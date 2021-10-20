MANSUR YAVAŞ'TAN MUHTARLAR GÜNÜ'NE ÖZEL BULUŞMA

ANKARA (Habermetre) - "TEMEL ARZUMUZ ÜRETİMİ TEŞVİK ETMEK, İNSANLARA BALIK TUTMAYI ÖĞRETMEK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, '19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle Başkent'teki muhtarlarla bir araya geldi. Ortak akıl anlayışı ile kenti muhtarlarla birlikte yönettiklerini belirten Yavaş, "Temel arzumuz üretimi teşvik etmek, idealimiz insanlara balık tutmayı öğretmek. Temel arzumuz vatandaşlarımızın hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan, kendi emeği ile kendi parasını kazanması, kendi parası ile ailesine bakması ve kendi alın terini istediği gibi harcamasıdır. Ankaralıyı zengin etmekten kastımız budur" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "19 Ekim Muhtarlar Günü"nde Başkentli muhtarlarla buluştu.

Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı'nın Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda düzenlediği programa katılan Yavaş'a Başkentli muhtarlar yoğun ilgi gösterdi.

"SEÇİMDEN ÖNCE ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ SÖZÜ VERMİŞTİK"

Programa aileleriyle birlikte gelen muhtarlara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimden önce verdiği sözleri hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Seçilmeden önce bazı sözler vermiştik ama en önemlisi zihniyet değişikliği sözü vermiştik yani sadece seçim zamanı sizin yanınıza gelip sizleri dinlemek değil, seçimden sonra da sizi unutmayacağımızı, şehrimizi sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları ve sizlerle beraber ortak akılla yöneteceğimizi söylemiştik. Geldiğimiz günden bu yana 'Muhtar Ankara' uygulamasından başlamak üzere muhtarlarımız aradığı zaman yüzde yüz ya ben ya da arkadaşlarım sizlere geri dönüş yapmaktadırlar ve elimizden geldiği kadar taleplerinizi karşılamaya çalışıyoruz. "

"AÇIKTAN AKAN BİR TANE KANALİZASYON KALMAYACAK"

Başkent'te açıktan akan kanalizasyon bırakmayacağına ve musluklardan içilebilir su hizmeti sağlayacağına yönelik söz verdiğini de hatırlatan Başkan Yavaş, altyapı projelerine öncelik verdiğinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnşallah açıkta akan kanalizasyonu kalan bir tane mahallemiz kalmayacak. Bunu da öncelikle insan sağlığını düşündüğümüz için yapıyoruz. 'İnsan sağlığı, insan hayatı. Benim belediyecilik anlayışım bu'. Ankara'nın 25 ilçesinde ve mahallerde asfalt sorununu çözmek için 7/24 çalışıyoruz. Gönlümüz ister ki hepsini bir anda yapalım ama Ankara'mızda 25 tane ilçe var ve 25'inde de şu anda alanlarda çalışılıyor. Altyapı işlerimiz var ve bunları imkanlarımız kadar yapmaya çalışıyoruz. Seçimlerden önce hatırlarsınız ilk seçildiğiniz ay maaşları ödeyemeyeceksiniz denilmişti. Bırakın maaş ödeyememeyi personelimize 1 kuruş borcumuz yok. Eski döneme ait 3. 5 katrilyon borcu ödedik ve bir kuruş dahi banka kredisi kullanmadık. Yaptığımız ihalelerin hepsini canlı yayınlıyoruz, çok büyük kırımlarla tasarruf sağladık ve bu şekilde devam edeceğiz. Uluslararası Kredi Kuruluşlarının yaptığı incelemede de mali yapısı en sağlam belediyelerden biri seçildik. "

YAVAŞ'TAN ÇİFTÇİLERE YENİ MÜJDE: MAZOT YARDIMI

Ankara'yı ortak akılla yönettiklerini vurgulayan Yavaş, çılgın projesinin olmadığını ve en büyük hayalinin Ankaralıyı zengin etmek olduğunu ifade etti.

Yerli üreticiye verilen destekler hakkında bilgi veren Yavaş, yeni bir müjdeyi daha açıkladı:

"Çiftçimize en son sağladığımız destekle ki hala devam ediyoruz desteklerimize, 17 binden fazla çiftçimize yaptığımız tohum dağıtımı sonucunda yaklaşık 570 bin dönüm yer ekilecek ve aşağı yukarı inşallah 750 milyon lira gibi para inşallah köylerde yaşayan vatandaşın cebine girecek. Çiftçimize aynı zamanda mazot yardımı da yapmaya hazırlanıyoruz. Bu kampanyalarımız tüm Türkiye'ye örnek oluyor. "

"VATANDAŞLARIMIZ KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN, KENDİ ALIN TERİNİ İSTEDİĞİ GİBİ HARCASIN"

Ankara'da kimsenin açlıktan ölmesine, soğuktan donmasına izin vermeyeceklerini belirten Yavaş, sosyal yardım alan ailelere Başkent Kart uygulaması ile daha modern ve insan onuruna yakışır bir yöntemle yardım ettiklerini söyledi.

Pandemi nedeniyle sosyal yardım alan aile sayısının arttığına dikkat çeken Başkan Yavaş, "Temel arzumuz üretimi teşvik etmek, idealimiz insanlara balık tutmayı öğretmek. Temel arzumuz vatandaşlarımızın hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan, kendi emeği ile kendi parasını kazanması, ailesine bakması ve kendi alın terini istediği gibi harcamasıdır. Ankaralıyı zengin etmekten kastımız budur" dedi.

Farklı bir belediyecilik anlayışını benimsediklerini vurgulayan Yavaş, "İlk defa ne yaptık? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sadece ilçelere gitmekle kalmıyor, köy köy geziyor. Bütün köyleri de gezmeye devam edeceğiz. Hem oradaki vatandaşlarımızla tanışacağız hem de dertlerini yerinde dinleyeceğiz. Mayıs ayında bin 400 küsur muhtarımızın tamamını ailesiyle birlikte Çubuk Barajı'nda misafir edelim ve orada güzelce bir eğlenelim" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Önder Yanmaz ise, "Başkanımız Mansur Yavaş'ın ortak akıl anlayışı doğrultusunda kentimizi siz muhtarlarımızla birlikte yöneteceğiz" sözleriyle muhtarlara seslenirken, programa katılan Muhtarlar Federasyonu Başkanı Muammer Köksal da, "Bizlerden hiçbir desteğini esirgemeyen Sayın Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederiz" dedi. Konuşmaların ardından Yavaş, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Muammer Güler'e plaket takdim etti.

MUHTARLARDAN BAŞKAN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Başkentli muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde kendilerini yalnız bırakmadığı ve verdiği desteklerden dolayı Başkan Yavaş'a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Hasan Çil (Elmadağ Taburlar Mahalle Muhtarı): "Bugün bizim için mutlu bir gün. Bizleri unutmayan ve böyle bir organizasyon düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ederim. "

-Murat Şahin (Elmadağ Akçaali Mahallesi Muhtarı): "19 Ekim Muhtarlar Günü'nde bizleri unutmayan Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ederim. Mahallemizin isteklerini, taleplerini kolayca Büyükşehir Belediyesine ulaştırabiliyoruz. "

-Ethem Sütçü (Haymana Alaçık Mahallesi Muhtarı): "Bizlere muhtar olduğumuzu hatırlatan, program düzenleyen ve davet eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ederim. "

-Mehmet Yağcı (Elmadağ Hasanoğlan Fatih Mahallesi Muhtarı): "Böylesine anlamlı günde bizleri unutmayan ve bizleri misafir eden Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ederim. "

-İbrahim Sütçü (Kızılcahamam İnceğiz Mahalle Muhtarı): "Çok mutlu olduk. Büyükşehir Belediyesinin mahalleme yapmış olduğu hizmetlerden çok memnunum, ne zaman arasam istediğim kişiye ulaşabiliyorum. "

-Muhterem Özdemir (Ayaş Gökler Mahalle Muhtarı): "19 Ekim Muhtarlar Günü'nde bizi ağırlayan ve her zaman destek olan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. "

-Dilek Erdoğan ( Çankaya Fakülteler Mahallesi Muhtarı): "Bizlerin keyifli bir akşam geçirmesini sağlayan Mansur Başkanımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi istek ve taleplerimizi her zaman yerine getiriyor. "

-Seviya Ardıç (Çankaya Güvenevler Mahalle Muhtarı): "192 yıllık geçmişi olan tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum. Bizlere değer veren ve her zaman yardım eden Mansur Başkanımıza da teşekkür ediyorum. "

-Cevriye Kaya (Çankaya Fidanlıklar Mahallesi Muhtarı): "Mahallemizdeki birçok problemi çözen ve bizi böyle bir organizasyonda ağırlayan Mansur Başkanımıza teşekkür ediyorum. "

Hülya Güneş (Birlik Mahallesi Muhtarı): "Ankara'daki bütün muhtarlarımızın gününü kutluyorum. Mansur Başkanımla aynı dönemde seçildiğim için çok mutluyum. Mahallemizin bir isteği olduğu zaman belediyemize dilekçe yazıyorum ve talebime kısa sürede cevap veriyorlar, bunun için de çok teşekkür ediyorum. "

Programa katılan muhtarlar; Ankaralı sanatçı Ömer Faruk Bostan ve Ankara Kent Orkestrası'nın seslendirdiği şarkılarla halay çekerek keyifli bir akşam geçirdi.

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