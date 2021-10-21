Dünyanın en güzel kadını kim seçildi 2021? Dünyanın en güzel 100 kadını listesi ve isimleri! Türkiye'nin ve dünyanın en güzel kadını kim?
Her yıl sene sonlarına doğru yapılan oylamada dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor. Henüz 2021 yılı için dünyanın en güzel kadını listesi açıklanmadı. Fakat 2020 yılında yapılan açıklamada dünyanın en güzel 100 kadını arasında 5 Türk yer almıştı. Peki, Dünyanın en güzel kadını kim seçildi? 2021 Dünyanın en güzel 100 kadını listesi ve isimleri! Türkiye'nin ve dünyanın en güzel kadını kim?
Dünyanın en güzel kadını kim oldu? Dünyanın en güzel kadını hangi ülkeden? Dünyanın en güzel kadını oylamasında kim 1. seçildi? Dünyanın en güzel kadını ismi nedir? Dünyanın en güzel kadını listesi ve daha fazlası sizlerle...
Geçtiğimiz yıl ABD merkezli internet sitesi 'Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadın'ı açıklanmıştı. Henüz bu yıl için açıklanmadı. Fakat son yapılan oylamada listede 5 Türk kadın yer alıyor. Dünyanın en güzel kadını ise Türk isim seçildi. Dünyanın en güzel kadını Hande Erçel seçildi. Yapılan listede Hande Erçel'in yanı sıra Tuba Büyüküstün, Fahriye Evcen, Demet Özdemir, Elçin Sangu ve Neslihan Atagül de yer almaktadır.
Dünyanın en güzel kadını listesi farklı oylamalara göre seçilebiliyor. Bunlardan büyüğü ise Amerika'da yapılan "Top Beauty World" listesidir. Liste her sene Aralık ayında açıklanır. Henüz 2021 yılı için açıklanmadı. Şimdi dünyanın en güzel kadınları listesini paylaşalım.
2020 yılına göre Dünyanın en güzel kadınları ve isimleri şu şekilde:
1. sırada : Hande Erçel
2. sırada : Deepika Padukone
3. sırada : Barbara Palvin
4. sırada : Yoona Lim
5. sırada : Lesti Kejora
6. sırada : Aexandra Daddario
7. sırada : Emilia Clarke
8. sırada : Chou Tzuyu
9. sırada : Xujiaq Kiki
10. sırada : Aishwarya Rai
29. sırada : Tuba Büyüküstün
45. sırada : Fahriye Evcen
75. sırada : Demet Özdemir
83. sırada : Elçin Sangu
89. sırada : Neslihan Atagül
Dünyanın en güzel kadınları listenin 1. sırasından 100. sırasına kadar aşağıdaki gibidir:
- Hande Erçel
- Deepika Padukone
- Barbara Palvin
- Yoona Lim
- Lesti Kejora
- Aexandra Daddario
- Emilia Clarke
- Chou Tzuyu
- Xujiaq Kiki
- Aishwarya Rai
- Lisa Manoban
- Liza Soberano
- Emma Watson
- Zendaya
- Lauren Jauregui
- Selena Gomez
- Jennie Kim
- Miranda Kerr
- Liu Yuxinm
- Angelina Jolie
- Kang Seulgi
- Rihanna
- Maris Racal
- Davika Hoorne
- Krystal Jung
- Gigi Hadid
- Suzy Bae
- Jessica Jung
- Tuba Büyüküstün
- Ana de Armas
- Haidy Moussa
- Kim So-Hyun
- Taylor Marie Hill
- İu
- Urassaya Sperbund
- Ariana Grande
- Song Yuqi
- Cara Delevingne
- Jiyeon Park
- Katrina Kafi
- Adriana Lima
- Taylor Swift
- Myoi Mina
- İrene Bae
- Fahriye Evcen
- Natasha Wilona
- Seo Yeji
- Souhila Ben-Lachhab
- Jisoo Kim
- Irina Shayk
- Billie Elish
- Scarlett Johansson
- Elle Fanning
- Nina Dobrev
- Dilraba Dilmurat
- Margot Robbie
- Evgenia Medvedeva
- Marion Cotillard
- Emma Stone
- Hanane El-Khader
- Kendall Jenner
- Amanda Seyfried
- Hwang Yeji
- Kristen Stewart
- Sana Minatozaki
- Lily Collins
- Rose (Park Chacyoung)
- Jennifer Lawrence
- Hannah El-Zahed
- Kim Taeyeon
- Nadine Lustre
- Nayeon (Im Nayeon)
- Demet Özdemir
- Chloe Grace Moretz
- Shin Ryujin
- Lupita Nyong'o
- Ester Exposito
- Nana Komatsu
- Priyanka Chopra
- Elçin Sangu
- Raisa Andriana
- Kathryn Bernardo
- Sophie Turner
- Maine Mendoza
- Kim Doyeon
- Neslihan Atagül
- Golshifteh Farahani
- Lucy Boynton
- Jennifer Winget
- Sowon (Kim SoJung)
- Natalie Portman
- Kenza Morsli
- Alice Pagani
- Camila Cabello
- Kareena Kapoor
- Charlize Theron
- Monica Bellucci
2020 yılında yapılan listede dünyanın en güzel kadını Hande Erçel seçilmiştir. Hande Erçel 'Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadını' sıralamasında birinci olmuştur.
Henüz içinde bulunduğumuz 2021 yılı için sonuçlar açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimize ekleyeceğiz. Takipte kalabilirsiniz. Teşekkürler...