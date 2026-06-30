Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı

Irak'ta yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Milletvekili Hind El-Abbasi'nin evinde yapılan aramada 57 milyon dolar nakit para ve 27 kilogram saf altın ele geçirildi. Operasyonda ayrıca altından yapılmış iç çamaşırı bulunduğu ifade edildi.

47 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında aralarında milletvekilleri ve bürokratların da bulunduğu 47 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonun, kamu kaynaklarının kötüye kullanılması ve yolsuzluk iddialarına yönelik yürütülen geniş çaplı incelemenin parçası olduğu ifade edildi.

RESMİ DOĞRULAMA BEKLENİYOR

Irak Parlamentosu'nun resmi sitesinde Hind El-Abbasi'nin milletvekili kaydı yer alırken, söz konusu arama ve ele geçirilen malzemelere ilişkin iddialar için resmi makamlar tarafından yapılmış ayrıntılı bir açıklama henüz doğrulanmış değil.

NE OLMUŞTU?

Irak'ta son günlerde gündeme gelen olay, Başbakan Ali el-Zaidi hükümetinin başlattığı geniş kapsamlı yolsuzluk operasyonu oldu. Operasyonlarda milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve kamu görevlileri hedef alındı. Güvenlik güçleri Bağdat başta olmak üzere birçok noktada şafak baskınları düzenledi.

Aralarında en az 7 milletvekili ile çok sayıda üst düzey kamu görevlisinin bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı. Yolsuzluk soruşturmalarında milyonlarca dolar nakit para, altın, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin açıkladığı bir operasyonda, eski bir petrol bakan yardımcısının bağlantılı olduğu soruşturmada yaklaşık 10 milyon dolar nakit, 3 milyar Irak dinarı, altın ziynet eşyaları, çok sayıda uzun namlulu silah ve yaklaşık 40 taşınmaza el konuldu. Başbakan Ali el-Zaidi, yolsuzlukla mücadelede taviz verilmeyeceğini açıklarken operasyonların yeni isimlere uzanabileceğinin sinyalini verdi.

Kaynak: Haberler.com