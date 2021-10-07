Cem Yılmaz NFT'leri satıldı mı, çizimlerine nereden bakılır, nasıl alınır? Cem Yılmaz NTF ne kadar, kaç TL? NTF nereden satın alınır?

Cem Yılmaz sosyal medya hesabından Nft ile çizimlerini satışa çıkardığını paylaştı. Şuana kadar çizime gelen en yüksek teklif 5 eth oldu. Peki, Cem Yılmaz NFT'leri satışta mı, çizimlerine nereden bakılır, nasıl alınır? İşte bilgiler...

Cem Yılmaz, dijital ortamda yaptığı çizimleri NFT olarak satışa çıkardı. Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Çizdiklerimi bu platformda takip edebilirsiniz"

Buna göre dijital ortamda yaptığı çizimlerini NFT pazar yerlerinden birisi olan OpenSea'de satışa sunan Cem Yılmaz, kendi adına açılmış hesabın linkini Twitter üzerinden paylaştı. Cem Yılmaz'ın Twitter hesabından linke ulaşabilirsiniz.

NFT'lere gelen en yüksek teklif 5 ethereum oldu. Diğer NFT'lere 2 ethereum teklif gelmiştir.

NFT NEDİR? NFT COİN NE DEMEKTİR?

Son zamanlarda bilhassa sanat dünyasının blok zinciri (blokchain) teknolojisi ile buluşmasıyla gitgide tren haline gelmiş olan NFT'ler, dijital platformlarda neredeyse bütün kesimlerin ilgi ve alakasını üstüne çekmektedir. Sosyal medyada atılan tweetlerden video içeriklere, dijital sanat içeriklerinden fotoğraf ve resimlere birçok şey açık artırma usulü ile NFT olarak satışa çıkarılmış durumda. Peki, NFT nedir? NFT ne demektir? NFT nasıl yapılır? NFT coin nedir? sorularının cevabı haberimizde…

Tama adıyla non-fungible token olarak adlandırılan NFT, özgün bir dijital içeriği simgeleyen ve bu sebeple başka görsel ve işitsel içeriklerin yerine geçemeyen, blokchain (blok zinciri) ismi verilen dijital platformlardaki içerik birimidir. NFT içerikleri ses, sanat, video ve video oyunlarında yer alan görsel ve işitsel öğeleri içerbilen özgün ve yaratıcı içerikleri temsil edebilirler. Bu dijital içerikler sonsuz sayıda kopyalanabilir ancak, dijital içerikleri temsil eden NFT'ler blokchain'de izlenir ve satın alan kişilere sahip olma kanıtını sağlar. Bitcoin, Ethereum ve Flow vs. blok zincirlerinin de NFT kullanımlarını tanımandırmak amacıyla kendi jeton standartları bulunmaktadır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Dijital olarak hazırlanan sanat, video oyunun öğeleri ve işitsel dosyalar gibb dijital koleksiyonların metalaştırılması için NFT'ler kullanıbilmektedir. Fakat, özgün içeriğin herhangi bir kopyasına olan erişim, jetonun sahibi ile sınırlı değildir. İlk NFT'ler 2015 yılında Ethereum tabanlı olarak ortaya çıkmıştır. Daha önceleri, kripto para birimleri hakkında spekülatif faaliyetler yapan yatırımcılar, hacimleri büyük oranda artmakta olan NFT'leri alıp satmaya başladıkça, NFT'ler için piyasaya olan ilgi ve alakanın artması spekülatif hareketlerin de artmasına sebebiyet verdi.

NFT NASIL YAPILIR?

NFT, özgün bir dijital içeriği simgeleyen, blokchainde (blok zinciri) depo edilen bir veri birimidir. Bitcoin ve birçok yardımcı program ya da ağ gibi kripto paraların tersine, NTF içerikler kriptografik bir belirteç niteliği taşımaktadır. NFT, bir dijital sanat içeriğinin Rarible, Opensea ya da KnownOrigin gibi dijital platformlarda sunulan açık artırma pazarlarına yüklenerek oluşturulmaktadır. Bu blokchaine kaydedilen içeriğin kripto paralarla sarın alınabilen ve tekrardan satılabilen bir NFT olarak bir kopyasını oluşturmaktadır. Bir sanatçı, eğer isterse bir eserini temsil eden NFT'yi satabilir ve bunun yanı sıra sanatçı eserinin telif hakkını elinde bulundurabilir ve de aynı sanat çalışmasının daha da fazla NFT'sini oluşturabilmektedir. NFT'yi satın alan kişi sanatçı tarafında orjinal üretilen içeriğe özel bir erişim elde edemez. Bir çalışmayı NFT olarak dijital deftere (blokchain) yükleyen kişinin, kendisinin NFT'nin orjinal sanatçısı olduğunu kanıtlamasına gerek yoktur. Geçmişte NFTler için içerilk yaratıcılarının izni olmaksızın da sanatın kullanıldığı durum sıklıkla görülmüştür. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Haberler ›› Gündem ›› Cem Yılmaz NFT'leri satıldı mı, çizimlerine nereden bakılır, nasıl alınır? Cem Yılmaz NTF ne kadar, kaç TL? NTF nereden satın alınır? - Haberler