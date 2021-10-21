Dünyanın en güzel kadını kim seçildi 2021? Dünyanın en güzel 100 kadını listesi ve isimleri! Türkiye'nin ve dünyanın en güzel kadını kim?

Dünyanın en güzel kadını kim oldu? Dünyanın en güzel kadını hangi ülkeden? Dünyanın en güzel kadını oylamasında kim 1. seçildi? Dünyanın en güzel kadını ismi nedir? Dünyanın en güzel kadını listesi ve daha fazlası sizlerle...

DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI KİM?

Geçtiğimiz yıl ABD merkezli internet sitesi 'Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadın'ı açıklanmıştı. Henüz bu yıl için açıklanmadı. Fakat son yapılan oylamada listede 5 Türk kadın yer alıyor. Dünyanın en güzel kadını ise Türk isim seçildi. Dünyanın en güzel kadını Hande Erçel seçildi. Yapılan listede Hande Erçel'in yanı sıra Tuba Büyüküstün, Fahriye Evcen, Demet Özdemir, Elçin Sangu ve Neslihan Atagül de yer almaktadır.

Dünyanın en güzel kadını listesi farklı oylamalara göre seçilebiliyor. Bunlardan büyüğü ise Amerika'da yapılan "Top Beauty World" listesidir. Liste her sene Aralık ayında açıklanır. Henüz 2021 yılı için açıklanmadı. Şimdi dünyanın en güzel kadınları listesini paylaşalım.

2020 yılına göre Dünyanın en güzel kadınları ve isimleri şu şekilde:

1. sırada : Hande Erçel

2. sırada : Deepika Padukone

3. sırada : Barbara Palvin

4. sırada : Yoona Lim

5. sırada : Lesti Kejora

6. sırada : Aexandra Daddario

7. sırada : Emilia Clarke

8. sırada : Chou Tzuyu

9. sırada : Xujiaq Kiki

10. sırada : Aishwarya Rai

29. sırada : Tuba Büyüküstün

45. sırada : Fahriye Evcen

75. sırada : Demet Özdemir

83. sırada : Elçin Sangu

89. sırada : Neslihan Atagül

DÜNYANIN EN GÜZEL 100 KADINI LİSTESİ VE İSİMLERİ

Dünyanın en güzel kadınları listenin 1. sırasından 100. sırasına kadar aşağıdaki gibidir:

Hande Erçel

Deepika Padukone

Barbara Palvin

Yoona Lim

Lesti Kejora

Aexandra Daddario

Emilia Clarke

Chou Tzuyu

Xujiaq Kiki

Aishwarya Rai

Lisa Manoban

Liza Soberano

Emma Watson

Zendaya

Lauren Jauregui

Selena Gomez

Jennie Kim

Miranda Kerr

Liu Yuxinm

Angelina Jolie

Kang Seulgi

Rihanna

Maris Racal

Davika Hoorne

Krystal Jung

Gigi Hadid

Suzy Bae

Jessica Jung

Tuba Büyüküstün

Ana de Armas

Haidy Moussa

Kim So-Hyun

Taylor Marie Hill

İu

Urassaya Sperbund

Ariana Grande

Song Yuqi

Cara Delevingne

Jiyeon Park

Katrina Kafi

Adriana Lima

Taylor Swift

Myoi Mina

İrene Bae

Fahriye Evcen

Natasha Wilona

Seo Yeji

Souhila Ben-Lachhab

Jisoo Kim

Irina Shayk

Billie Elish

Scarlett Johansson

Elle Fanning

Nina Dobrev

Dilraba Dilmurat

Margot Robbie

Evgenia Medvedeva

Marion Cotillard

Emma Stone

Hanane El-Khader

Kendall Jenner

Amanda Seyfried

Hwang Yeji

Kristen Stewart

Sana Minatozaki

Lily Collins

Rose (Park Chacyoung)

Jennifer Lawrence

Hannah El-Zahed

Kim Taeyeon

Nadine Lustre

Nayeon (Im Nayeon)

Demet Özdemir

Chloe Grace Moretz

Shin Ryujin

Lupita Nyong'o

Ester Exposito

Nana Komatsu

Priyanka Chopra

Elçin Sangu

Raisa Andriana

Kathryn Bernardo

Sophie Turner

Maine Mendoza

Kim Doyeon

Neslihan Atagül

Golshifteh Farahani

Lucy Boynton

Jennifer Winget

Sowon (Kim SoJung)

Natalie Portman

Kenza Morsli

Alice Pagani

Camila Cabello

Kareena Kapoor

Charlize Theron

Monica Bellucci

2020 DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI KİM OLDU?

2020 yılında yapılan listede dünyanın en güzel kadını Hande Erçel seçilmiştir. Hande Erçel 'Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadını' sıralamasında birinci olmuştur.

2021 DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI KİM?

Henüz içinde bulunduğumuz 2021 yılı için sonuçlar açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimize ekleyeceğiz. Takipte kalabilirsiniz. Teşekkürler...

Haberler.com - Gündem