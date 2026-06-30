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Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı Haber Videosunu İzle
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı
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Şile Belediyesi'ne yönelik üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında şarkıcı Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de bulunduğu öğrenildi. Acil, cezaevine gönderildi.

  • Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yöneticiliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada 13 kişi tutuklandı.
  • Tutuklananlar arasında şarkıcı Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de bulunuyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yöneticiliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturmada, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarına ilişkin yürütülen çalışmalarda, birinci ve ikinci dalga operasyonlarının ardından alınan etkin pişmanlık ifadeleri, bilgi sahibi beyanları, ele geçirilen belgeler, telefon inceleme raporları, HTS kayıtları ve hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu 6 farklı eylemde daha suç işlendiğine yönelik şüphe oluştu.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda 26 Haziran'da İstanbul ve İzmir'de 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 17'si operasyonlarda yakalanırken, firari olan 1 şüpheli de daha sonra gözaltına alındı. Şüpheliler, 29 Haziran'da ifadelerinin alınmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 13'ü tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, tutuklanmaları talep edilen 13 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Berkant Acil

HALUK LEVENT'İN KARDEŞİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; tutuklananlar arasında şarkıcı Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de bulunuyor. Tutuklanan Acil, cezaevine gönderildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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