Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 35. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz yeni bölüm izle! Sadakatsiz İzle!

Sadakatsiz canlı izle! Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi heyecanla beklenen 35. bölümü bu akşam Kanal D ekranlarından yayınlanacak. Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz bugün 35. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Sadakatsiz dizisinin yeni bölümde ne olacağı ise merak konusu oldu. Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisini izlemek isteyen vatandaşlarımız Sadakatsiz canlı izle! aratıyor. Sadakatsiz canlı izle! Kanal D canlı izle! Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz 35. bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz İzle! İşte detaylar haberimizde...

SADAKATSİZ CANLI İZLE!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, Aras'ın dünyasına girmeye başlıyor!

Asya, geçmişini hatırlamaya çalışan esrarengiz hastasına yardım etmeye çalışırken onun pesine düşen Kadir isimli adamdan haber sizdir. Volkan'ı da rahatsız eden bu durum onu dönüp dolaşıp Asya'nın peşine düşmeye iterken, yürüdüğünü herkesten saklayan Derin'in ise bu adamı görmesi ve geçmişten tanıyor olması dengeleri değiştirecek bir başlangıç olacaktır...

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM 2.FRAGMANI İZLE !

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aras'ın Asya'ya olan yakınlığı Volkan'ın kıskançlık krizi yaşamasına neden olur. Aras ise Asya ve Volkan'ın geçmişini öğrenmek için Asya'ya sorular sorar. Derin ve Aras'ın gizemli tanışıklığı ortaya çıkacak mı?

Aras ve Asya'yı yakınlaştıran şok öpücük! Hafızası yavaş yavaş yerine gelen Aras, ismini hatırladığını söylüyor. Bu zorlu süreçte Asya'yla da yakınlaşmaya başlayan Aras her şeyi başlatacak olan öpücükle hamlesini yapıyor! Aras ve Asya yakınlaşmasını gören Volkan şimdi ne yapacak? Asya, Aras'ın duygularına karşılık verecek mi?

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan

SADAKATSİZ CANLI YAYIN İZLE!

SADAKATSİZ 35. BÖLÜM FRAGMANI!

Haberler.com - Gündem