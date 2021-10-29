Kültür ve sanatın kalbinin atacağı Atatürk Kültür Merkezi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla birlikte bu akşam açılışı yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne ( Akm ) eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'nin içerisini bir süre gezdikten sonra kültür ve sanatın kalbinin atacağı Atatürk Kültür Merkezi yeniden açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kurdele kesiminde eşi Emine Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve bakanlar eşlik etti.

2 MİLYAR LİRAYA MAL OLDU

Yaklaşık 2 milyar TL'ye mal olan ihtişamlı bina, Beyoğlu Kültür Yolu'nun da en gözde mekânı olacak. AKM'nin açılışı öncesi düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünyadaki benzer örneklerin ortalama inşa süreciyle kıyasladığımızda neredeyse üçte biri kadar bir zamanda tamamlandı." dedi.

Ersoy, "Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Devlet Tiyatrosu, İstanbul Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu yerleşik olarak bulunacak" ifadelerini kullandı.

ÖZEL SANAT KURULU

Turizm Bakanlığı yetkilileri ve özel sektördeki profesyonellerden özel bir sanat kurulu oluşturulduğunu anlatan Ersoy şunları söyledi: "İstanbul, Ankara, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerimizin ortak yapımı, İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye taşıdığı Aida operası kaçırılmamalı. 31 Ekim'de Londra Filarmoni Orkestrası, 2 Kasım'da yaşayan en büyük caz müzisyenlerden biri Kris Botti sahne alacak."

AKM'NİN KALBİ OPERA BİNASI

AKM 5 bloktan oluşuyor. A Blok AKM'nin kalbi olan opera binası. İçinde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu var. 49 bin metrekare ve 14 kat. 16 bin 300 metrekarelik B Blok tiyatro binası.

Tiyatro salonunun kapasitesi 802 kişi. Ofisler, kitap kafe ve dükkânlar C Blok içinde. AKM'nin en önemli noktalarından biri sergi salonlarının bulunduğu D Blok. Bin 600 metrekare kullanım alanına sahip olan E Blok, restoran binası olarak hizmet verecek.

AKM, yüzde 70 yerli malzeme kullanılarak inşa edildi. 6 bin 100 metrekare alanda peyzaj çalışmasının yapıldığı binada, 4 bin 700 metrekare alana sahip "Yeşil Çatı" sistemi uygulandı. Yeşil çatı sisteminin yanında proje gün ışığından olabildiğince faydalanacak şekilde tasarlandı.