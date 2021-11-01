Aylara göre burçlar: Hangi ay hangi burç? Burçlar hangi ayda? Tüm 12 ayın aylara ve günlere göre burçları nedir? 365 günleri ve burçları!
Astrolojide toplam 12 burç bulunmaktadır. Normalde her ay bir burca tekabül ediyor diye bilinir. Yani bir ayın komple tüm günleri tek bir burç olur diye biliniyor. Fakat bir ay içerisinde 2 farklı burç bulunmaktadır. Peki, hangi ay hangi burca tekabül ediyor? Burçlar hangi aydır? Aylara göre burçlar nelerdir? 12 aylar ve günlere göre burçları hangileridir? İşte tüm burçlar ve günleri listesi!
Aylara göre burçların tarihleri ve günleri değişkenlik göstermektedir. Astroloji ile yakından ilgilenenler Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının hangi günlere ait olduklarını merak ediyor. Sizler için 365 günü ve hangi gün hangi burca aittir? Hangi ay hangi burca aittir onu yazacağız. CTRL+F yaparak istediğiniz günü aratabilir ve hangi burca ait olduğunu öğrenebilirsiniz. Şimdi aylara göre burçların isimleri nelerdir onlara geçelim.
Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.
Tüm Burçların İsimleri:
- Koç
- Boğa
- İkizler
- Yengeç
- Aslan
- Başak
- Terazi
- Akrep
- Yay
- Oğlak
- Kova
- Balık
12 burç ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
- Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak
- Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat
- Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart
- Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan
- Boğa burcu tarihi : 20 Nisan - 20 Mayıs
- İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran
- Yengeç burcu tarihi : 23 Haziran - 22 Temmuz
- Aslan burcu tarihi : 22 Temmuz - 23 Ağustos
- Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül
- Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim
- Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım
- Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık
Aylara göre burçlar şu şekilde:
Oğlak burcu Aralık ve Ocak aylarındadır. 22 Aralık - 20 Ocak arası Oğlak burcudur.
Kova burcu Ocak ve Şubat aylarındadır. 21 Ocak - 19 Şubat tarihleri arası Kova burcudur.
Balık burcu Şubat ve Mart aylarındadır. 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arası Balık burcudur.
Koç burcu Mart ve Nisan aylarındadır. 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arası Koç burcudur.
Boğa burcu Nisan ve Mayıs aylarındadır. 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arası Boğa burcudur.
İkizler burcu Mayıs ve Haziran aylarındadır. 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arası İkizler burcudur.
Yengeç burcu Haziran ve Temmuz aylarındadır. 23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arası Yengeç burcudur.
Aslan burcu Temmuz ve Ağustos ayları arasındadır. 22 Temmuz - 23 Ağustos tarihleri arası Aslan burcu olmaktadır.
Başak burcu Ağustos ve Eylül ayları arasındadır. 23 Ağustos - 23 Eylül tarihleri arası Başak burcudur.
Terazi burcu Eylül ve Ekim ayları arasındadır. 23 Eylül - 23 Ekim tarihleri arası Terazi burcudur.
Akrep burcu Ekim ve Kasım ayları arasındadır. 23 Ekim - 22 Kasım tarihleri arası Akrep burcudur.
Yay burcu Kasım ve Aralık aylarındadır. 22 Kasım - 21 Aralık tarihleri arası Yay burcu oluyor.
Sizler için tüm 365 günü ve günlere göre burçları yazacağız. CTRL+F yaparak hangi gün hangi burca aittir öğrenmek isterseniz bulabilirsiniz.
Ocak Ayı Gün Gün Burçlar:
- 1 Ocak burcu : Oğlak
- 2 Ocak burcu : Oğlak
- 3 Ocak burcu : Oğlak
- 4 Ocak burcu : Oğlak
- 5 Ocak burcu : Oğlak
- 6 Ocak burcu : Oğlak
- 7 Ocak burcu : Oğlak
- 8 Ocak burcu : Oğlak
- 9 Ocak burcu : Oğlak
- 10 Ocak burcu : Oğlak
- 11 Ocak burcu : Oğlak
- 12 Ocak burcu : Oğlak
- 13 Ocak burcu : Oğlak
- 14 Ocak burcu : Oğlak
- 15 Ocak burcu : Oğlak
- 16 Ocak burcu : Oğlak
- 17 Ocak burcu : Oğlak
- 18 Ocak burcu : Oğlak
- 19 Ocak burcu : Oğlak
- 20 Ocak burcu : Oğlak
- 21 Ocak burcu : Kova
- 22 Ocak burcu : Kova
- 23 Ocak burcu : Kova
- 24 Ocak burcu : Kova
- 25 Ocak burcu : Kova
- 26 Ocak burcu : Kova
- 27 Ocak burcu : Kova
- 28 Ocak burcu : Kova
- 29 Ocak burcu : Kova
- 30 Ocak burcu : Kova
- 31 Ocak burcu : Kova
Şubat Ayı Gün Gün Burçlar:
- 1 Şubat burcu : Kova
- 2 Şubat burcu : Kova
- 3 Şubat burcu : Kova
- 4 Şubat burcu : Kova
- 5 Şubat burcu : Kova
- 6 Şubat burcu : Kova
- 7 Şubat burcu : Kova
- 8 Şubat burcu : Kova
- 9 Şubat burcu : Kova
- 10 Şubat burcu : Kova
- 11 Şubat burcu : Kova
- 12 Şubat burcu : Kova
- 13 Şubat burcu : Kova
- 14 Şubat burcu : Kova
- 15 Şubat burcu : Kova
- 16 Şubat burcu : Kova
- 17 Şubat burcu : Kova
- 18 Şubat burcu : Kova
- 19 Şubat burcu : Kova
- 20 Şubat burcu : Balık
- 21 Şubat burcu : Balık
- 22 Şubat burcu : Balık
- 23 Şubat burcu : Balık
- 24 Şubat burcu : Balık
- 25 Şubat burcu : Balık
- 26 Şubat burcu : Balık
- 27 Şubat burcu : Balık
- 28 Şubat burcu : Balık
- 29 Şubat burcu : Balık (29 Şubat 4 yılda bir gelmektedir.)
Mart Ayı Gün Gün Burçlar:
- 1 Mart burcu : Balık
- 2 Mart burcu : Balık
- 3 Mart burcu : Balık
- 4 Mart burcu : Balık
- 5 Mart burcu : Balık
- 6 Mart burcu : Balık
- 7 Mart burcu : Balık
- 8 Mart burcu : Balık
- 9 Mart burcu : Balık
- 10 Mart burcu : Balık
- 11 Mart burcu : Balık
- 12 Mart burcu : Balık
- 13 Mart burcu : Balık
- 14 Mart burcu : Balık
- 15 Mart burcu : Balık
- 16 Mart burcu : Balık
- 17 Mart burcu : Balık
- 18 Mart burcu : Balık
- 19 Mart burcu : Balık
- 20 Mart burcu : Balık
- 21 Mart burcu : Koç
- 22 Mart burcu : Koç
- 23 Mart burcu : Koç
- 24 Mart burcu : Koç
- 25 Mart burcu : Koç
- 26 Mart burcu : Koç
- 27 Mart burcu : Koç
- 28 Mart burcu : Koç
- 29 Mart burcu : Koç
- 30 Mart burcu : Koç
- 31 Mart burcu : Koç
Nisan Ayı Gün Gün Burçlar:
- 1 Nisan burcu : Koç
- 2 Nisan burcu : Koç
- 3 Nisan burcu : Koç
- 4 Nisan burcu : Koç
- 5 Nisan burcu : Koç
- 6 Nisan burcu : Koç
- 7 Nisan burcu : Koç
- 8 Nisan burcu : Koç
- 9 Nisan burcu : Koç
- 10 Nisan burcu : Koç
- 11 Nisan burcu : Koç
- 12 Nisan burcu : Koç
- 13 Nisan burcu : Koç
- 14 Nisan burcu : Koç
- 15 Nisan burcu : Koç
- 16 Nisan burcu : Koç
- 17 Nisan burcu : Koç
- 18 Nisan burcu : Koç
- 19 Nisan burcu : Koç
- 20 Nisan burcu : Koç
- 21 Nisan burcu : Boğa
- 22 Nisan burcu : Boğa
- 23 Nisan burcu : Boğa
- 24 Nisan burcu : Boğa
- 25 Nisan burcu : Boğa
- 26 Nisan burcu : Boğa
- 27 Nisan burcu : Boğa
- 28 Nisan burcu : Boğa
- 29 Nisan burcu : Boğa
- 30 Nisan burcu : Boğa
Mayıs Ayı Gün Gün Burçlar:
- 1 Mayıs burcu : Boğa
- 2 Mayıs burcu : Boğa
- 3 Mayıs burcu : Boğa
- 4 Mayıs burcu : Boğa
- 5 Mayıs burcu : Boğa
- 6 Mayıs burcu : Boğa
- 7 Mayıs burcu : Boğa
- 8 Mayıs burcu : Boğa
- 9 Mayıs burcu : Boğa
- 10 Mayıs burcu : Boğa
- 11 Mayıs burcu : Boğa
- 12 Mayıs burcu : Boğa
- 13 Mayıs burcu : Boğa
- 14 Mayıs burcu : Boğa
- 15 Mayıs burcu : Boğa
- 16 Mayıs burcu : Boğa
- 17 Mayıs burcu : Boğa
- 18 Mayıs burcu : Boğa
- 19 Mayıs burcu : Boğa
- 20 Mayıs burcu : Boğa
- 21 Mayıs burcu : İkizler
- 22 Mayıs burcu : İkizler
- 23 Mayıs burcu : İkizler
- 24 Mayıs burcu : İkizler
- 25 Mayıs burcu : İkizler
- 26 Mayıs burcu : İkizler
- 27 Mayıs burcu : İkizler
- 28 Mayıs burcu : İkizler
- 29 Mayıs burcu : İkizler
- 30 Mayıs burcu : İkizler
- 31 Mayıs burcu : İkizler
- 1 Haziran burcu : İkizler
- 2 Haziran burcu : İkizler
- 3 Haziran burcu : İkizler
- 4 Haziran burcu : İkizler
- 5 Haziran burcu : İkizler
- 6 Haziran burcu : İkizler
- 7 Haziran burcu : İkizler
- 8 Haziran burcu : İkizler
- 9 Haziran burcu : İkizler
- 10 Haziran burcu : İkizler
- 11 Haziran burcu : İkizler
- 12 Haziran burcu : İkizler
- 13 Haziran burcu : İkizler
- 14 Haziran burcu : İkizler
- 15 Haziran burcu : İkizler
- 16 Haziran burcu : İkizler
- 17 Haziran burcu : İkizler
- 18 Haziran burcu : İkizler
- 19 Haziran burcu : İkizler
- 20 Haziran burcu : İkizler
- 21 Haziran burcu : İkizler
- 22 Haziran burcu : Yengeç
- 23 Haziran burcu : Yengeç
- 24 Haziran burcu : Yengeç
- 25 Haziran burcu : Yengeç
- 26 Haziran burcu : Yengeç
- 27 Haziran burcu : Yengeç
- 28 Haziran burcu : Yengeç
- 29 Haziran burcu : Yengeç
- 30 Haziran burcu : Yengeç
Temmuz Ayı Gün Gün Burçlar:
- 1 Temmuz burcu : Yengeç
- 2 Temmuz burcu : Yengeç
- 3 Temmuz burcu : Yengeç
- 4 Temmuz burcu : Yengeç
- 5 Temmuz burcu : Yengeç
- 6 Temmuz burcu : Yengeç
- 7 Temmuz burcu : Yengeç
- 8 Temmuz burcu : Yengeç
- 9 Temmuz burcu : Yengeç
- 10 Temmuz burcu : Yengeç
- 11 Temmuz burcu : Yengeç
- 12 Temmuz burcu : Yengeç
- 13 Temmuz burcu : Yengeç
- 14 Temmuz burcu : Yengeç
- 15 Temmuz burcu : Yengeç
- 16 Temmuz burcu : Yengeç
- 17 Temmuz burcu : Yengeç
- 18 Temmuz burcu : Yengeç
- 19 Temmuz burcu : Yengeç
- 20 Temmuz burcu : Yengeç
- 21 Temmuz burcu : Yengeç
- 22 Temmuz burcu : Yengeç
- 23 Temmuz burcu : Aslan
- 24 Temmuz burcu : Aslan
- 25 Temmuz burcu : Aslan
- 26 Temmuz burcu : Aslan
- 27 Temmuz burcu : Aslan
- 28 Temmuz burcu : Aslan
- 29 Temmuz burcu : Aslan
- 30 Temmuz burcu : Aslan
- 31 Temmuz burcu : Aslan
Ağustos Ayı Gün Gün Burçlar:
- 1 Ağustos burcu : Aslan
- 2 Ağustos burcu : Aslan
- 3 Ağustos burcu : Aslan
- 4 Ağustos burcu : Aslan
- 5 Ağustos burcu : Aslan
- 6 Ağustos burcu : Aslan
- 7 Ağustos burcu : Aslan
- 8 Ağustos burcu : Aslan
- 9 Ağustos burcu : Aslan
- 10 Ağustos burcu : Aslan
- 11 Ağustos burcu : Aslan
- 12 Ağustos burcu : Aslan
- 13 Ağustos burcu : Aslan
- 14 Ağustos burcu : Aslan
- 15 Ağustos burcu : Aslan
- 16 Ağustos burcu : Aslan
- 17 Ağustos burcu : Aslan
- 18 Ağustos burcu : Aslan
- 19 Ağustos burcu : Aslan
- 20 Ağustos burcu : Aslan
- 21 Ağustos burcu : Aslan
- 22 Ağustos burcu : Aslan
- 23 Ağustos burcu : Başak
- 24 Ağustos burcu : Başak
- 25 Ağustos burcu : Başak
- 26 Ağustos burcu : Başak
- 27 Ağustos burcu : Başak
- 28 Ağustos burcu : Başak
- 29 Ağustos burcu : Başak
- 30 Ağustos burcu : Başak
- 31 Ağustos burcu : Başak
Eylül Ayı Gün Gün Burçlar:
- 1 Eylül burcu : Başak
- 2 Eylül burcu : Başak
- 3 Eylül burcu : Başak
- 4 Eylül burcu : Başak
- 5 Eylül burcu : Başak
- 6 Eylül burcu : Başak
- 7 Eylül burcu : Başak
- 8 Eylül burcu : Başak
- 9 Eylül burcu : Başak
- 10 Eylül burcu : Başak
- 11 Eylül burcu : Başak
- 12 Eylül burcu : Başak
- 13 Eylül burcu : Başak
- 14 Eylül burcu : Başak
- 15 Eylül burcu : Başak
- 16 Eylül burcu : Başak
- 17 Eylül burcu : Başak
- 18 Eylül burcu : Başak
- 19 Eylül burcu : Başak
- 20 Eylül burcu : Başak
- 21 Eylül burcu : Başak
- 22 Eylül burcu : Başak
- 23 Eylül burcu : Terazi
- 24 Eylül burcu : Terazi
- 25 Eylül burcu : Terazi
- 26 Eylül burcu : Terazi
- 27 Eylül burcu : Terazi
- 28 Eylül burcu : Terazi
- 29 Eylül burcu : Terazi
- 30 Eylül burcu : Terazi
Ekim Ayı Gün Gün Burçlar:
- 1 Ekim burcu : Terazi
- 2 Ekim burcu : Terazi
- 3 Ekim burcu : Terazi
- 4 Ekim burcu : Terazi
- 5 Ekim burcu : Terazi
- 6 Ekim burcu : Terazi
- 7 Ekim burcu : Terazi
- 8 Ekim burcu : Terazi
- 9 Ekim burcu : Terazi
- 10 Ekim burcu : Terazi
- 11 Ekim burcu : Terazi
- 12 Ekim burcu : Terazi
- 13 Ekim burcu : Terazi
- 14 Ekim burcu : Terazi
- 15 Ekim burcu : Terazi
- 16 Ekim burcu : Terazi
- 17 Ekim burcu : Terazi
- 18 Ekim burcu : Terazi
- 19 Ekim burcu : Terazi
- 20 Ekim burcu : Terazi
- 21 Ekim burcu : Terazi
- 22 Ekim burcu : Terazi
- 23 Ekim burcu : Terazi
- 24 Ekim burcu : Akrep
- 25 Ekim burcu : Akrep
- 26 Ekim burcu : Akrep
- 27 Ekim burcu : Akrep
- 28 Ekim burcu : Akrep
- 29 Ekim burcu : Akrep
- 30 Ekim burcu : Akrep
- 31 Ekim burcu : Akrep
Kasım Ayı Gün Gün Burçlar:
- 1 Kasım burcu : Akrep
- 2 Kasım burcu : Akrep
- 3 Kasım burcu : Akrep
- 4 Kasım burcu : Akrep
- 5 Kasım burcu : Akrep
- 6 Kasım burcu : Akrep
- 7 Kasım burcu : Akrep
- 8 Kasım burcu : Akrep
- 9 Kasım burcu : Akrep
- 10 Kasım burcu : Akrep
- 11 Kasım burcu : Akrep
- 12 Kasım burcu : Akrep
- 13 Kasım burcu : Akrep
- 14 Kasım burcu : Akrep
- 15 Kasım burcu : Akrep
- 16 Kasım burcu : Akrep
- 17 Kasım burcu : Akrep
- 18 Kasım burcu : Akrep
- 19 Kasım burcu : Akrep
- 20 Kasım burcu : Akrep
- 21 Kasım burcu : Akrep
- 22 Kasım burcu : Akrep
- 23 Kasım burcu : Yay
- 24 Kasım burcu : Yay
- 25 Kasım burcu : Yay
- 26 Kasım burcu : Yay
- 27 Kasım burcu : Yay
- 28 Kasım burcu : Yay
- 29 Kasım burcu : Yay
- 30 Kasım burcu : Yay
Aralık Ayı Gün Gün Burçlar:
- 1 Aralık burcu : Yay
- 2 Aralık burcu : Yay
- 3 Aralık burcu : Yay
- 4 Aralık burcu : Yay
- 5 Aralık burcu : Yay
- 6 Aralık burcu : Yay
- 7 Aralık burcu : Yay
- 8 Aralık burcu : Yay
- 9 Aralık burcu : Yay
- 10 Aralık burcu : Yay
- 11 Aralık burcu : Yay
- 12 Aralık burcu : Yay
- 13 Aralık burcu : Yay
- 14 Aralık burcu : Yay
- 15 Aralık burcu : Yay
- 16 Aralık burcu : Yay
- 17 Aralık burcu : Yay
- 18 Aralık burcu : Yay
- 19 Aralık burcu : Yay
- 20 Aralık burcu : Yay
- 21 Aralık burcu : Yay
- 22 Aralık burcu : Oğlak
- 23 Aralık burcu : Oğlak
- 24 Aralık burcu : Oğlak
- 25 Aralık burcu : Oğlak
- 26 Aralık burcu : Oğlak
- 27 Aralık burcu : Oğlak
- 28 Aralık burcu : Oğlak
- 29 Aralık burcu : Oğlak
- 30 Aralık burcu : Oğlak
- 31 Aralık burcu : Oğlak