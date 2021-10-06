Gaziantep'te sanayiciler ödüllerini aldı

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP Sanayi Odası (GSO) tarafından sanayicilerin başarılarını desteklemek amacıyla düzenlenen ' Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni' düzenlendi.

Şehitkamil Konferans Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, ilçe belediye başkanları ile sanayiciler katıldı. Son dönemde başarıları ile ön plana çıkan sanayici ve firmalar ile Türkiye'nin ilk ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunda yer alan firmalar ödüllerini aldı. Ayrıca TÜBİTAK ve KOSGEB Ar-Ge desteklerinden yararlanarak ürün geliştiren şirketler de ödül alırken, en fazla patent, marka, endüstriyel tasarım ve faydalı model tescili yapan firmalar da ödüle layık görüldü. 81 firmanın ödül aldığı ve bu yıl daha yeşil ve temiz bir dünya olması amacıyla farkındalık oluşturulmak istenen tören 'Yeşil Dönüşüm Başlıyor' sloganıyla düzenledi.

Tören, sanayicilerin ödüllülerini alması ile sona erdi.