Yeni İl Milli Eğitim Müdürleri atandı! Mersin, Burdur, Gaziantep, Kırklareli, Muş, Kilis, Kocaeli, Düzce yeni Milli Eğitim Müdürü kim oldu?

Mersin, Burdur, Gaziantep, Kırklareli, Muş, Kilis, Kocaeli ve Düzce'nin yeni il Milli Eğitim Müdürleri atandı. Atanan isimlerin kim olduğu merak konusu oldu. Bu atamalarla birlikte il Milli Eğitim Müdürlüklerine yeni isimler gelmiş oldu.



YENİ ATAMALAR YAYINLANDI

Milli Eğitim'de İl Müdürlüklerine Atama Kararı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2026/19 sayılı karar ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde açık bulunan bazı il milli eğitim müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı.

16 Ocak 2026 tarihli karara göre; Mersin, Burdur, Gaziantep, Kırklareli, Muş, Kilis, Kocaeli ve Düzce illerinde il milli eğitim müdürlüklerinde görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

Karar kapsamında:

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci,

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Mehmet Necmeddin Dinç,

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Önder Arpacı,

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Murat Altınöz,

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay,

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne İbrahim Açıkgöz,

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın,

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ise Gülşen Özer atandı.

Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

İşte kararname: