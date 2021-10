KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Rektörümüz Medya Temsilcileriyle Bir Araya Geldi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Üniversitemizin 2019-2021 yılları için hazırlanan faaliyet raporunu sunmak üzere Kütahya'da bölgesinde ulusal ve yerel düzeyde yayın yapan medya kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu.

Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, medya temsilcileriyle buluştu.

Rektörlük binamızdaki toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Rektörümüzün yanı sıra Rektör yardımcılarımız Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Atilla Batur, Genel Sekreterimiz Miktat Bektaş ve medya temsilcileri katıldı.

Üniversitemizin 2019-2021 Yılları Faaliyet Raporuna erişmek için tıklayınız.

Toplantıda Üniversitemizin 2019-2021 yılları için hazırlanan faaliyet raporunu sunan Prof. Dr. Kazım Uysal, sözlerine "Günümüzde insanlar güzel ve etkili sözlerle kendilerini açıklıyorlar. Ancak biz ise sadece sözlerle değil yaptıklarımızla, icraatlarımızla konuşmak istediğimizi göreve geldiğimiz gün söylemiştik. Bu icraatları da geçmişte olduğu gibi Kütahya medyasının değerli temsilcileriyle paylaşmayı tercih ettik. Bugün bu nedenle bir araya geldik" diyerek başladı.

"UNICEF ARACILIĞIYLA 12 BİN SURİYELİ'YE TÜRKÇE ÖĞRETİYORUZ"

Sunumunun başında Üniversitemizin öğrenci sayısının 45 bin 912 olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kazım Uysal, tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarının sayısındaki artışı medya temsilcileri ile paylaşarak 'Bir üniversiteyi üniversite yapan temel ölçüt eğitim olanakları ise biz bu olanakları genişletmek için çok sayıda programı açtık. Bunu yaparken de Yükseköğretim Kurulunun ölçütlerini gözetmek zorunda olduğumuzu biliyorsunuz" dedi.

Son 5 yıllık dönemde yabancı uyruklu öğrencilerimizin sayısındaki artışın %800 oranında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Uysal, "Yabancı uyruklu öğrencilerimiz birkaç ülkeden değil, 74 ülkeden aramıza katılan öğrenciler. Öğrencilerimizin büyük bölümü de gönül coğrafyamızdan. Azerbaycan'dan Somali'den öğrencilerimiz bizlerle beraberler ve sizler de Kütahya'daki yabancı uyruklu öğrenci sayısındaki artışı gözlemliyorsunuz. Bunun yanında UNICEF'in açtığı ve Türkiye'deki pek çok üniversitenin katıldığı ihaleyi kazanarak sayıları 12 bini bulan Suriyeli sığınmacıların Türkçe eğitimlerini vermeye hak kazandık" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"MEDENİYETİMİZİN KÖK TUTMASI YABANCILARA TÜRKÇE EĞİTİMİ VERİLMESİNE BAĞLI"

Biz yabancı uyruklu öğrencilerimizi çok önemsiyoruz. Dünyanın küresel bir köy olduğu ortamda biz içimize kapanamayız. Bizim hedefimiz uluslararasılaşmak ve bu bütün üniversitelerin hedefi. Bu göstergeler bizim uluslararası bir üniversite olduğunu gösteriyor. Bu konu dünyanın bütün köklü milletlerinin tarih boyunca en çok önem verdiği konudur. Bugün dünyada medeniyetimizin kök tutması için yabancı uyruklu öğrencilerimize Türkçe öğretmek zorundayız. Dil bu anlamda önemli bir konudur. Biz öğrencilerimize Türkçe öğreterek kültürümüzü ve değerlerimizi de onlara öğretiyoruz. Hem öğrencilerimize hem de sığınmacılara öğrettiğimiz Türkçe'nin bir dünya dili olmasına katkı sunuyoruz.

Biz bu coğrafyada tüm milletlerin etrafımızda birleşmesini istiyoruz ki, bu coğrafyayı manipüle etmek isteyenlere karşı dik duralım. Biz bu öğrencileri davet etmezsek bu birlik beraberlik nasıl sağlanacak? Aynı dine sahibiz, benzer kültürlere sahibiz ama neden ayrıyız? Bu sorunları geride bırakmak için bizim yabancı uyruklu öğrencilerimize eğitim vermemiz gerekiyor. Son olarak da bu sürecin ekonomik katkısı var. Her bir öğrencimiz ülkemize gelişinden gidişine kadar ulaşım, barınma, giyinme, beslenme gibi gereksinimlerini ülkemizden ve özellikle Kütahya'dan karşılıyorlar. Giderken de buradan hatıraları ülkelerine götürüyorlar.

"YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİMİZ NE SIĞINMACI NE DE MÜLTECİ"

Kimi öğrencilerimiz üst düzey bürokratların çocukları ve bizler olasılıkla Türk bürokratların gelecekte temas kuracağı bürokratları, en azından en güçlü adayları yetiştiriyoruz. Tüm bu olumlu koşullara karşın şehrimizde bu öğrencilere olumsuz bakışlar var. Bu öğrenciler ne sığınmacı, ne mültecidir. Bu öğrencilerin büyük kısmı ülkelerinin kalburüstü ailelerinden geliyorlar ve biz onları sınavla alıyoruz. Dolayısıyla belli bir kalitenin üstünde öğrencilere eğitim veriyoruz. Bu öğrencilerimizi kaybedersek uluslararasılaşma sürecinin nimetlerinden yararlanamayız. Bu öğrencilere karşı olumsuz tutumları beraberce ortadan kaldırmamız gerekiyor.

Peki, neden böyle büyük bir artış olduğuna değinecek olursak, önceden bu öğrencilerin gelmesi istenmiyordu. Biz istedik. Bunu nasıl yaptık? Biz Kütahya'yı cazip hale getirdik. Fiyatları kanunlar çerçevesinde ve makul seviyelerde tuttuk. Türkçe öğretimi bakımından çok iyi bir kadro kurduk. Bazı öğrencilerin ayaklarına kadar gittik; Üniversiteleriyle anlaşmalar yaptık.

"YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİMİZİN KONTANJANI TÜRK ÖĞRENCİLERİMİZİ ETKİLEMİYOR"

Yabancı uyruklu öğrencilerle Türk öğrencilerin kontenjanları farklıdır. Türk öğrencilerin yerine yabancı uyruklu öğrenci alamazsınız. Biz YÖK'ün ve Cumhurbaşkanımızın da teşviklerini dikkate alarak yabancı uyruklu öğrencilerimizin sayısını artırmak istediğimizi net şekilde ifade ettik ve çalışmalarımıza bu yönde ağırlık verdik.

Sunuma katkıda bulunan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Atilla Batur, "Yabancı uyruklu öğrencilerin sayısının artışının Türk öğrencilerin kontenjanlarını daralttığı yönündeki yanlış algıyı kırmamız gerekiyor. Türk öğrencilerimizle yabancı uyruklu öğrencilerimizin kontenjanlarının belirlenmesi konusunda bir ilişki bulunmuyor ve YÖK bunları farklı yöntemlerle belirliyor. Bizim uluslararasılaşma amacımızın Türk öğrencilerimizin dezavantajına olması söz konusu dahi olamaz" dedi.

Prof. Dr. Batur'un ardından yeniden sözü alan Rektörümüz şöyle devam etti:

Akademik personel atamalarında çok önemli adımlar attıklarını ifade eden Rektör Uysal, Biz bir sağa bir sola savrulurken hak edene hak ettiğiniz vermeyi ihmal ettik. Biz göreve geldiğimizde 32 doçent ve 14 doçent atama bekliyordu. Göreve geldiğimizde hemen çalışmaya başladık ve bu sayıyı profesörlerde 2'ye, doçentlerde de 10'a indirdik ve bu 12 personelimizin atama işlemleri de devam ediyor. Hal böyle olunca personellerimizin memnuniyet seviyesinde önemli bir artış kaydettik. Şimdi doktor öğretim üyesi kadrosunda YÖK'ün 30 kontenjan hakkı vermesi nedeniyle bir yığılma var gibi görünüyor. Buradaki yığılmayı da azaltmak adına çalışmalarımız devam ediyor.

"EĞİTİMDEN KAZANDIĞIMIZI ARAŞTIRMAYA HARCIYORUZ"

Bilimsel araştırma projelerine ayırdığımız kaynaklarda pek çok rekor kırdık. Önceden iki başlık altında verilen desteklerin sayısını 7'ye çıkarttık. Doğal olarak bu alana ayırdığımız kaynak miktarı da arttı. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü kapsamında yapılan projelere verilen destek yaklaşık 5 kat artarak 4 milyon TL'ye yaklaştı. Proje başı ortalama destek miktarı yapılan değişiklikler ile son 2 yılda 10 kat arttı. 1992'de kurulan bir üniversiteyiz. Kütahya'dayız; Bor madenlerinin üzerinde yaşıyoruz. İş söze gelince Kütahya'ya toz kondurmuyoruz ama Bor Araştırma Merkezimizi daha yakın zamanda açtık. Bizden önce bu yönde hiç çalışma yapılmamış. Kurduğumuz bu merkeze ciddi bir kaynak aktararak önemli bir merkez konumuna getirdik.

Çok sayıda yeni başlıktaki projelere başvurduk. Peki, bunu nasıl sağladık? Lisansüstü eğitim gelirlerimizi %760 artırarak bunu başardık. Burada yine yabancı uyruklu öğrencilerimizi üniversitemize çekmemizin önemli katkısı oldu. Biz eğitim için aldığımız paraları alıp araştırma ve geliştirmeye harcadık. İki yılda 8 yeni araştırma ve uygulama merkezi açmamızın, Erasmus stratejik ortaklıklar projelerinin bütçelerinde yaklaşık %61'lik artışları görmemizin arkasında yine bu öğrencilerimizin katkısı önemli rol üstleniyor.

"SOGEP PROJELERİYLE VATANDAŞLARIMIZIN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ"

Sunumda söz alan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Göçmez, Kamu - Üniversite - Sanayi İş Birliği projeleri kapsamında TÜBİTAK'ın 2244 Sanayi Doktora programına ilk kez başvurduğumuzu belirterek "Toplam 18 doktora öğrencimiz Türkiye'nin önde gelen Kütahya merkezli sanayi kuruluşlarında çalışma olanağı buldular. Bu öğrencilerimizin önemli bir kısmı Mühendislik Fakültemizin öğrencileri" dedi ve bu projeden beklenen faydaları sıraladı.

Prof. Dr. Göçmez'den sonra sunuma SOGEP projeleri hakkındaki açıklamalarıyla devam eden Rektörümüz, şunları söyledi:

2020'ye kadar Üniversitemizin Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'nda (SOGEP) projesi yoktu. Bugün Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor ve Glütensiz Mutfak projelerini yürütüyoruz. DPÜ olarak hem engelli bireylerin iş hayatına katılması hem de glütenli ürün tüketemeyen vatandaşlarımızın bu konudaki sıkıntılarını çözmek için yürüttüğümüz bu projeleri başarılı şekilde sürdürüyor ve çok önemli çıktılar almaya devam ediyoruz. Yine 16. Yüzyıl Çinilerinin Üretilmesi ve 3 Boyutlu Yazıcı Destekli Dijital Dental Uygulamalar Merkezi Kurulumu Fizibilitesi projeleri de devam ediyor.

"KÜTAHYA'NIN KÜLTÜR VE TURİZMİNE DE KATKI SUNUYOR, PROJELER ÜRETİYORUZ"

Kütahya'nın turizm master planının çalışmalarını tamamladık ve Valiliğimize sunduk. Kütahya Kent Meydanı projemizi yine Kütahya Valiliği ve Belediyemizle paylaştık. Bu konudaki önerilerimizin ne kadarının hayata geçeceğini icracı kurumlar karar verecekler.

Bir başka önemli konu Aizanoi Antik Kenti Kazıları. Buradaki çalışmaları yıllarca Pamukkale Üniversitesi yürüttü ve bu projeleri devralma konusunda Üniversitemiz hiçbir adım atmamıştı; Hem de Aizanoi Antik Kenti Kütahya'dayken ve bizim arkeoloji bölümümüz varken. Biz göreve gelince hemen çalışmaya başladık ve Kültür ve Turizm Bakanlığına giderek bu alandaki kazıları devraldık. Bu süreçte bir önceki valimiz Ömer Toraman ve Valimiz Ali Çelik'in çok büyük destekleri oldu. Buradaki çalışmaları da hızlandırdık ve haberler ini alıyorsunuz. Buradaki kazılar için ayrıca bir basın toplantısı düzenleyeceğiz.

Germiyan konaklarının dört tanesi üniversitemize tahsis edildi. Bu konakların işlevlerini belirledik ve ilgili birimlere dağıtımını yaptık. Bu bölgeyi DPÜ Kültür ve Sanat Yerleşkesi'ne dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir taraftan kongre merkezimizin inşaatı devam ediyor. Orası tamamlandığında Kütahya'ya değer katan bir merkez olacak.

Öğrencilerimizle personellerimizin yemeklerini ortak hale getirdik. Ben bu konuyu çok önemsiyorum. İsmet Güral'ın desteği ile yemekhanemizi yeniledik ve orada pişen yemekler tüm personellerimize ve öğrencilerimize sunuluyor.

"KÜTAHYA'NIN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Çinili Cami konusu göreve geldiğimizde önümüzde duran önemli sorunlardan biriydi. Bu konuda da özel bir basın toplantımız olacak ama kısaca açıklamak gerekirse Çinili Cami'yi yıkmadan yenileyeceğimiz bir projenin onayını Anıtlar Kurulu'ndan aldık. Yakın zamanda çalışmalara başlayarak caminin çevresini bir turizm merkezi yapacak bir çalışmayı hayata geçireceğiz.

Göreve geldikleri dönemde salgın koşullarında dahi Üniversitemizde uluslararası etkinlikler düzenlendiğini kaydeden Uysal, bunların içinde en çok kıymet verdiği etkinliğin Kütahyalı sanatçıların isimlerinin Güzel Sanatlar Fakültemizdeki dersliklere verildiği Ustalara Saygı etkinliği olduğunu söyleyerek sunumunu tamamladı.

REKTÖRÜMÜZ GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Rektörümüz sunumunun ardından medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

'Öğrenci Kütahya'ya geldi ama şehir merkezine gelmedi' yönündeki görüşlere ne diyorsunuz?

Öğrenci yurtlarımızın yerleşkemizin yakınında olması bu konudaki görüşlerin kaynağını oluşturuyor. Bu konudaki sorunu çözmek için belediyemizle ortak bir projemiz vardı. Ancak araya salgının girmesi bunu öteledi. Şimdi yeniden çalışmalara başladık. Öğrencilerimizin belediye otobüslerine biniş ücretlerini daha uygun seviyeye çekecek bir projeyle öğrencilerimizin istediği zaman şehre gitmesinin önünü açmayı planlıyoruz. Bu projeye karşı çıkanların tezleri araçların çok kalabalık olduğu yönünde ancak bunun faydalarına bakınca iddia edilen zararlar çok küçük düzeyde kalıyor. Bu projeye destek verilmesinin Kütahya'nın yararına olacağını düşünüyorum.

Bazı öğrenciler her gün Tavşanlı'dan Üniversiteye geliyorlar. Ancak araç kapasitesi konusunda zorluklar yaşıyorlar. Kış yaklaşırken bu yolculuğun standartlarını geliştirmek için bir çalışmanız var mı?

Üniversitemizin taşıma faaliyeti bulunmadığından bizler ilgili kuruluşlarla görüş alış verişinde bulunuyoruz. Tavşanlı'dan her gün gelip giden öğrencilerimizin sorunlarını çözmek için de ilgili kuruluşlarla temas halindeyiz. Öğrencilerin özellikle ulaşım konusundaki temel sorunlarını çözmeden üniversitemizi ileri taşıyamayız.

Sağlık Bakanı Koca, Üniversitelerdeki aşılama hedeflerinin gerisinde kalındığını ifade etti. DPÜ'deki aşılama oranı ne düzeyde?

Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden üniversitemizdeki aşılama oranını görebiliyoruz. Aşısız öğrencilerimiz var, aşıya direnen öğrencilerimiz de var. Ancak bu sorun şu an yönetilebilir durumda ve olumsuza gidiş söz konusu değil. Öğrencilerimiz müsterih olsunlar. Ortada paniğe sevk olunacak bir durum söz konusu değil. Aşılı öğrencilerimizin virüse karşı silahları var ve onlar çok daha güvende.

DPÜ Germiyan Yerleşkesi'ndeki birimlerini ne zaman Evliya Çelebi Yerleşkesine taşıyacak?

Germiyan Yerleşkemizin taşınması konusunda eğer elimizde olsa bugün öğrencilerimizi taşımak isteriz ancak şu an bu mümkün görünmüyor. Öncelikle Evliya Çelebi Yerleşkemizdeki binalara yenilerini ekleyerek öğrencilerimizi burada eğitim alacakları alanı oluşturmalıyız. Bu konuda çalışmalar henüz başlamadı ama her an başlayabilir. Biz de öğrencilerimizin tamamını Evliya Çelebi Yerleşkemizde ağırlamayı çok istiyoruz.

Çinili Cami projesinin ne zaman tamamlanacağını söyleyebilir misiniz?

Çinili Cami konusunda işin teknik boyutuyla ilgili açıklama yapamam. Çünkü size bir süre vermem için ihale sürecinin başlaması ve bizim teklifleri görmemiz gerekiyor. Ancak yakın zamanda bu alanda çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Şunu ifade edebilirim ki, sürecin yıllar alacağını sanmıyorum.

