Philadelphia ve Forrest Gump ile üst üste iki kez En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü alan Tom Hanks'in en önemli filmleri arasında, Forrest Gump, Philadelphia, Azap Yolu, Yeni Hayat, Er Ryan'ı Kurtarmak ve Yeşil Yol sayılabilir. 2006 Cannes Film Festivali, Tom Hanks'in simgebilimci profesör Robert Langdon rolünde oynadığı Dan Brown'un aynı isimli kitabından yola çıkılarak hazırlanan Da Vinci Şifresi ile açılış yapmış ve izleyenlerin beğenisini kazanmıştır. Peki, Tom Hanks kimdir? Tom Hanks kaç yaşında, nereli? Tom Hanks film ve dizileri neler? Tom Hanks mesleği nedir? Tom Hanks hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TOM HANKS KİMDİR?

Tom Hanks, 9 Temmuz 1956'da California, Amerika'da doğdu. Babası Amos Mefford Hanks'in (1924 – 1991) soyu İngiltere'ye uzanıyordu ve annesi Janet Marilyn Frager bir hastane yöneticisiydi. Hanks henüz 5 yaşındayken annesi ve babası boşandı. Hanks'in 3 kardeşi vardı; Sandra, Jim ve Lawrence. Anneleri ve babaları ikinci evliliklerini gerçekleştirince, Sandra, Larry ve Tom babalarıyla, Jim ise anneleriyle yaşamaya başladı. Üvey annelerinin ise önceki evliliğinden 5 çocuğu vardı, böylece çok kalabalık bir aile olmuşlardı. Üvey anneleri ve babaları 2 yıl sonra boşandı.

Hanks okulda aşırı utanaç ve sessiz bir çocuktu. Popüler değildi ancak sorumluluk sahibiydi ve iyi bir öğrenciydi. 1965'te Hanks'in babası, Frances Wong'la üçüncü evliliğini gerçekleştirdi. Wong'un önceki evliliğinden 3 çocuğu vardı, bu yüzden Hanks, lise yılları boyunca üvey kardeşleriyle birlikte yaşadı. Skyline Lisesi'nde okuduğu sırada okul tiyatrosunda rol almaya başladı.

Hanks, Chabot College adlı üniversitede tiyatro eğitimi almaya başladı ancak 2 yıl sonunda Sacramento State Üniversitesi'ne transfer oldu. Zamanının çoğunu tek başına tiyatroya giderek, Bertolt Brecht, Tennessee Williams ve Henrik Ibsen oyunları izleyerek geçiriyordu.

Tiyatro öğrenimi gördüğü yıllarda, Cleveland'da, bir tiyatro festivalinin yöneticisiyle tanıştı. Yöneticinin teklifi üzerine Hanks, festivalde stayerlik yapmaya başladı. Böylece tam 3 yıl boyunca set dizaynından sahne yönetmenliğine kadar herşeyi öğrendi. Bu sırada Shakespeare'in Two Gentlemen of Verona oyununda sergilediği performansla Cleveland Eleştirmenler Ödülü'nü aldı.

Hanks Cleveland'dan New York'a taşındı. Riverside Shakespeare adlı tiyatro şirketinin bir üyesi oldu. Sırasıyla düşük bütçeli yapım He Knows You're Alone'da ve Mazes and Monsters adlı televizyon filminde rol aldı. 1979 yılında, ABC kanalının seçmelerine katıldı ve kanalda yayınlanacak olan komedi dizisi "Bosom Buddies"de bir rol aldı. Bu dizi sayesinde, yönetmen Ron Howard Hanks'le iletişime geçerek ona bir teklif sundu. Howard, Splash adlı film üzerinde çalışıyordu. Önceleri bir yan rol için düşünülmüştü ancak sonunda Hanks'e başrol teklif edildi ve film gişede büyük başarı elde etti.

Hanks'i Hollywood camiasına "gerçek bir yetenek" olarak tanıtan film, 1988 yapımı "big" oldu. Ancak ardından gelen "Turner and Hooch" (1989), başarısız oldu. Oyuncunun bundan sonraki film seçimleri de onu başarıya götürmedi. Kariyeri açısından kötü geçen birkaç yılın ardından, 1993 yılı Hanks'i parlatacak olan yıl oldu. Önce "Sleepless in Seattle" ardından da "Philadelphia" filmleriyle övgü topladı. Filmlerin başarısının tamamen Hanks'in başarısından kaynaklandığı söylendi. Oyuncu 1994 yılında Philadelphia'daki oyunculuğuyla en iyi erkek oyuncu Oskar'ını aldı.

1994 yılı yazında, hit film "Forrest Gump" geldi. Hanks'in oyunculuğu artık tartışmasız bir yükselişteydi ve onu dünya çapında üne kavuşturmuştu. Bu filmdeki rolüyle de 1995 yılında en iyi erkek oyuncu Oskar'ını aldı. Böylece, Oskar Ödülü tarihinde arka arkaya iki kez Oskar kazanan ikinci oyuncu olma ünvanını kazandı.

Forrest Gump'ın ardından "Apollo 13" ve "That Thing You Do" adlı filmlerde rol alan Hanks, 1996'da HBO kanalı için çekilecek bir belgesel-dizi "From the Earth to the Moon" için yapımcılığa soyundu. Televizyon projeleri arasında en pahalısı olma özelliğini taşıyan bu yapımın ardından Steven Spielberg'ün yönetmenliğindeki "Er Ryan'ı Kurtarmak" adlı filmde rol aldı. Gelmiş geçmiş en iyi savaş filmleriden biri kabul edilen bu yapım, Spielberg'e ikinci en iyi yönetmen Oskar'ını, Hanks'e ise en iyi erkek oyuncu Oskar adaylığını getirdi.

Başarılı kariyerine 1999'da "Yeşil Yol" ile devam eden oyuncu, bu güne kadar birçok ünlü yönetmenle işbirliği içinde onlarca başarılı yapıma imza attı. Bunlardan bazıları oyuncuya Altın Küre kazandıran "Cast Away" (2000), "Terminal" (2004) ve "Da Vinci Şifresi" (2006) idi. "Cast Away"deki rolüyle en iyi erkek oyuncu daliında Oskar adayı oldu.

Hanks, 1978 – 1987 yılları arasında Samantha Lewes ile evliydi. Çiftin iki çocuğu oldu. Bunlardan bir tanesi ise oyuncu Colin Hanks. 1988'de ise halen birlikte olduğu eşi, oyuncu Rita Wilson ile evlenen Hanks'in bu evliliğinden de iki çocuğu bulunuyor.

Hanks, Amerikan Film Enstitüsü tarafından verilen "Ömür Boyu Başarı Ödülü"ne sahip olan en genç oyuncu olma ünvanını taşıyor. Cleveland Indians beyzbol takımının ve Aston Villa'nın taraftarı. NASA'nın uzay çalışmalarıyla yakından ilgileniyor, hatta Ulusal Uzay Topluluğu'nun bir üyesi. Kız kardeşi Sandra Hanks Benoiton bir yazar, diğer kardeşlerinden Lawrence Hanks ünlü bir böcekbilimci ve Jim Hanks ise bir aktör ve film yapımcısı. 1.78 metre boyunda. En sevdiği şarkıcılar/ gruplar ise Elvis Presley, Patrick Rondat ve Alabama Thunderpussy. Şarkıcı Bruce Springsteen'le gençliğinden beri yakın arkadaş. En sevdiği film 1968 tarihli "2001: A Space Odyssey". Aktörün 2007 ve 2008'de Amerika'da vizyona girecek olan filmleri ise şöyle: "The Great Buck Howard", "Charlie Wilson's War", "A Cold Case", "Melekler ve Şeytanlar", "Boone's Lick" ve "The Risk Pool".

2015 yılında Coen Kardeşler'in birlikte senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini Steven Spielberg'in yaptığı "Casuslar Köprüsü/ Bridge of Spies" adlı sinema filminde Amy Ryan, Sebastian Koch, Michael Gaston, Alan Alda ile birlikte oynarken Tom Hanks, CIA tarafından görevlendirilen avukat rolünde oldu.

ÖDÜLLERİ

2001 - 58.Altın Küre Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Yeni Hayat)

1995 - 52.Altın Küre Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Forrest Gump)

1995 - 67.Oscar Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Forrest Gump)

1994 - 66.Oscar Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Philadelphia)

1994 - 44.Berlin Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu (Philadelphia)

1994 - 51.Altın Küre Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Philadelphia)

1989 - 46.Altın Küre Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Komedi) (Büyük)

FİLMLER VE DİZİLERİ:

Yönetmen :

2011 - Larry Crowne (Sinema Filmi)

1996 - Hayal Şarkısı (Sinema Filmi)

Senaryo :

2011 - Larry Crowne (Sinema Filmi)

2005 - Magnificent Desolation: Walkin... (Sinema Filmi)

1998 - From the Earth to the Moon (TV Dizisi)

1996 - Hayal Şarkısı (Sinema Filmi)

Yapımcı :

2016 - My Big Fat Greek Wedding 2 (Sinema Filmi)

2015 - Ithaca (Sinema Filmi) 2015

2014 - Olive Kitteridge (TV Dizisi)

2013 - Parkland (Sinema Filmi)

2012 - Efsane Beşli (Sinema Filmi)

2010 - The Pasific(TV Dizisi)

2009 - Arkadaşım Canavar (Sinema Filmi)

2006 - Big Love(TV Dizisi)

2000 - Yeni Hayat (Sinema Filmi)

1998 - From the Earth to the Moon (TV Dizisi)

Oyuncu :

2018 - Toy Story 4 (Woody) (Sinema Filmi)

2016 - Inferno (Robert Langdon) (Sinema Filmi)

2015 - Ithaca (Mr. Macauley) (Sinema Filmi)

2015 - Casuslar Köprüsü/ Bridge of Spies (James Donovan ) (Sinema Filmi)

2015 - A Hologram for the King (Alan Clay) (Sinema Filmi)

2013 - Mr. Banks (Walt Disney) (Sinema Filmi)

2013 - Killing Lincoln (Himself - Narrator) (Sinema Filmi)

2013 - Kaptan Phillips (Kaptan Richard Phillips) (Sinema Filmi)

2012 - Radioman (Himself) (Sinema Filmi)

2012 - Bulut Atlası (Dr. Henry Goose, Otel Müdürü, Isaac Sachs, Dermot ) (Sinema Filmi)

2011 - Çok Gürültülü ve Çok Yakın (Sinema Filmi)

2011 - Larry Crowne (Larry Crowne) (Sinema Filmi)

2010 - The 82nd Annual Academy Awards (Kendisi (Sunucu))(TV Filmi)

2010 - The 67th Annual Golden Globe A... (Kendisi)(TV Filmi)

2010 - Oyuncak Hikayesi 3 (Woody-Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 - Afi Life Achievement Award: A ... (Kendisi)(TV Filmi)

2009 - The 66th Annual Golden Globe A... (Kendisi)(Tv Programı)

2009 - Melekler ve Şeytanlar (Robert Langdon) (Sinema Filmi)

2009 - Beyond All Boundaries (Anlatıcı (Seslendirme))Kısa

2008 - The 80th Annual Academy Awards (Kendisi)(TV Filmi)

2008 - The 60th Primetime Emmy Awards (Kendisi)(TV Filmi)

2007 - The Pixar Story (Kendisi) (Sinema Filmi)

2007 - Charlie Wilson'ın Savaşı (Charlie Wilson) (Sinema Filmi)

2006- Da Vinci Şifresi (Dr. Robert Langdon) (Sinema Filmi)

2005 - i Love The '90s: Part Deux (Kendisi)(TV Dizisi) (Arşiv Görüntüsü)

2005 - The Colbert Report (Kendisi)(TV Dizisi) (2 Bölüm)

2005 - Magnificent Desolation: Walkin... (Anlatıcı) (Sinema Filmi)

2004 - The 76th Annual Academy Awards (Kendisi)(TV Filmi)

2004 - Terminal (Viktor Navorski) (Sinema Filmi)

2004 - Kutup Ekspresi (Santa Cruz-Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 - Kadın Avcıları (Profesör G.H. Dorr) (Sinema Filmi)

2002 - Sıkıysa Yakala (Carl Hanratty) (Sinema Filmi)

2002 - Azap Yolu (Michael Sullivan) (Sinema Filmi)

2000 – Yeni Hayat (Chuck Noland) (Sinema Filmi)

2000 - Twentieth Century Fox: The Blo... (Kendisi/Josh/Rick Gassko (Arşiv Görüntüleri))(TV Filmi)

1999 – Yeşil Yol (Patron/Paul Edgecomb) (Sinema Filmi)

1999 - The Directors (Kendisi)(TV Dizisi) (Bölüm)

1999 - Oyuncak Hikayesi 2 (Woody-Seslendirme) (Sinema Filmi)

1998 - Return with Honor (Anlatıcı) (Sinema Filmi)

1998 - Mesajınız Var (Joe Fox) (Sinema Filmi)

1998 - From the Earth to the Moon (Himself - Host)(TV Dizisi)

1998 – Er Ryan'ı Kurtarmak (John H. Miller) (Sinema Filmi)

1996 - Hayal Şarkısı (Bay White) (Sinema Filmi)

1995 - The American Film Institute Sa... (Kendisi)(TV Filmi)

1995 - Oyuncak Hikayesi (Woody (Seslendirme)) (Sinema Filmi)

1995 - Apollo 13 (Jim Lovell) (Sinema Filmi)

1994 - Forrest Gump (Forrest Gump) (Sinema Filmi)

1993 - Sevginin Bağladıkları (Sam Baldwin) (Sinema Filmi)

1993 - Philadelphia (Andrew Beckett) (Sinema Filmi)

1993 - Late Show With David Letterman (Kendisi)(TV Dizisi) (17 Bölüm)

1992 - The Tonight Show With Jay Leno (Kendisi)Tv Programı (8 Bölüm)

1992 - Kızlar Sahada (Jimmy Dugan) (Sinema Filmi)

1990 - Şenlik Ateşi (Sherman McCoy) (Sinema Filmi)

1990 - Joe Yanardağa Karşı (Joe Banks) (Sinema Filmi)

1989 - Turner ve Hooch (Scott Turner) (Sinema Filmi)

1989 - Meraklı Komşular (Ray Peterson) (Sinema Filmi)

1988 - Punchline (Steven Gold) (Sinema Filmi)

1988 - Büyük (Josh) (Sinema Filmi)

1987 - Sıkı Polisler (Pep Streebeck) (Sinema Filmi)

1986 - Para Tuzağı (Walter Fielding, Jr.) (Sinema Filmi)

1986- Nothing In Common (David Basner) (Sinema Filmi)

1986 - Every Time We Say Goodbye (David Bradley) (Sinema Filmi)

1985- Volunteers (Lawrence Whatley Bourne III) (Sinema Filmi)

1985- The Man With One Red Shoe (Richard Harlan Drew) (Sinema Filmi)

1984 - Deniz Kızı (Allen Bauer) (Sinema Filmi)

1984 - Bekarlığa Son (Rick Gassko) (Sinema Filmi)

1982 - Labirentler ve Canavarlar (Robbie Wheeling) (Sinema Filmi)

1981 - Entertainment Tonight (Kendisi)(TV Dizisi) (65 Bölüm)

1980 - He Knows You're Alone (Elliot) (Sinema Filmi)

