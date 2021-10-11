Son dakika haberleri... Dizi kameramanını öldüren sanıkların ömür boyu hapsi istendi

BURSA (DHA) - BURSA'da 'Poyraz Karayel' ve 'Hayat Yolunda' gibi dizilerde kameraman yardımcısı olarak çalışan Serkan Topal'ı (25), bıçaklayarak öldürdükten sonra yakmaya çalıştıkları iddiasıyla tutuklanan Muhammed Derviş (25), kuzeni Zeynel Nevruz (18) ve tutuksuz Hülya S. (34) hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 2020'nin Kasım ayında Kestel ilçesinde meydana geldi. Jandarma ekipleri, yangın ihbarı üzerine gittikleri ormanda bir cesetle karşılaştı. İncelemenin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerindeki ateşin çevresinde kazma, kürek ve su şişeleri bulan ekipler, mahallelinin ifadesine başvurdu. Bir kişinin siyah renkli bir otomobilin akşam saatlerinde şüpheli şekilde çevrede dolaştığını söylemesi üzerine ekipler, araç üzerine yoğunlaştı. Olay yerindeki su şişelerin de 5 kilometre uzaklıktaki bir marketten alındığının tespit edilmesiyle ekipler, güvenlik kameralarını inceledi.

Soruşturmanın tamamlanması sonrası hazırlanan iddianamede Muhammed Derviş, Zeynel Nevruz ile Hülya S. hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan, ömür boyu hapis cezası istemiyle Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına ilerki günlerde başlanacak.