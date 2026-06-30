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Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar

Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar
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TÜİK'in 3 Temmuz Cuma günü açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisi, memur ve emekli maaşlarına yılın ikinci yarısında yapılacak zam oranını kesinleştirecek. Açıklanacak veri, memur ve emeklilerin yanı sıra 25 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı doğrudan enflasyon zammının yüzde 17,81 seviyesine ulaşması öngörülürken memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 13,56 seviyesine ulaşacak. İşte bu oranlara göre zamlı maaşlar...

  • SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık kümülatif enflasyon zammı yüzde 16,60 olarak kesinleşti.
  • Memur ve memur emeklilerine yılın ikinci yarısı için toplam yüzde 13,56 zam öngörülüyor.
  • Temmuz ayında açıklanacak maaş katsayıları yaklaşık 25 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

Yılın ilk yarısına ait son enflasyon verisi olan haziran ayı enflasyonu için nefesler tutuldu. TÜİK tarafından 3 Temmuz Cuma günü kamuoyu ile paylaşılacak olan oranlar, Türkiye'de geniş bir kesimin temmuz ayından itibaren alacağı zamlı maaşları ve sosyal yardımları belirleyecek.

Yılın ilk beş ayında gerçekleşen enflasyon oranları (Ocak %4,84, Şubat %2,96, Mart %1,94, Nisan %4,18, Mayıs %1,71) baz alındığında, 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 16,60 olarak kayıtlara geçmişti. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 16,60'lık zammı şimdiden kesinleşirken, nihai tablo haziran ayı verisiyle çizilecek.

EKONOMİSTLERİN HAZİRAN BEKLENTİSİ YÜZDE 1,04

Piyasa uzmanlarının ve ekonomistlerin haziran ayı enflasyonuna ilişkin beklentileri de şekillendi. Beklenti anketine katılan 17 ekonomistin tahminlerinin ortalaması yüzde 1,04 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyonunun bu beklentiler doğrultusunda gelmesi halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı doğrudan enflasyon zammının yüzde 17,81 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 13,56 ZAM YOLDA

Maaş artışları toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı formülüyle hesaplanan memur ve memur emeklileri için de rakamlar netleşmeye başladı. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7’lik zammı cebine koyan memurlar, ilk altı aylık enflasyonun bu oranı aşması nedeniyle bir de enflasyon farkı alacak.

Beş aylık verilere göre yüzde 12,41'lik artışı garantileyen memur ve memur emeklilerinin zam oranı, haziran enflasyonunun beklentilere paralel (%1,04) gelmesi halinde enflasyon farkının yüzde 6,13’e yükselmesiyle toplamda yüzde 13,56 seviyesine ulaşacak.

YAKLAŞIK 25 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Temmuz ayında belirlenecek olan maaş katsayıları sadece bordrolu çalışanları ve emeklileri değil, devletten sosyal destek ödemesi alan dar gelirli vatandaşları da doğrudan kapsıyor.

Memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve 65 yaş aylığı gibi hayati önem taşıyan sosyal destek ödemeleri de açıklanacak oranla birlikte aynı seviyede artırılacak. Bu kritik veri, yaklaşık 2 milyon sosyal yardım yararlanıcısıyla birlikte toplamda 25 milyona yakın vatandaşın gelirini doğrudan belirleyecek.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRealist:

Yeni tuik başkanı görevini layıkıyla yapıp, iki ayda enflasyonu düşürdü.... İnsanların artış beklentisi kalmadı...

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Haber YorumlarıKemal Senel:

Bi kere şunu bilin zam değil enfilasyon farkı yuh artık size

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