Bağdat Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Binlerce kişiyle fener alayı düzenlendi

İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılı dolayısıyla Bağdat Caddesi'nde düzenlenen törende, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Kadıköy Garnizon Komutanı Albay Şenol Dilmen, katılımcıları selamdı.

ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNDU

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

FENER ALAYI DÜZENLENDİ

Daha sonra Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayı saat 19:00'da Suadiye ışıklar da başladı. Büyük katılımın yaşandığı yürüyüşte renkli görüntüler ortaya çıktı.

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