Türkiye'de Millî Piyango İdaresi tarafından 1996 yılında, "Sayısal Loto" ismiyle oynanmaya başlamıştır. 16 Kasım 1996 yılında ilk talihlisine ₺50.000.00 kazandırmıştır. Bugün Çılgın Sayısal Loto ile oynanmaya devam edilen şans oyunu hakkında Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Çılgın Sayısal Loto kuralları nedir? Çılgın Sayısal Loto nedir? soruları merak edilmektedir. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Çılgın Sayısal Loto kuralları nedir? Çılgın Sayısal Loto nedir? İşte detaylar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR?

2020 yılında Millî Piyango'ya ait oyunların Sisal Şans'a devredilmesinden sonra adı Çılgın Sayısal Loto olmuştur. Önceden yalnızca çarşamba günleri çekilen Sayısal Loto, artık pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilmektedir.

Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? KURALLARI NELERDİR?

Çılgın Sayısal Loto Oyun Kuralları

Madde 1

Oyunun Tanımı

1.1Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.

1.2Sisal Şans, oyununun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.

Madde 2

Nasıl Oynanır?

2.1Sayısal Loto, 1 ila 90 (dahil) arasındaki altı rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

2.2Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 90 (dahil) arasındaki altı rakamdan oluşur.

2.3Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 3 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücretine eşittir.

2.4Kazanan kombinasyon, her çekilişte 1 ila 90 (dahil) arasındaki rakamlardan oluşan bir seriden çıkar. Altı rakamın yanı sıra "Joker" adı verilen bir rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Madde 3

Kazanan Kategoriler ve İkramiye Dağılımı

3.1İkramiyeler aşağıdaki altı kategoriye ayrılmıştır:

a)Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

b)İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır;

c)Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır;

d)Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

e)Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

f)Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

3.2Dağılım oranı, toplam cironun %55'ine eşittir.

İkramiye havuzu aşağıdaki yüzdelere bölünmüştür:

a)İkramiye havuzunun %13'ü birinci kategori kazananlarına;

b)İkramiye havuzunun %13'ü, ikinci kategori kazananlarına;

c)Iİkramiye havuzunun %8'i üçüncü kategori kazananlarına;

d)İkramiye havuzunun %8'i, dördüncü kategori kazananlarına;

e)İkramiye havuzunun %20'si beşinci kategori kazananlarına;

f)İkramiye havuzunun %30'u ise altıncı kategori kazananlarına;

Kalan %8, Özel Çekiliş Fonuna tahsis edilir (Madde 4.1).

İkramiye Dağıtım Oranı, Türkiye Varlık Fonu'nunu bilgilendirerek, Sisal Şans tarafından hedeflenen ikramiye oranının tutturulabilmesi amacıyla düşürülebilir veya maksimum %70'e kadar arttırılabilir.

İkramiye havuzunun kazanan kategorilere dağılımı uygun şekilde düzenlenir.

3.3Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde kategori ikramiye havuzu, kazananlar arasında eşit miktarda bölüşülür.

3.4Her çekilişte, birinci kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu, ilk kategoriden kazananın çıktığı çekilişe kadar bir sonraki çekilişin aynı ikramiye kategorisiyle birleştirilir.

3.5Her çekilişte, ikinci kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu aşağıdaki şekilde bölüştürülür:

·Yüzde 50, sonraki çekilişte ilk kategori ikramiyesiyle birleştirilir;

·Yüzde 50, Büyük İkramiyeyi Yeniden Başlatma Yedek Fonunda toplanır (Madde 4.2).

3.6Her çekilişte, ikinci kategorinin altındaki herhangi bir kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu, hemen altındaki kategorinin ikramiye havuzuna eklenir. En düşük kategoriden kazananın olmadığı durumlarda ise ilgili ikramiye havuzu, sonraki çekilişin ikramiye havuzunun tamamına eklenir.

3.7Sisal Şans, istisnai durumlarda, Türkiye Varlık Fonu ile mutabık kalarak, Madde 3.8'de anlatıldığı üzere, bir yıl içinde birkaç kez; Madde 3.2'de belirtilen, normal şartlar altında ikramiye havuzu paylaşımından oluşacak ilk kategori ikramiye miktarından daha yüksek bir ikramiye miktarını destekleyebilir.

3.8Bu istisnai durumlarda, düzenlenen ilk çekilişten itibaren Sisal Şans tarafından havuza eklenen ilk kategori ikramiye tutarına ulaşana kadar gerçekleşen çekilişlerde ikinci kategori ikramiyesini kazanan olmaz ise, Madde 3.5'de bahsi geçen kural, aşağıda anlatıldığı şekilde uygulanır:

·Yüzde 50, Büyük İkramiyeyi Yeniden Başlatma Yedek Fonu'na aktarılır (Madde 4.2),

·Yüzde 50, Özel Çekiliş Fonu'na aktarılır (madde 4.1.).

3.9Bu istisnai durumlarda, birinci kategoride duyurulan özel ikramiye miktarı, normal şartlarda Madde 3.2-a'da belirtilen birinci kategori ikramiye miktarına erişmeden kazanılırsa; iki miktar arasındaki fark, Özel Çekiliş Fonu'ndan karşılanır (Madde 4.1 ve Madde 3.8). Özel Çekiliş Fonu'nun, Sisal Şans'ın bu istisnai durum için koyduğu miktarı tamamıyla karşılayamaması durumunda, Şisal Sans farkı karşılar ve Özel Çekiliş Fonu yeterince biriktiğinde karşıladığı miktarı bu fondan alır.

Sisal Şans, istisnai cekilişte kazanılan özel ikramiye miktarı icin ödediği avans miktarının tamamını geri aldığı an, Madde 3.5'te belirtilen ikramiye dağıtım oranlarına geri dönülür.

Madde 4

Fonlar

4.1Bu oyunda Özel Çekiliş Fonu bulunmaktadır. Bu Fon, Madde 3.2'de açıklandığı şekilde dolar ve özel çekilişlerde istisnai ikramiyelerin ödenmesi için kullanılır.

4.2Bu oyunda, 3.5 sayılı Maddede açıklandığı üzere Büyük İkramiyeyi Yeniden Başlatma Yedek Fonu bulunmaktadır. Bu Fonun değeri, birinci ikramiye kategorisinin kazanmasından sonra Büyük İkramiyenin yeniden başlatılması için kullanılır.

Madde 5

Oyun Formatları

5.1Fiziki Satış Noktasında oyuncuların aşağıdaki şekillerde oynama imkânı vardır:

a)Sisal Şans tarafından verilen oyun kuponlarını doldurarak;

b)Önceden oynanmış biletleri satın alarak;

c)Oynanacak olan rakamları doğrudan bayiye söyleyerek;

d)"Sen Seç" imkanıyla Oyun Terminalinin oluşturacağı rasgele rakamlara oynayarak;

e)Oyun Terminaliyle iletişime imkân tanıyan tüm diğer yöntemlerle.

5.2Oyun kuponu üzerinde her biri 1 ila 90 arasındaki rakamları içeren kolonlar bulunur. Bir kolonu doldurmak için oyuncuların en az altı rakamı işaretlemesi gerekir; altı rakamdan fazlasının işaretlemesi bir sistem oyununu oluşturur (Madde 5.6).

5.3Ayrıca online hesap açarak web sitesi ve mobil cihazlar üzerinden de oynamak mümkündür.

5.45.1 sayılı Maddede belirtilen hallerde oyuncular, çoklu çekiliş adedini seçerek birden fazla çekiliş için aynı rakamları oynamayı tercih edebilirler.

5.5Sistem oyunu ise çoklu oyun kombinasyonları geliştiren bir oyun formatıdır. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

5.6Sisal Şans'ın oynanabilecek en fazla kolon sayısını belirleme hakkı saklıdır.

Madde 6

Ortak oyun

6.1Ortak oyun, bir sistem oyununun ayrı satın alınabilecek eşit değerdeki hisselere bölünmesidir. Her oyuncu, tek bir biletle bir sistem oyununun belirli bir kısmını satın alabilir. Kazanılması halinde kazanılan toplam tutar, ödenen hisse sayısına göre oyuncular arasında orantılı olarak paylaşılır.

6.2Ortak Oyun, bayiler tarafından Oyun Terminalinden (Normal Ortak Oyun için) veya özel bir Sisal Şans platformuolan "Sisal Şans Sistem Portalı" üzerinden (Özel Ortak Oyun için) yaratılabilir.

6.3Normal Ortak Oyun, Sisal Şans'ın kontrolü ve onayı ile bayi tarafından teklif ve organize edilir. Oyun onaylandıktan sonra bayi, bahsi oluşturan tüm biletleri basar ve Normal Ortak Oyunu oluşturan tüm biletleri satışa koyma sorumluluğunu üstlenir. İlgili çekiliş sonunda satılmamış olan biletler bayinin mülkiyetinde olup bayi bu biletlerin ücretini ödemekle yükümlüdür. Bu biletlerin kazanan biletler olması halinde bayi, oyun biletlerini tahsil edebilir.

6.4Özel Ortak Oyun, Sisal Şans sorumluluğunda organize edilip uygulanır. Bu oyun, Sisal Şans tarafından Sisal Şans Sistem Portali üzerinden yayınlanır ve birden çok fiziki Satış Noktasına pazarlanır. Bayiler tarafından satın alınan hisseler oyunculara satılabilir hale gelir. Her bir Özel Ortak oyun için Sisal Şans, bölünecek hisse sayısını belirler.

6.5Ortak oyunlar iptal edilemez.

6.6Sisal Şans, Ortak Oyunlar için oyun limitini belirler.

Madde 7

Bilet

7.1Oyun Terminali, oyuncuya verilenoyun biletini düzenler.

7.2Oyun biletinin asıl nüshası, kazanılan ikramiyenin alınmasını geçerli kılan tek şey olup aşağıdaki verileri içermektedir:

a)Seçilen rakamlar;

b)Çekiliş numarası;

c)Çekiliş tarihi

d)Bayi kodu;

e)Oynanan kolon sayısı ve tutarı;

f)Oynamatarihi ve saati;

g)Oyunun logosu.

7.3Oyuncu, seçtiği rakamların ve kombinasyonların bilette doğru bir şekilde yer alıp almadığını kontrol etmelidir. Eğer seçilen rakam ve kombinasyonlar doğru şekilde yer almıyorsa oyuncu, bileti almasından itibaren 5 dakika içinde oyunun iptalini isteyebilir. Oyun satışa kapandıktan sonra veya biletin oynandığı günden sonra iptal işlemi yapılamaz.

7.4Online bir oyunun sisteme kaydedilmesi, oyun bileti yerine geçer. Her durumda sistem, oyuncunun oyunla ilgili verileri yazdırmasına izin verir.

7.5Kazanan ikramiyelerin tahsil edilmesinde, kazanan biletlerin ibrazı için son tarih, çekiliş sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren bir yıldır.

Madde 8

Çekiliş Süreçleri

8.1Çekiliş işlemlerinin düzenliliğinin kontrolü, Sisal Şans tarafından tayin edilen resmi bir kontrol komisyonu tarafından yapılır.

8.2Çekilişi izleyen gün içinde Sisal Şans web sitesinde Resmi Bülten yayınlanır. Resmi Bültende çekiliş işlemlerinin sonunda kazanan oyunların belirlenmesi için komisyon tarafından onaylanan veriler yer almalıdır. Bunlar:

a)Kazanan kombinasyon;

b)İkramiye miktarı;

c)Her ikramiye kategorisi için kazanan oyun sayısı ve ilgili tutar;

d)İkramiye havuzunun, birinci ikramiye kategorisinde kazanan olmadığı için verilmeyen kısmı ile sonraki çekilişin birinci ikramiye kategorisinin ikramiye havuzuna tahsis edilecek olan tutarlar;

e)Bültenin hazırlandığı tarih.

Madde 9

Yönetmeliklere Uygunluk

9.1Oyuna katılım, bu oyun planının ve sayısal oyunlara ilişkin genel mevzuatın okunup onaylandığı anlamına gelir.

