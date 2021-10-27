Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Sorumluluk Zirvesi'nden dünyaya çağrı: "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için harekete geçin."

Dünyanın yaşadığı ekolojik, ekonomik ve sosyal sorunların çözümünde, kurumsal ve bireysel sorumluluk için "Harekete Geç" temasıyla yapılan Üçüncü Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Sorumluluk Zirvesi, BM Eylem 10 Yılında sürdürülebilirlik perspektifinden ekonomik, çevresel ve toplumsal fayda yaratmanın yeni yol haritasını akademi, iş dünyası, kamu ve STK temsilcileriyle ele aldı.

Çevrimiçi zirvenin açılış konuşmasını yapan BÜYEM ve UN SDSN Türkiye Direktörü Dr. Tamer Atabarut, BM'nin 2015'te ortaya koyduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşabilmek için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurgularken; UN SDSN Global Direktörü Prof. Dr. Jeffrey D. Sachs ise Türkiye'nin iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili hızlandırıcı çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

"40 YILDIR ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Zirvenin açılış konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve UN SDSN Türkiye Direktörü Dr. Tamer Atabarut, Boğaziçi Üniversitesi'nde sürdürülebilirlik vizyonunun yerleşmesinde çok önemli katkıları olan ve 21 Ekim 1996'da hayatını kaybeden Prof. Dr. Kriton Curi'yı anarak sözlerine başladı. Direktör Dr. Atabarut, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nü kuran Prof. Dr. Kriton Curi'nin Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Prof. Dr. Kriton Curi, 1970'lerde Mühendislik Fakültesi'nde kurulan Çevre Çalışma Grubu'nda yaptığı öncü çalışmaların adından Türkiye'de bir ilk olan Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nü kurdu. Boğaziçi Üniversitesi'nde 40 yılı aşkın bir süredir sürdürülebilirlik ve çevre konularını ele alıyor; bu alanlarda çalışmalar yapıyor ve akademik faaliyetler yürütüyoruz. Bir başka gurur ve mutluluk kaynağımız ise 2014'ten itibaren ev sahipliğini yaptığımız Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN SDSN). Bu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada küresel bir ağ ve hali hazırda 27 ülke ve 17 coğrafi bölgede 3 binden fazla üniversiteyi ve binlerce uzmanı bir araya getiriyor. Dolayısıyla bu yılki zirvemizi ağın katkılarıyla yapmak bizim için ayrı bir mutluluk. "

"BM AMAÇLARI İÇİN GERİYE KALAN SON 8 YILDA HAREKETE GEÇMELİYİZ"

Dr. Tamer Atabarut, sürdürülebilir kalkınmanın gün geçtikçe tüm dünyada daha fazla önem kazandığını da sözlerine ekledi. BM raporlarının iklim değişikliğini durdurmak için vakit kalmadığını ısrarla vurguladığını ifade eden BÜYEM Direktörü, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçtiğimiz ağustos ayında yayımlanan BM'ye bağlı Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Raporu'nun dünya için kırmızı bir alarm verdiğini söyledi. İlk defa 2021'de BM'nin ortaya koyduğu 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nda geriye düştüğümüzü gördük. 2016'dan beri SDSN'in yayımlamakta olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Küresel Performans Ölçümleri'nde 2021 Raporu, 2015'ten bu yana amaçların gerçekleştirilmesi için her sene yavaş da olsa bir aşama kaydedilirken ilk defa bu yıl, ilerlemenin geriye döndüğünü ortaya koydu. BM'nin iklim değişikliğiyle ilgili olarak gelecek ay Glasgow'da yapacağı zirvedeyse herkes için harekete geçme çağrısı bir kez daha tekrarlanacak. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşabilmek geriye kalan son 8 yılda yapacağımız tek bir şey var, o da harekete geçmek. Biz de Üçüncü Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Sorumluluk Zirvesi'nde Boğaziçi Üniversitesi'nden 'Acilen Harekete Geçelim' çağrımızla dünyaya sesleniyoruz" diye konuştu.

"ENERJİ SİSTEMLERİNİ KARBONDAN ARINDIRMALIYIZ"

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN SDSN) Global Direktörü Prof. Dr. Jeffrey D. Sachs ise zirveye ev sahipliği yaptığı için Boğaziçi Üniversitesi'ni kutladı. Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması ile ilgili attığı adımların memnuniyet yarattığını dile getiren (UN SDSN) Direktörü Prof. Dr. Sachs şunları söyledi:

"Türkiye'nin iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili hızlandırıcı çalışmalarını memnuniyet ile karşılıyorum. Tüm ülkeler hızla yükselen bir iklim kriziyle karşı karşıya. Paris İklim Anlaşması ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nda temel hedef kapsamlı ve güçlü önlemler alarak ekonomilerin sürdürülebilir bir kalkınmayı yakalayabilmesi. Bunun için enerji sistemlerimizi karbondan arındırmalı, insan etkisine bağlı iklim değişikliğini durdurmalı ve sürdürülebilir bir yaşam ve dünya için çalışmalıyız. Ayrıca ısı artışına bağlı olarak kuraklık önemli bir kriz olarak karşımıza çıkıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de kuraklıkla mücadele ediyor. Türkiye'de ve dünyanın her yerinde var olan suyu korumak, dikkatli kullanmak ve temiz suyu sağlamak için bir an önce harekete geçmeli ve önlemler almalıyız. Bu noktada Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu Yeşil Mutabakat'tan da bahsetmeliyim. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın hedefleri sürdürülebilirliği sağlamak ve iklim kriziyle mücadelede Türkiye'ye yol gösterici bir niteliğe sahip. "

Zirvede açılış konuşmalarının ardından Sürdürülebilir ve Sorumlu Liderlik, Sürdürülebilir Yaşam için 6 Dönüşüm, Amaçlar için Ortaklıklar ve Sürdürülebilirlik Finansmanı oturumları düzenlendi. Türkiye ve dünyadan önde gelen şirket-kurum temsilcileri ve uzmanların katılımıyla gerçekleşen oturumlarda katılımcılar, kendi kurumlarında hayata geçen sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarıyla bu alandaki hedeflerini paylaştı.

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