Yemekteyiz kim kazandı, kim 1. oldu 6 Şubat Cuma?

Final gününde heyecan doruk noktasına ulaşırken, yarışmacılar 200 bin TL'lik büyük ödül için mutfakta son kez hünerlerini ortaya koydu. Günün yemeği ve sunumunun ardından yapılan son değerlendirmelerle birlikte haftanın birincisi netleşti. Yarışmanın sonunda en yüksek puanı toplayarak ödüle uzanan isim, izleyicilerin odağı haline geldi.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACI MENÜLERİ

Paylaştığınız diğer görseller, " Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programındaki yarışmacılara ve hazırladıkları menülere aittir:

1. CEMİLE'NİN MENÜSÜ

• Çorba: Tavalak Çorbası

• Ara Sıcak: Patlıcanlı Gözleme

• Salata: Yeşil Elmalı Kereviz Salatası

• Ana Yemek: Keskin Tava ve Sebzeli Bulgur Pilavı

• Yancı: Cacık

• Tatlı: Sütlü Kadayıf

2. SERAP'IN MENÜSÜ

• Başlangıç/Meze: Girit Ezme ve Havuçlu Pancar Mezesi

• Ara Sıcak: Güveçte Karides

• Ana Yemek: Tavada Deniz Levreği, Brokoli ve Karnabahar

• Salata: Roka Salatası

• Tatlı: Çilekli Milföylü Rulo Tatlı

3. ŞÜKRAN'IN MENÜSÜ

• Çorba: Antep Usulü Yuvalama Çorbası

• Ara Sıcak: Kahramanmaraş Usulü Kuru Dolma

• Ana Yemek: Adana Kebap, Meyhane Pilavı ve Lavaş

• Salata: Mevsim Salata

• Tatlı: Maraş Dondurması Eşliğinde El Açması Fıstıklı Burma

4. VEDAT'IN MENÜSÜ

• Çorba: Düğün Çorbası

• Ara Sıcak: Süzme Yoğurt Eşliğinde Karalahana Sarması

• Ana Yemek: Alinazik Kebabı ve Arpa Şehriye Pilavı

• Salata: Kış Salatası

• Tatlı: Dondurma Eşliğinde Orman Meyveli Cobbler

5. ERKAN'IN MENÜSÜ

• Çorba: Ekşi Erikli Yörük Usulü Tarhana

• Ara Sıcak: Kremalı Mantarlı Çıtır Patates ve Çıtır Kabak Halkası

• Ana Yemek: Kıymalı Patlıcan Lazanya

• Salata: Nar Ekşili Kış Yeşillikleri Salatası

• Tatlı: Bal Kabaklı Cheesecake

6. FADİK'İN MENÜSÜ

• Çorba: Karnabahar Çorbası

• Meze/Ara Sıcak: Şemşemok ve Nohutlu Cevizli Semizotu Mezesi

• Ana Yemek: Fırında Tokat Kebabı ve Sebzeli Bulgur Pilavı

• Tatlı: Fıstıkpare

• İçecek: Reyhan Şerbeti

6 ŞUBAT 2026 YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 6 Şubat 2026 Cuma günü haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hafta boyunca kıyasıya rekabet eden yarışmacıların aldığı puanlar, büyük ödülün sahibini belirledi. Haftanın birincisi belli olduğunda sonuçlar haberlerde geniş yer bulacak.

HAFTA BOYUNCA KIRAN KIRANA MÜCADELE YAŞANDI

Bu hafta Yemekteyiz'de iddialı isimler yarıştı. Yarışmacılar hem yemek sunumları hem de masa düzenleriyle rakiplerinden yüksek puan almaya çalıştı. Haftanın yarışmacıları şu isimlerden oluştu:

• Şükran

• Fadik

• Erkan

• Vedat

• Serap

Her gün verilen puanlar, final günü büyük ödül için belirleyici oldu.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ NASIL BELİRLENİYOR?

Yarışmada hafta boyunca toplanan puanlar finalde hesaplanıyor. En yüksek puanı alan yarışmacı, haftanın birincisi olarak büyük ödülün sahibi oluyor. Puanlarda eşitlik yaşanması durumunda ise ödül, eşit puanı alan yarışmacılar arasında paylaştırılıyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

2026 sezonunda rekabetin dozu iyice yükselmiş durumda. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın birincisi olan yarışmacı, tüm rakiplerini geride bırakması halinde tam 200 bin TL büyük ödül kazanıyor. Bu yüksek ödül, yarışmacıların motivasyonunu artırırken ekran başındaki izleyicilerin de heyecanını zirveye taşıyor.

FİNAL SONUCU MERAKLA BEKLENİYOR

6 Şubat 2026 Yemekteyiz haftasının kazananı, final bölümünün ardından netlik kazanacak. Haftanın birincisi belli olduğunda detaylar güncel haberlerde yer alacak.