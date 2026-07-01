ABD'de dehşete düşüren görüntüler! Sokaklar adeta yaşayan ölülerle doldu

ABD'nin Philadelphia kentinde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kentin farklı noktalarında çekilen videoda, çok sayıda kişinin kaldırım kenarlarında, bina önlerinde ve sokak aralarında bilinçsiz ya da yarı baygın halde bulunduğu görüldü.

SOKAKLARDA ÜRKÜTEN MANZARA

Görüntülerde bazı kişilerin ayakta durmakta güçlük çektiği, bazılarının ise yerde hareketsiz şekilde yattığı dikkat çekti. Çevredeki vatandaşların ise bu manzara karşısında günlük hayatlarına devam ettiği görüldü.

Videoda özellikle uyuşturucu kullanımının yoğun olduğu bölgelerde kaldırım ve iş yeri önlerinin adeta açık alana dönüşmesi dikkat çekti.

FENTANİL KRİZİ BÜYÜYOR

Kentte yaşanan görüntülerin nedeni olarak, ABD'de son yıllarda büyük bir krize dönüşen fentanil kullanımı gösteriliyor. Sentetik opioid türü olan fentanil, düşük maliyeti ve yüksek bağımlılık riski nedeniyle birçok şehirde ciddi halk sağlığı sorununa yol açıyor.

Uzmanlara göre fentanil, küçük dozlarda bile ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Uyuşturucunun etkisi altındaki kişilerde bilinç kaybı, kontrolsüz vücut hareketleri ve uzun süre aynı pozisyonda kalma gibi durumlar görülebiliyor.

"ZOMBİ FİLMİ SETİ GİBİ" YORUMLARI

Görüntüler, sosyal medyada "zombi kıyameti", "korku filmi seti" ve "yaşayan ölüler" yorumlarına neden oldu. Ancak uzmanlar, görüntülerdeki kişilerin ciddi bir bağımlılık ve sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, sorunun yalnızca güvenlik değil aynı zamanda halk sağlığı boyutuyla da ele alınması gerektiğini belirtiyor.