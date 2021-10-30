İzmir depreminin yıldönümünde saygı yürüyüşü
İzmir depreminin yıldönümünde saygı yürüyüşüİZMİR 117 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı 6,6 büyüklüğündeki 30 Ekim İzmir depreminin 1. yıl dönümünde, yıkılan Rıza Bey Apartmanının önüne karanfil bırakılarak, ardından saygı yürüyüşü yapıldı.
İZMİR (İHA) - İzmir depreminin yıldönümünde saygı yürüyüşü
İZMİR 117 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı 6,6 büyüklüğündeki 30 Ekim İzmir depreminin 1. yıl dönümünde, yıkılan Rıza Bey Apartmanının önüne karanfil bırakılarak, ardından saygı yürüyüşü yapıldı.