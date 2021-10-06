2021 yılında ALES/1 ve ALES/2 sınavlarının ardından, 2021 ALES/3 başvuruları başladı! Adaylar ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar? sorularını merak ediyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021 yılı için 3. ve son kez ÖSYM tarafından düzenlenecek. Peki, 2021 ALES başvuruları başladı! Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

ALES SINAV BAŞVURU VE ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMANDIR?

ALES/3 SINAV TARİHİ : 21 Kasım 2021

ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 6 – 14 Ekim 2021

(Ücret ödeme için son gün, 15 Ekim 2021)

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NEDİR?

SINAV ÜCRETİ : 145,00 TL

ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 21 Ekim 2021 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava katılmak isteyen adaylar, 2021-ALES Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olan adaylar:

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle "eDevlet Kapısı" uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olduktan sonra bir başvuru merkezine gitmeksizin başvurularını, başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

Hem ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kaydı olan hem de İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinen adaylardan, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli veya geçersiz bir fotoğrafı bulunanlar bir başvuru merkezine gitmeksizin başvurularını, sınava başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir. Bu durumdaki adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ndeki fotoğrafları, sınava başvuru esnasında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'ndaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir.

Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı olan adaylar, istedikleri takdirde sınava başvuru süresi içinde bir başvuru merkezinden de sınava başvurularını yapabileceklerdir.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylar:

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmemiş veya T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı* bulunanlar bir başvuru merkezine gitmeksizin başvurularını, sınava başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmemiş adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde de geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar, başvurularını, sınava başvuru süresi içinde bir başvurumerkezinden yapacaklar ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

T.C. Kimlik Kartı'nı henüz edinmemiş veya T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava başvuru süresi içinde Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nı edindikleri takdirde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki fotoğraflarını, başvuru merkezine gitmeksizin sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'ndaki fotoğraflarıyla kendileri güncelleyerek sınava başvuru süresi içinde başvurularını yapabileceklerdir.

* Geçerli fotoğraf: T.C. Kimlik Kartı fotoğrafı veya son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır. Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri aday başvurularını, resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alacaklardır.

d) Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, banka şubelerinden ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59'da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

Başvurusunu yapmayan, herhangi bir nedenle başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen veya silinen, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

DİKKAT: Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen adaylar, sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayanlar ile geç başvuru gününde bankalardan ücret ödemesi yapan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak ve bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir (Aday Başvuru Formunun ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK bilgi alanını işaretleyen ve bu bilgisi ilgili kurumlar tarafından onaylanan adaylar hariç).

Aday Başvuru Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine geçilmelidir. Aday Başvuru Formu, başvuru işleminin kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılanlar okunaklı olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın kimlik belgesinde yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır. 6114 sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca adaylara biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılabilecektir (Gerekli hallerde adayın parmak izi de alınabilecektir.). Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama uygulamaları için elde edilen veriler sınav hizmetlerinde kullanılmak üzere saklanabilecektir. Aday Başvuru Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır. ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapılabildiğinden ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişimle ilgili alanların mutlaka güncel ve doğru bilgileri içermesi gerekmektedir.

1. T.C. KİMLİK NUMARASI/ Y.U. NUMARASI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.

T.C. Kimlik Numarası edinmiş olup, uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu

adaylar ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını

kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan

Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri) bu alana T.C. Kimlik

Numaralarını yazacaklardır.

b) T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruğu olmayan

adaylar bu alana, T.C. Kimlik Numarası alanında kullanacakları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri

Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi'nden (MERNİS) almış oldukları "9" ile

başlayan, 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarasını (yabancı kimlik numarası)

yazacaklardır. Bu adayların kişisel bilgileri MERNİS'ten ÖSYM kayıtlarına yansıtılacaktır.

MERNİS'te Y.U. Numarası bulunmayan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr

adresinden Y.U. Numarası edinme formunu doldurarak onaylayacaklar ve böylece bir "Belge

Kodu" edineceklerdir. Bu formun bir dökümü ve geçerli kimlik belgeleri ile birlikte ÖSYM

Sınav Koordinatörlüklerine başvurarak ücreti karşılığı Y.U. Numaralarını edineceklerdir. Daha

önce bu şekilde Y.U. Numarası edinen adaylar, T.C. Kimlik Numarası alanında bu Y.U.

Numaralarını kullanacaklardır.

Başvuru süresince KKTC hariç yurt dışında bulunan adaylardan MERNİS'te Y.U. Numarası

bulunmayanlar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden Y.U. Numarası edinme

formunu doldurarak edindikleri "Belge Kodu" ile ÖSYM Çağrı Merkezinden Y.U.

Numaralarını alacaklardır.

SINAV MERKEZİ TERCİHİ

Sınav merkezleri ve kodları aşağıda verilmiştir. Adaylar, bu alana, kendi adres ilini sınav merkezi

tercihi olarak yazacaklardır. Bunun dışında bir tercihte bulunulamaz. Başvurusunu yapan aday,

başvuru süresi içinde (geç başvuru günü de dâhil) ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden

sınav merkezi değişikliği yapabilecektir. Başvuru süresi bittikten sonra sınav merkezleri

tercihlerinde değişiklik yapılamaz.

ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek

yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir.

Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların, 2021-ALES ilgili Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

dönemin başvurusunu tamamladığı tarih de dikkate alınarak (2021-ALES ilgili dönemin son başvuru

gününde başvuran adaylardan başlamak üzere) belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer

sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi

Merkezimize aittir. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir

sınav merkezine atayabilir.

Lefkoşa sınav merkezini sadece, en az bir uyruğu KKTC olanlar veya ortaöğretimi veya lisans

öğrenimi KKTC olanlar veya KKTC'de görevli T.C. kamu personeli (eş ve çocukları dâhil) tercih

edebileceklerdir. KKTC'de görevli T.C. kamu personeli (eş ve çocukları dâhil) resmi görevli

olduğunu gösterir belgeleriyle, ortaöğretimi KKTC olanlar ise ortaöğretiminin KKTC olduğunu

gösterir belgeleriyle Lefkoşa ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünde yapacakları başvuruda Lefkoşa

sınav merkezini tercih edebileceklerdir ancak bu adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr

internet adresinden bilgi güncellemesi yapamayacaklardır.

Sınavın uygulanacağı hafta Covid-19 pozitif/temaslı olması nedeniyle sınava gireceği sınav

merkezini değiştirmek isteyen adaylar (yurt dışı başvuru yöntemiyle başvuru yapan adaylar hariç),

sınavın uygulanacağı hafta Çarşamba günü saat 10.00'dan sınav tarihine kadar ÖSYM Aday

İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) Merkezimize bildirimde bulunacaklardır.

Bu durumdaki adayların sınav merkezi değişikliği taleplerini, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden

Sınav Menüsü alanında ilgili sınavı seçerek "Sınav Merkezi Değişim Talebi" alanını doldurarak ve

"Kaydet ve Gönder" işlemi ile "Onaylıyorum" işlemi yaparak Merkezimize bildirmeleri

gerekmektedir. "Onaylıyorum" işleminden sonra sınav merkezi değişiklik talebi, Başkanlığımızca

değerlendirilmek üzere kaydedilmiş olacaktır. Sınav merkezi değişiklik talebi kaydedildikten sonra

iptal edilemeyecek ve değiştirilemeyecektir. İptal veya değişiklik taleplerine ilişkin Başkanlığımıza

gönderilecek dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

Sağlık Bakanlığından elektronik ortamda alınan veriler doğrultusunda riskli durumda olan adayların

talebi işleme alınacak, riskli durumda olmayan adayların talepleri işleme alınmayacak, sistem

tarafından engellenecektir. Sınav merkezi değişen adayların Sınava Giriş Belgelerini yeniden

edinmeleri gerekmektedir.

Covid-19 durumu nedeniyle sınava gireceği sınav merkezini değiştirmek isteyen adayların,

Başkanlığımıza veya Başkanlığımız birimlerine herhangi bir belge göndermeleri gerekmemektedir.

Sadece ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) yapılacak bildirimler işleme

alınacaktır.

BAŞVURU İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI

a) Başvuru merkezi aracılığıyla yapılacak başvurular:

Bir başvuru merkezinden yapılacak başvurularda başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru

merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezlerinden şahsın bizzat kendisi dışında başvuru

yapılamayacaktır. Tüm Başvuru Merkezleri başvuruları, resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde

alacaklardır (Başvuruda fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmeyecektir.).

Başvuru merkezine gidildiğinde;

Aday Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş olması ve aşağıdaki kimlik belgelerinden

birinin aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur:

? Nüfus cüzdanının aslı

? Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartının aslı (T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus

ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen yeni kimlik kartları teslim alınıncaya

kadar geçerli olacak "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlukarekodlu" Geçici Kimlik Belgesi'nin aslı da geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.)

? Geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı

? Pembe/Mavi Kartın aslı

? KKTC Kimlik Kartının aslı

Ayrıca adayların;

? Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını

sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli

olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus

cüzdanları (T.C. Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş

olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

? Engelli/Sağlık Sorunu Olan Adaylar İçin; ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi yer

almayan veya engel bilgisi değişen adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış

engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporunun bir örneği, engellerine ilişkin öz geçmişlerini

ayrıntılı olarak anlatan dilekçeyi ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu (Sağlık Durumu/Engel

Bilgi Formu tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalıdır. Bu belgeler, başvuru merkezine teslim Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

edilmeyecek, aday tarafından başvuru süresi içinde doğrudan ÖSYM'ye gönderilecektir.)

yanlarında bulundurmaları gerekir. Başvuru merkezlerine Aday Başvuru Formu veya herhangi bir belge

(sağlık kurulu raporu vb.) teslim edilmeyecek, gerekli hallerde bu belgeler doğrudan ÖSYM'ye

gönderilecektir.

DİKKAT: Başvuru ekranına yansıtılan YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerinde

değiştirilemez. YÖKSİS'teki eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan adayların başvuru süresi içinde

kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

YÖKSİS'te eğitim bilgisi bulunmayan adaylardan (KKTC hariç yurt dışı, askeri okul mezunları ile

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. Numarası)

adaylar), ÖSYM arşivinde de eğitim bilgisi bulunmayan veya ÖSYM arşivindeki eğitim bilgilerinde

düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerince

değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir. Bu durumdaki adayların yukarıda belirtilen belgelere ek olarak

eğitim bilgilerini gösterir belgelerinin (diploma, mezuniyet belgesi, öğrenci belgesi vb.) resmî onaylı bir

örneğini de yanlarında bulundurmaları gerekmektedir (Belgenin aslı ve onaysız bir fotokopisinin adayın

yanında olduğu durumlarda başvuru merkezi görevlisi belgenin aslını inceleyerek fotokopi belgeyi

onaylayabilecektir.). Onaylı belge Aday Başvuru Formu ekinde başvuru merkezi görevlisince teslim

alınacaktır. Bu belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1 takvim yılı başvuru merkezlerinde

saklanacak, ÖSYM tarafından talep edildiğinde başvuru merkezlerince ÖSYM'ye gönderilecektir.

Başvurularda, adayın yanında eğitim bilgilerinde değişikliğe esas belge veya belgenin onaylı bir örneği

olmadan kesinlikle değişiklik/düzeltme yapılamaz. Bunun dışında başvuru merkezlerine Aday Başvuru

Formu veya herhangi bir belge (sağlık kurulu raporu, yurt dışında öğrenim gören adaylara ait transkript

vb.) teslim edilmeyecek gerekli hallerde bu belgeler (sağlık kurulu raporu, yurt dışında öğrenim gören

adaylara ait transkript vb.), aday tarafından doğrudan ÖSYM'ye gönderilecektir.

Adayın, Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla çekilecek fotoğrafı (Merkezimiz

kayıtlarında da geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adayların) başvuru merkezi görevlisi tarafından

elektronik ortama aktarılacaktır.

Web kamerayla çekilecek fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü

açık olarak çekilmesi gerektiğinden, adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü adayı

tanımada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik

bulunmamalıdır. Adayın kimliğini belirlemede, fotoğrafından tanınmasında güçlük çekilmesi halinde

sınav görevlilerinin adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde

bulundurulmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi, adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama

aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri belgesini kontrol etmesi için adaya

verecektir. Aday bu belgeyi dikkatlice kontrol etmeli, fotoğrafı uygun çekilmiş ve diğer bilgileri sisteme

doğru olarak işlenmiş ise imzaladıktan sonra onaylaması için görevliye geri vermelidir. Fotoğraf uygun

çekilmemiş ve/veya bilgiler sisteme doğru olarak işlenmemiş ise görevliden düzeltilmesi istenmelidir. Bir

başvuru merkezinden başvuru yapan adaylar, başvuru merkezine 10,00 TL Başvuru Hizmeti Ücreti

ödeyeceklerdir.

Belgede yer alan şifre adayın geçici şifresidir. Aday bu şifreyi en kısa sürede ÖSYM'nin internet

adresinden değiştirmelidir. Şifre daha sonraki işlemlerde de gerekeceğinden unutulmamalı, kimseye

verilmemeli, hiç kimse ile paylaşılmadan özenle saklanmalıdır.

DİKKAT : Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan

sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten adayın sorumlu olduğu unutulmamalıdır.

Onaylanmış, fotoğraflı belge aday tarafından alınmalı ve sınavın bütün aşamalarında gerekli

olabileceğinden saklanmalıdır. BU AŞAMADA BAŞVURU İŞLEMİNİZ HENÜZ

TAMAMLANMAMIŞTIR! Bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ettikten sonra ONAY

KODUNU GÖREVLİYE BİLDİRİNİZ. Görevli onay kodunu girdikten sonra başvuru

bilgileriniz sisteme kaydedilecektir. Onay kodu girilmeyen başvurularda başvuru bilgileri

sisteme kaydedilmemiş olacağından geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. Başvuru

bilgilerinizin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak

BAŞVURUNUZU TAMAMLAYINIZ. Başvurunuzu başvuru tarihleri içinde

https://ais.osym.gov.tr üzerinden MUTLAKA KONTROL EDİNİZ. Aday başvuru kayıt

bilgilerinizin dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız

İnternet ile bireysel başvurular:

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin Aday

İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak

başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını

tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59'da sona

erecektir.

DİKKAT : Başvuru bilgilerinin sisteme kaydının yapılması için başvuru ekranında "Başvuru İşlemi

ÖSYM'ye Bildirilmiştir." açıklamasının mutlaka görülmesi ve sınav ücretinin yatırılması, aday

başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün, yazıcıdan alınarak başvurunun diğer aşamalarında

gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir.

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sistemde engel/sağlık

bilgisi bulunmayan veya bu bilgisinde değişiklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi

için, Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile engelli

sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri

ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaştırmaları gerekmektedir.

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