartışmaya başladı. Özer, bir süre sonra arkadaşlarının arasında Eşmen'i zorla dışarı çıkarıp, kapının önünde bekleyen Ozan B.'nin kullandığı aracının arka koltuğuna bindirerek, Kültürpark'tan uzaklaştı. Otomobil içinde eski erkek arkadaşının dövdüğü Eşmen, inmeye çalışsa da engellendi. Eşmen, Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde kırmızı ışıkta durmalarıyla aracın kapısını açıp yardım istedi. Çevredekilerin tepkisi üzerine korkan Emre Özer ile arkadaşı, aracı bırakarak kaçtı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, darbedilen Burcu Can Eşmen'i alıp, ambulansla hastaneye götürdü.

Öte yandan Burcu Can Eşmen'in avukatı Cansu Zeytinoğlu, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtip, tahliye edilmesi halinde Emre Özer'e elektronik kelepçe takılmasını talep edeceklerini söyledi.