Son Dakika: İnstagram çöktü mü? 8 Ekim İnstagram çöktü mü yorumlar ve akış neden yenilenmiyor? İnstagram neden açılmıyor?

İnstagram çöktü mü? Geçtiğimiz günlerde Facebook, İnstagram ve Whasapp'ta meydana gelen problemin ardından, İnstagram yeniden gündemde. 8 Ekim günü çok sayıda kullanıcı tarafından akış yenileme, yorum ve giriş yapılamadığı gibi problemler olduğu dile getirilmekte. Peki, İnstagram çöktü mü?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram'da geçtiğimiz günlerin ardından 8 Ekim'de yeniden problem yaşanmakta. Yaşanan problem yine Global kaynaklı saat 21.30 civarında yaşanan problem ile ilgili henüz bir açıklama gelmezken, geçekleşen sorunun kısa bir süre içerisinde düzelmesi ve daha önce yaşanan sorun gibiuzun sürmemesi ön görülüyor.

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Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta geçtiğimiz günlerde 6 saatlik erişim sorunu yaşanmıştı. Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin bilgi bulunmazken birçok Twitter kullanıcı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini ifade etmişti.

İNSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ SORUNU NEDİR?

İnstagram'da akşam saatlerinde yaşanan ve atılan post ve storyleri görememe, yeni post ve story paylaşımı yapamama gibi aksaklıklıklar meydana geldi. Bu aksaklıkların dışında birçok kullanıcı gönderilerin altına yorum atılamadığı ve giriş yapamadığı konularında da şikayetlerini diğer sosyal mecralardan paylaşılmakta.

Global yaşanan problem Twitter'da kısa süre içerisinde "Trend Topic" konuları arasına girerken, kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

İNSTAGRAM SORUN ÇÖZÜM!

Instagram'ın genel problemlerinin yanı sıra bazı sıkıntılar telefonunuzdan kaynaklı olabilir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Bunun için öncelikle güncel Instagram sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Android kullanıcısıysanız önbellek temizleyin.

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