Haberler

Yenişehir, Toroslar, Mezitli su kesintisi ne zaman bitecek? 20-21 Kasım Mersin su kesintisi listesi!

Yenişehir, Toroslar, Mezitli su kesintisi ne zaman bitecek? 20-21 Kasım Mersin su kesintisi listesi!
Güncelleme:
MESKİ Yenişehir, Toroslar, Mezitli su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Mersi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) 20 Kasım günü Mersin'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Toroslar, Yenişehir, Mezitli, Erdemli ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte MESKİ 20 Kasım Mersin su kesintisi saatleri...

Mersinsu kesintisi olan yerler yayınlandı. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) 20 Kasım günü Mersin'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenişehir, Toroslar, Mezitli ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte MESKİ 20 Kasım su kesintisi saatleri...

MERSİN SU KESİNTİSİ

Mersin su kesintileri için Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Yenişehir Barbaros Mahallesi Su Kesintisi

Hızlı Tren Projesi ve Hal Katlı Kavşağı'ndaki yatırımlar kapsamında yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle merkez ilçelerdeki mahallelerin çeşitli noktalarında su temininde geçici aksaklıklar yaşanmaktadır. İki ana isale hattından biri aktif olarak çalışmakta olup, vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek amacıyla bölgelere dönüşümlü su verilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 21 Kasım Cuma günü öğle saatleri itibarıyla şehir genelinde su tedarikinin kademeli olarak normale dönmesi planlanmaktadır.

Başlangıç Tarihi: 20 Kasım 2025, 14.50

Bitiş Tarihi: 21 Kasım 2025, 12.00

Yenişehir, Toroslar, Mezitli su kesintisi ne zaman bitecek? 20-21 Kasım Mersin su kesintisi listesi!

Toroslar Alsancak Mahallesi Su Kesintisi

Hızlı Tren Projesi ve Hal Katlı Kavşağı'ndaki yatırımlar nedeniyle yürütülen altyapı faaliyetleri sonucunda merkez ilçelerde bulunan çeşitli mahallelerde su temininde geçici aksaklıklar meydana gelmektedir. İki ana isale hattından biri aktif olarak çalışmakta olup bölgeler arasında dönüşümlü su verilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 21 Kasım Cuma günü öğle saatlerinden itibaren kent genelinde su tedarikinin kademeli olarak normale dönmesi öngörülmektedir.

Başlangıç Tarihi: 20 Kasım 2025, 15.00

Bitiş Tarihi: 21 Kasım 2025, 12.00

Yenişehir, Toroslar, Mezitli su kesintisi ne zaman bitecek? 20-21 Kasım Mersin su kesintisi listesi!

Mezitli 75. Yıl Mahallesi Su Kesintisi

Hızlı Tren Projesi ve Hal Katlı Kavşağı'ndaki yatırımlar kapsamında yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle merkez ilçelerdeki bazı mahallelerde geçici su kesintileri yaşanmaktadır. İki ana isale hattından biri faal olup vatandaşların mağduriyetinin azaltılması için bölgelere dönüşümlü su verilmektedir. Yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından 21 Kasım Cuma günü öğle saatleri itibarıyla şehir genelinde su tedariki aşamalı şekilde normal seviyeye dönecektir.

Başlangıç Tarihi: 20 Kasım 2025, 15.08

Bitiş Tarihi: 21 Kasım 2025, 12.00

Yenişehir, Toroslar, Mezitli su kesintisi ne zaman bitecek? 20-21 Kasım Mersin su kesintisi listesi!

Mezitli Akarca, Cemilli, Doğançay ve Kuzucubelen Mahalleleri Su Kesintisi

Mezitli ilçesine bağlı Kuzucubelen, Cemilli, Doğançay, Akarca, Tepeköy ve Fındıkpınarı mahallelerinde içme suyu depo çıkış vanaları, 21 Kasım 2025 tarihinde saat 08.00'de açılmak üzere kapatılmıştır. Bu bölgelerde belirtilen süre boyunca su kesintisi uygulanacaktır.

Başlangıç Tarihi: 20 Kasım 2025, 18.52

Bitiş Tarihi: 21 Kasım 2025, 22.00

Yenişehir, Toroslar, Mezitli su kesintisi ne zaman bitecek? 20-21 Kasım Mersin su kesintisi listesi!

