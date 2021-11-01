Aylara göre burçlar: Hangi ay hangi burç? Burçlar hangi ayda? Tüm 12 ayın aylara ve günlere göre burçları nedir? 365 günleri ve burçları!

Aylara göre burçların tarihleri ve günleri değişkenlik göstermektedir. Astroloji ile yakından ilgilenenler Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının hangi günlere ait olduklarını merak ediyor. Sizler için 365 günü ve hangi gün hangi burca aittir? Hangi ay hangi burca aittir onu yazacağız. CTRL+F yaparak istediğiniz günü aratabilir ve hangi burca ait olduğunu öğrenebilirsiniz. Şimdi aylara göre burçların isimleri nelerdir onlara geçelim.

TOPLAM KAÇ TANE BURÇ VARDIR?

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Tüm Burçların İsimleri:

- Koç

- Boğa

- İkizler

- Yengeç

- Aslan

- Başak

- Terazi

- Akrep

- Yay

- Oğlak

- Kova

- Balık

BURÇLAR VE TARİHLERİ

12 burç ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu tarihi : 20 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu tarihi : 23 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi : 22 Temmuz - 23 Ağustos

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim

Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

AYLARA GÖRE BURÇLAR NELERDİR?

Aylara göre burçlar şu şekilde:

Oğlak burcu Aralık ve Ocak aylarındadır . 22 Aralık - 20 Ocak arası Oğlak burcudur.

Kova burcu Ocak ve Şubat aylarındadır . 21 Ocak - 19 Şubat tarihleri arası Kova burcudur.

Balık burcu Şubat ve Mart aylarındadır . 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arası Balık burcudur.

Koç burcu Mart ve Nisan aylarındadır . 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arası Koç burcudur.

Boğa burcu Nisan ve Mayıs aylarındadır . 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arası Boğa burcudur.

İkizler burcu Mayıs ve Haziran aylarındadır . 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arası İkizler burcudur.

Yengeç burcu Haziran ve Temmuz aylarındadır . 23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arası Yengeç burcudur.

Aslan burcu Temmuz ve Ağustos ayları arasındadır . 22 Temmuz - 23 Ağustos tarihleri arası Aslan burcu olmaktadır.

Başak burcu Ağustos ve Eylül ayları arasındadır . 23 Ağustos - 23 Eylül tarihleri arası Başak burcudur.

Terazi burcu Eylül ve Ekim ayları arasındadır . 23 Eylül - 23 Ekim tarihleri arası Terazi burcudur.

Akrep burcu Ekim ve Kasım ayları arasındadır . 23 Ekim - 22 Kasım tarihleri arası Akrep burcudur.

Yay burcu Kasım ve Aralık aylarındadır . 22 Kasım - 21 Aralık tarihleri arası Yay burcu oluyor.

GÜNLERE GÖRE BURÇLAR (GÜN GÜN BURÇLAR)

Sizler için tüm 365 günü ve günlere göre burçları yazacağız. CTRL+F yaparak hangi gün hangi burca aittir öğrenmek isterseniz bulabilirsiniz.

Ocak Ayı Gün Gün Burçlar:

1 Ocak burcu : Oğlak

2 Ocak burcu : Oğlak

3 Ocak burcu : Oğlak

4 Ocak burcu : Oğlak

5 Ocak burcu : Oğlak

6 Ocak burcu : Oğlak

7 Ocak burcu : Oğlak

8 Ocak burcu : Oğlak

9 Ocak burcu : Oğlak

10 Ocak burcu : Oğlak

11 Ocak burcu : Oğlak

12 Ocak burcu : Oğlak

13 Ocak burcu : Oğlak

14 Ocak burcu : Oğlak

15 Ocak burcu : Oğlak

16 Ocak burcu : Oğlak

17 Ocak burcu : Oğlak

18 Ocak burcu : Oğlak

19 Ocak burcu : Oğlak

20 Ocak burcu : Oğlak

21 Ocak burcu : Kova

22 Ocak burcu : Kova

23 Ocak burcu : Kova

24 Ocak burcu : Kova

25 Ocak burcu : Kova

26 Ocak burcu : Kova

27 Ocak burcu : Kova

28 Ocak burcu : Kova

29 Ocak burcu : Kova

30 Ocak burcu : Kova

31 Ocak burcu : Kova

Şubat Ayı Gün Gün Burçlar:

1 Şubat burcu : Kova

2 Şubat burcu : Kova

3 Şubat burcu : Kova

4 Şubat burcu : Kova

5 Şubat burcu : Kova

6 Şubat burcu : Kova

7 Şubat burcu : Kova

8 Şubat burcu : Kova

9 Şubat burcu : Kova

10 Şubat burcu : Kova

11 Şubat burcu : Kova

12 Şubat burcu : Kova

13 Şubat burcu : Kova

14 Şubat burcu : Kova

15 Şubat burcu : Kova

16 Şubat burcu : Kova

17 Şubat burcu : Kova

18 Şubat burcu : Kova

19 Şubat burcu : Kova

20 Şubat burcu : Balık

21 Şubat burcu : Balık

22 Şubat burcu : Balık

23 Şubat burcu : Balık

24 Şubat burcu : Balık

25 Şubat burcu : Balık

26 Şubat burcu : Balık

27 Şubat burcu : Balık

28 Şubat burcu : Balık

29 Şubat burcu : Balık (29 Şubat 4 yılda bir gelmektedir.)

Mart Ayı Gün Gün Burçlar:

1 Mart burcu : Balık

2 Mart burcu : Balık

3 Mart burcu : Balık

4 Mart burcu : Balık

5 Mart burcu : Balık

6 Mart burcu : Balık

7 Mart burcu : Balık

8 Mart burcu : Balık

9 Mart burcu : Balık

10 Mart burcu : Balık

11 Mart burcu : Balık

12 Mart burcu : Balık

13 Mart burcu : Balık

14 Mart burcu : Balık

15 Mart burcu : Balık

16 Mart burcu : Balık

17 Mart burcu : Balık

18 Mart burcu : Balık

19 Mart burcu : Balık

20 Mart burcu : Balık

21 Mart burcu : Koç

22 Mart burcu : Koç

23 Mart burcu : Koç

24 Mart burcu : Koç

25 Mart burcu : Koç

26 Mart burcu : Koç

27 Mart burcu : Koç

28 Mart burcu : Koç

29 Mart burcu : Koç

30 Mart burcu : Koç

31 Mart burcu : Koç

Nisan Ayı Gün Gün Burçlar:

1 Nisan burcu : Koç

2 Nisan burcu : Koç

3 Nisan burcu : Koç

4 Nisan burcu : Koç

5 Nisan burcu : Koç

6 Nisan burcu : Koç

7 Nisan burcu : Koç

8 Nisan burcu : Koç

9 Nisan burcu : Koç

10 Nisan burcu : Koç

11 Nisan burcu : Koç

12 Nisan burcu : Koç

13 Nisan burcu : Koç

14 Nisan burcu : Koç

15 Nisan burcu : Koç

16 Nisan burcu : Koç

17 Nisan burcu : Koç

18 Nisan burcu : Koç

19 Nisan burcu : Koç

20 Nisan burcu : Koç

21 Nisan burcu : Boğa

22 Nisan burcu : Boğa

23 Nisan burcu : Boğa

24 Nisan burcu : Boğa

25 Nisan burcu : Boğa

26 Nisan burcu : Boğa

27 Nisan burcu : Boğa

28 Nisan burcu : Boğa

29 Nisan burcu : Boğa

30 Nisan burcu : Boğa

Mayıs Ayı Gün Gün Burçlar:

1 Mayıs burcu : Boğa

2 Mayıs burcu : Boğa

3 Mayıs burcu : Boğa

4 Mayıs burcu : Boğa

5 Mayıs burcu : Boğa

6 Mayıs burcu : Boğa

7 Mayıs burcu : Boğa

8 Mayıs burcu : Boğa

9 Mayıs burcu : Boğa

10 Mayıs burcu : Boğa

11 Mayıs burcu : Boğa

12 Mayıs burcu : Boğa

13 Mayıs burcu : Boğa

14 Mayıs burcu : Boğa

15 Mayıs burcu : Boğa

16 Mayıs burcu : Boğa

17 Mayıs burcu : Boğa

18 Mayıs burcu : Boğa

19 Mayıs burcu : Boğa

20 Mayıs burcu : Boğa

21 Mayıs burcu : İkizler

22 Mayıs burcu : İkizler

23 Mayıs burcu : İkizler

24 Mayıs burcu : İkizler

25 Mayıs burcu : İkizler

26 Mayıs burcu : İkizler

27 Mayıs burcu : İkizler

28 Mayıs burcu : İkizler

29 Mayıs burcu : İkizler

30 Mayıs burcu : İkizler

31 Mayıs burcu : İkizler

1 Haziran burcu : İkizler

2 Haziran burcu : İkizler

3 Haziran burcu : İkizler

4 Haziran burcu : İkizler

5 Haziran burcu : İkizler

6 Haziran burcu : İkizler

7 Haziran burcu : İkizler

8 Haziran burcu : İkizler

9 Haziran burcu : İkizler

10 Haziran burcu : İkizler

11 Haziran burcu : İkizler

12 Haziran burcu : İkizler

13 Haziran burcu : İkizler

14 Haziran burcu : İkizler

15 Haziran burcu : İkizler

16 Haziran burcu : İkizler

17 Haziran burcu : İkizler

18 Haziran burcu : İkizler

19 Haziran burcu : İkizler

20 Haziran burcu : İkizler

21 Haziran burcu : İkizler

22 Haziran burcu : Yengeç

23 Haziran burcu : Yengeç

24 Haziran burcu : Yengeç

25 Haziran burcu : Yengeç

26 Haziran burcu : Yengeç

27 Haziran burcu : Yengeç

28 Haziran burcu : Yengeç

29 Haziran burcu : Yengeç

30 Haziran burcu : Yengeç

Temmuz Ayı Gün Gün Burçlar:

1 Temmuz burcu : Yengeç

2 Temmuz burcu : Yengeç

3 Temmuz burcu : Yengeç

4 Temmuz burcu : Yengeç

5 Temmuz burcu : Yengeç

6 Temmuz burcu : Yengeç

7 Temmuz burcu : Yengeç

8 Temmuz burcu : Yengeç

9 Temmuz burcu : Yengeç

10 Temmuz burcu : Yengeç

11 Temmuz burcu : Yengeç

12 Temmuz burcu : Yengeç

13 Temmuz burcu : Yengeç

14 Temmuz burcu : Yengeç

15 Temmuz burcu : Yengeç

16 Temmuz burcu : Yengeç

17 Temmuz burcu : Yengeç

18 Temmuz burcu : Yengeç

19 Temmuz burcu : Yengeç

20 Temmuz burcu : Yengeç

21 Temmuz burcu : Yengeç

22 Temmuz burcu : Yengeç

23 Temmuz burcu : Aslan

24 Temmuz burcu : Aslan

25 Temmuz burcu : Aslan

26 Temmuz burcu : Aslan

27 Temmuz burcu : Aslan

28 Temmuz burcu : Aslan

29 Temmuz burcu : Aslan

30 Temmuz burcu : Aslan

31 Temmuz burcu : Aslan

Ağustos Ayı Gün Gün Burçlar:

1 Ağustos burcu : Aslan

2 Ağustos burcu : Aslan

3 Ağustos burcu : Aslan

4 Ağustos burcu : Aslan

5 Ağustos burcu : Aslan

6 Ağustos burcu : Aslan

7 Ağustos burcu : Aslan

8 Ağustos burcu : Aslan

9 Ağustos burcu : Aslan

10 Ağustos burcu : Aslan

11 Ağustos burcu : Aslan

12 Ağustos burcu : Aslan

13 Ağustos burcu : Aslan

14 Ağustos burcu : Aslan

15 Ağustos burcu : Aslan

16 Ağustos burcu : Aslan

17 Ağustos burcu : Aslan

18 Ağustos burcu : Aslan

19 Ağustos burcu : Aslan

20 Ağustos burcu : Aslan

21 Ağustos burcu : Aslan

22 Ağustos burcu : Aslan

23 Ağustos burcu : Başak

24 Ağustos burcu : Başak

25 Ağustos burcu : Başak

26 Ağustos burcu : Başak

27 Ağustos burcu : Başak

28 Ağustos burcu : Başak

29 Ağustos burcu : Başak

30 Ağustos burcu : Başak

31 Ağustos burcu : Başak

Eylül Ayı Gün Gün Burçlar:

1 Eylül burcu : Başak

2 Eylül burcu : Başak

3 Eylül burcu : Başak

4 Eylül burcu : Başak

5 Eylül burcu : Başak

6 Eylül burcu : Başak

7 Eylül burcu : Başak

8 Eylül burcu : Başak

9 Eylül burcu : Başak

10 Eylül burcu : Başak

11 Eylül burcu : Başak

12 Eylül burcu : Başak

13 Eylül burcu : Başak

14 Eylül burcu : Başak

15 Eylül burcu : Başak

16 Eylül burcu : Başak

17 Eylül burcu : Başak

18 Eylül burcu : Başak

19 Eylül burcu : Başak

20 Eylül burcu : Başak

21 Eylül burcu : Başak

22 Eylül burcu : Başak

23 Eylül burcu : Terazi

24 Eylül burcu : Terazi

25 Eylül burcu : Terazi

26 Eylül burcu : Terazi

27 Eylül burcu : Terazi

28 Eylül burcu : Terazi

29 Eylül burcu : Terazi

30 Eylül burcu : Terazi

Ekim Ayı Gün Gün Burçlar:

1 Ekim burcu : Terazi

2 Ekim burcu : Terazi

3 Ekim burcu : Terazi

4 Ekim burcu : Terazi

5 Ekim burcu : Terazi

6 Ekim burcu : Terazi

7 Ekim burcu : Terazi

8 Ekim burcu : Terazi

9 Ekim burcu : Terazi

10 Ekim burcu : Terazi

11 Ekim burcu : Terazi

12 Ekim burcu : Terazi

13 Ekim burcu : Terazi

14 Ekim burcu : Terazi

15 Ekim burcu : Terazi

16 Ekim burcu : Terazi

17 Ekim burcu : Terazi

18 Ekim burcu : Terazi

19 Ekim burcu : Terazi

20 Ekim burcu : Terazi

21 Ekim burcu : Terazi

22 Ekim burcu : Terazi

23 Ekim burcu : Terazi

24 Ekim burcu : Akrep

25 Ekim burcu : Akrep

26 Ekim burcu : Akrep

27 Ekim burcu : Akrep

28 Ekim burcu : Akrep

29 Ekim burcu : Akrep

30 Ekim burcu : Akrep

31 Ekim burcu : Akrep

Kasım Ayı Gün Gün Burçlar:

1 Kasım burcu : Akrep

2 Kasım burcu : Akrep

3 Kasım burcu : Akrep

4 Kasım burcu : Akrep

5 Kasım burcu : Akrep

6 Kasım burcu : Akrep

7 Kasım burcu : Akrep

8 Kasım burcu : Akrep

9 Kasım burcu : Akrep

10 Kasım burcu : Akrep

11 Kasım burcu : Akrep

12 Kasım burcu : Akrep

13 Kasım burcu : Akrep

14 Kasım burcu : Akrep

15 Kasım burcu : Akrep

16 Kasım burcu : Akrep

17 Kasım burcu : Akrep

18 Kasım burcu : Akrep

19 Kasım burcu : Akrep

20 Kasım burcu : Akrep

21 Kasım burcu : Akrep

22 Kasım burcu : Akrep

23 Kasım burcu : Yay

24 Kasım burcu : Yay

25 Kasım burcu : Yay

26 Kasım burcu : Yay

27 Kasım burcu : Yay

28 Kasım burcu : Yay

29 Kasım burcu : Yay

30 Kasım burcu : Yay

Aralık Ayı Gün Gün Burçlar:

1 Aralık burcu : Yay

2 Aralık burcu : Yay

3 Aralık burcu : Yay

4 Aralık burcu : Yay

5 Aralık burcu : Yay

6 Aralık burcu : Yay

7 Aralık burcu : Yay

8 Aralık burcu : Yay

9 Aralık burcu : Yay

10 Aralık burcu : Yay

11 Aralık burcu : Yay

12 Aralık burcu : Yay

13 Aralık burcu : Yay

14 Aralık burcu : Yay

15 Aralık burcu : Yay

16 Aralık burcu : Yay

17 Aralık burcu : Yay

18 Aralık burcu : Yay

19 Aralık burcu : Yay

20 Aralık burcu : Yay

21 Aralık burcu : Yay

22 Aralık burcu : Oğlak

23 Aralık burcu : Oğlak

24 Aralık burcu : Oğlak

25 Aralık burcu : Oğlak

26 Aralık burcu : Oğlak

27 Aralık burcu : Oğlak

28 Aralık burcu : Oğlak

29 Aralık burcu : Oğlak

30 Aralık burcu : Oğlak

31 Aralık burcu : Oğlak

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