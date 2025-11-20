Yenişehir, Toroslar, Mezitli su kesintisi ne zaman bitecek? 20-21 Kasım Mersin su kesintisi listesi!

Mersinsu kesintisi olan yerler yayınlandı. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) 20 Kasım günü Mersin'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenişehir, Toroslar, Mezitli ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte MESKİ 20 Kasım su kesintisi saatleri...

MERSİN SU KESİNTİSİ

Mersin su kesintileri için Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Yenişehir Barbaros Mahallesi Su Kesintisi

Hızlı Tren Projesi ve Hal Katlı Kavşağı'ndaki yatırımlar kapsamında yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle merkez ilçelerdeki mahallelerin çeşitli noktalarında su temininde geçici aksaklıklar yaşanmaktadır. İki ana isale hattından biri aktif olarak çalışmakta olup, vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek amacıyla bölgelere dönüşümlü su verilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 21 Kasım Cuma günü öğle saatleri itibarıyla şehir genelinde su tedarikinin kademeli olarak normale dönmesi planlanmaktadır.

Başlangıç Tarihi: 20 Kasım 2025, 14.50

Bitiş Tarihi: 21 Kasım 2025, 12.00

Toroslar Alsancak Mahallesi Su Kesintisi

Başlangıç Tarihi: 20 Kasım 2025, 15.00

Bitiş Tarihi: 21 Kasım 2025, 12.00

Mezitli 75. Yıl Mahallesi Su Kesintisi

Başlangıç Tarihi: 20 Kasım 2025, 15.08

Bitiş Tarihi: 21 Kasım 2025, 12.00

Mezitli Akarca, Cemilli, Doğançay ve Kuzucubelen Mahalleleri Su Kesintisi

Mezitli ilçesine bağlı Kuzucubelen, Cemilli, Doğançay, Akarca, Tepeköy ve Fındıkpınarı mahallelerinde içme suyu depo çıkış vanaları, 21 Kasım 2025 tarihinde saat 08.00'de açılmak üzere kapatılmıştır. Bu bölgelerde belirtilen süre boyunca su kesintisi uygulanacaktır.

Başlangıç Tarihi: 20 Kasım 2025, 18.52

Bitiş Tarihi: 21 Kasım 2025, 22.00