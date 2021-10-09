Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer İlimize Ziyarette Bulundu

BALIKESİR (Habermetre) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir dizi ziyarette bulunmak üzere eğitim şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Balıkesir'e geldi.

Bakan Özer Balıkesir'de gün boyu gerçekleştirdiği programına Balıkesir Valiliğini ziyaretle başladı. Valiliğe gelişlerinde Şeref Defterini imzalayan Bakan Özer Vali Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret etti. Vali Hasan Şıldak, Bakan Özer'e ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, kendisini eğitimde de marka şehir olma yolunda olan Balıkesir'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer daha sonra Valilik Kocaseyit Toplantı Salonunda 'İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı' yaptı. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra Milletvekilleri Mustafa Canbey, Belgin Uygur ve Yavuz Şubaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Özer, pandeminin son durumu hakkında da bilgi verdi. İlkokul öğretmenlerinin aşılama oranlarının yüksekliğine dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim sürecinin Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti. Vakaların olduğu sınıflarda 14 günlük yüz yüze eğitime ara süresinin 10 güne düşürüldüğünü söyledi. İki doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş öğretmen oranının yüzde 90 seviyelerinde olduğunu belirtti. Sürecin kontrollü şekilde devam ettiğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Özer, "Balıkesir'deki yatırımları, eğitim yatırımlarını birlikte değerlendirdik. Şu anda Balıkesir'de yeni okul yapımları, güçlendirme kapsamındaki yatırımlar, yık-yap kapsamındaki yatırımlar ile 2021 yılında yaklaşık 235 Milyonluk yatırım devam ediyor. Toplantımızda acil ihtiyaçlarla ilgili yeni yatırımlar yapma kararı aldık. Altıeylül İlçesinde özel eğitim kampüsü yapacağız. Bu kampüsün içerisinde özel öğretim anaokulu, 1. Kademe, 2. Kademe, 3. Kademe özel eğitim uygulama okulu ve özel eğitim meslek okulu olacak. Aynı zamanda özel eğitim öğrencilerini bekleyen velilerimizin nitelikli zaman geçirmelerine fırsat verecek ve halk eğitimden kurs alabilmelerine imkan sağlayacak mekanların olduğu çok donanımlı bir kampüs olacak. Yatırım kararını hızlı bir şekilde uygulamaya geçirip en kısa sürede bunu Altıeylül İlçemize kazandıracağız. Şu anda Balıkesir'imizde, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı 3 bilim sanat merkezi var. Merkez ve Edremit'te birer tane Bilsem'e ihtiyaç var. Dolayısıyla, 2 tane daha yeni bilim sanat merkezi kuracağız. Balıkesir'deki bilim sanat merkezini 3'ten 5'e çıkaracağız. " diye konuştu.

Bakan Özer, "Okul Öncesine Erişim Artacak"

Değerlendirme toplantısında Balıkesir Fen Lisesi'nin yeriyle ve binasıyla ilgili ayrıntıların görüşüldüğünü belirten Özer, "Binanın elden geçirilmesi gerekiyor. Ulaşımla ilgili de sıkıntılar var. Balıkesir'in merkezine yeni bir Fen Lisesi binası yaparak Fen Lisesi'ni artık merkeze taşıyacağız. Buna ilave olarak Altıeylül İlçemizde de yeni bir Fen Lisesi açılmasına karar verdik. Balıkesir'deki Fen Lisesi sayısını ikiye çıkartmış olacağız. Altıeylül İlçesinde Rehberlik Araştırma Merkeziyle ilgili bir yeni yatırım yapacağız. Balıkesir Merkez, Bandırma, Burhaniye ve Edremit olmak üzere her birinde bir tane olmak üzere 4 tane Özel Eğitim Anaokulu ve Anaokulu yapacağız. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak okul öncesine erişimi artırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla anaokullarını mümkün olduğu kadar şehirlerimizin farklı bölgelerine kurarak, vatandaşlarımızın çocuklarını özel eğitim öğrencisiyse özel eğitim anaokuluna, özel eğitim öğrencisi değilse normal anaokuluna göndermeleriyle ilgili imkanlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Bandırma ilçemize 24 derslikli ilkokulu hemen yatırım bütçesine dahil etmiş olacağız. Bunlara ilaveten, daha önce yıkılan ama henüz yatırım programına alınmayan Ayvalık Sakarya Ortaokulu, Bigadiç Çağış İlkokulu, Burhaniye Pelitköy Halit Selçuk Ortaokulu, Edremit Ortaoba Eşref Kaya İlkokulu, Gönen Ticaret Odası Endüstri Meslek Lisesi, Havran Mehmet Çalışır Anadolu İHL, Manyas Salur ÇPL Atölyesi, Manyas Akçaova Ortaokulu, Sındırgı Kurtuluş İlkokulu, Susurluk Şerafettin Tunalı İlk ve Ortaokulu'nu da yatırım programına alıyoruz. " şeklinde konuştu.

Bakan Özer, "Balıkesir'de Eğitime Gönüllü Bir Ekip Var"

Yatırımların ciddi maliyetleri olan yatırımlar olduğunu söyleyen Bakan Özer, "Bugün Balıkesir ziyaretimiz çok verimli geçti. 750 milyonluk bir yatırımı Balıkesir'imizle buluşturmuş olduk. İnşallah bunları hızlı bir şekilde uygulamaya geçirip, artık bundan sonra Balıkesir'de eksiklileri, ihtiyaçları değil; eğitimin kalitesini nasıl arttırabiliriz, çok daha iyi noktaya nasıl taşıyabiliriz, dünyadaki akranlarıyla Balıkesir'deki çocuklarımızın yarışmasını, rekabet etmesini nasıl sağlayabiliriz bunlara bakacağız. Burada eğitime gönüllü bir ekip var. Sayın Valimize, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, eğitime vermiş oldukları desteklerden dolayı hem şahsım hem de Milli eğitim Bakanlığı adına en içten şükranlarımı sunuyorum. " şeklinde konuştu.

Bakan Özer'den Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Ziyaret

Balıkesir'de yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni gezen Bakan Özer, okul yönetici ve öğretmenlerine pandemi döneminde yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Meslek liselerinin modernizasyonu konusunda çalışmalar yapacaklarını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Özer okuldaki atölyeleri gezerek öğretmen ve idarecilerden bilgi aldı. Bakan Özer, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin drone çalışmalarını takdir etti. Atölyeleri dolaştıktan sonra öğretmenlerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı, meslek liselerinin pandemi döneminde kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan malzemeleri üreterek büyük başarıya imza attıklarını söyledi.

Bakan Özer, "Geleneği Üretimle İç İçe Geçirip Çok Daha Güçlü Hale Getirebiliriz"

Şu anda 81 ilde okulların maske ve dezenfektan ihtiyaçlarını mesleki ve teknik eğitim okullarının verdiğini belirten Bakan Özer, "Covid sürecindeki mesleki ve teknik eğitimin göstermiş olduğu fedakarlıklar; maskeden dezenfektana, yüz koruyucu siperlikten tek kullanımlık önlüğe, solunum cihazına, maske makinasına kadar birçok ürünü üretebilir hale gelmesi ve toplumun ihtiyacını karşılaması çok kıymetli oldu. Emeklerinizden dolayı hepinizi kutlarım. Herkesin can derdinde olduğu bir zamanda mesleki teknik eğitimin öğretmen ve öğrencileri sahaya indiler, toplumun, devletin ihtiyacı olan tüm ürünleri üretebilir hale getirdiler. Bunun yanında atölyelerde okul sıralarıyla ilgili üretimi gördüm. Okulumuz değişik aletler üretmiş. Yani üretim aşamasında ihtiyaç duyulan ürünleri de, makinaları da artık mesleki ve teknik eğitim öğretmenlerimiz üretiyor. Bunlar çok keyifli. İnşallah bunları kademe kademe çok daha nitelikli hale getirip öğrencilerimizi işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu becerilerle tam donanımlı, çok kolay istihdam edilebilir ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu elemanları çok daha yetiştirebilir okullar haline getireceğiz. Büyük emeğiniz var, hepinize çok teşekkür ederim. Okul müdürümüzü kutluyorum. Hakikaten heyecanla çalışıyor. Burayı çok daha güçlü hele getirmemiz lazım. Burası bir de tarihi bir lisemiz. Yani geleneği olan bir lisemiz. Mümkün olduğu kadar geleneği üretimle iç içe geçirip çok daha güçlü hale getirebiliriz. Sadece Balıkesir değil Türkiye'ye örnek bir mesleki eğitim kurumuna dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu yapabilecek gücümüz var. El birliği yaptığımız takdirde üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, programı kapsamında son olarak Balıkesir'in Savaştepe İlçesindeki Tıbbıyeli Hikmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Mesleki eğitimin tarım ve hayvancılık alanında gelişip güçleneceği okuldaki çalışmalar hakkında bilgi alan Özer, okulu Ar-Ge merkezi yaptıklarını ve verecekleri desteklerle okulun çok güçlü hale getirileceğini söyledi. Hataya geçirilecek proje ile geniş bir alana sahip okulda, öğrencilerin tarımsal uygulama alanları ve hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği alanlarında eğitim görmeleri planlandığı bildirildi. Bakan Özer ziyaretinde proje ile ilgi bilgi alarak alanın çok büyük fiziki imkanlara sahip olduğunu ve bunun avantajlarından yararlanılması gerektiğini belirtti.

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