4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çiftten karşılıklı tazminat talebi

TRABZON (DHA) - TRABZON'da aileler arasında takı paylaşımı nedeniyle çıkan, gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut'un; damat, babası, annesi ve kız kardeşini tabancayla vurup yaraladığı olay sonrası boşanma davası açan doktor Burcu Bulut Keleş (30) ile meslektaşı Ümit Keleş (30) karşılıklı tazminat talebinde bulundu. Burcu Bulut Keleş, 500 bini manevi toplam 950 bin TL, psikolojik şiddete maruz kaldığını öne süren Ümit Keleş ise, 250 bini manevi toplam 500 bin lira tazminat talep etti. Eşinin ailesinin kanlı biten kavga sırasında ses kaydı yaptığını belirten doktor Burcu Bulut Keleş, "Ailem eve gelir gelmez ses kaydı almaya başlamışlar, kumpas kurmuşlar" dedi.

Olay, 25 Eylül'de 1 Nolu Bostancı Mahallesi Hasan Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görevli Dr. Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş'in aileleri, 11 Eylül'de yapılan düğünde takı paylaşımı nedeniyle tartıştı. Aynı gün konuyu kapatan aileler, 25 Eylül'de yeniden bir araya geldi. Kastamonu'ndan Trabzon'a gelen gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut (50), çıkan tartışmada belinden çıkardığı tabancayla damadı Ümit Keleş ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur Keleş'i (25) yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerince tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınan ve sorgusunda, "Düğününde takılan altınların damadın ailesinin istediğini öğrenince, onlara 'altınlar kızımda kalsın' dedim. Bir anda üzerime doğru yürüdüler. O sırada silahımla ateş ettim" dediği belirtilen Basri Bulut, tutuklandı.

Öte yandan hakkındaki soruşturması sürüp, tamamlanacak savcılık iddianamesi sonrası yargılanmasına başlanacak olan tutuklu emekli astsubay Basri Bulut'un, olay günü kullandığı ruhsatlı tabancasıyla 10 el ateş ettiği; kurşunlardan 3'ünün Hasan Keleş ve kızı Edanur Keleş'e, 2'si anne Meryem Keleş'e, 1'inin ise Ümit Keleş'e isabet ettiği öğrenildi.