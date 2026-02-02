Uzak Şehir neden yok, Uzak Şehir 48. bölüm bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, kandil programından sonra yayınlanacak mı (Kanal D akış)?

Ekranların sevilen yapımı Uzak Şehir'in bu akşam yayınlanmaması izleyicileri endişelendirdi. "Uzak Şehir bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları sosyal medyada gündem olurken, dizinin yayın tarihine dair detaylar netleşmeye başladı.

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI? YAYIN SAATİ DEĞİŞTİ

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı dizi, yayın akışında yapılan güncelleme nedeniyle alışılan saatinden daha geç başlayacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI NEDEN DEĞİŞTİ?

Kanal D'nin 2 Şubat Pazartesi gününe ait güncellenen yayın planına göre, saat 20.00'de Berat Gecesi Özel programı ekrana gelecek. Bu nedenle Uzak Şehir'in yeni bölümü saat 20.00 yerine 20.45'te yayınlanacak.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

• Bölüm: 48. Bölüm

• Tarih: 2 Şubat Pazartesi

• Saat: 20.45

• Kanal: Kanal D

Reytinglerde üst sıralarda yer alan dizinin yeni bölümü, gecikmeli de olsa bu akşam izleyiciyle buluşacak.

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Evet, Uzak Şehir bu akşam ekranda olacak. Saat 20.00'de başlayacak olan özel programın ardından dizinin yeni bölümü 20.45'te yayınlanacak.

UZAK ŞEHİR 48. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alya, Cihan'a veda etmeye hazırlanırken kalbinin en derin yerinde tarifsiz bir hüzün taşımaktadır. Belki de son kez ona sarıldığını bilmenin ağırlığı, her nefesine siner. Söylenemeyen cümleler, yarım kalan hayaller ve içten içe bastırılan bir aşk, bu vedayı daha da zorlaştırır.

Alya için artık her şey Deniz içindir. Oğlunun geleceğini güvence altına almak uğruna Cihan'dan ayrılmayı göze alır. Aşkını kalbine gömerek kaçmaya karar veren Alya, tam planını hayata geçirecekken beklenmedik bir engelle karşılaşır.

Kaçış planı son anda sekteye uğrar. Boran'ın yaptığı şikâyet, Alya'nın yakalanmasına neden olur. Cihan ise olan bitenden tamamen habersizdir. Alya'nın yaşadığı bu sessiz fırtınadan, verdiği fedakâr karardan ve kalbinde kopan fırtınadan Cihan'ın henüz en ufak bir fikri yoktur.

Alya için seçim çok nettir ama bir o kadar da acı vericidir. Deniz uğruna aşkını geride bırakmaya kararlıdır. Cihan'a olan duygularını bastırarak, geri dönülmez bir yola adım atmaya hazırlanır. Bu karar, onun için hayatının en ağır sınavıdır.

Gitmeden önce Sadakat ile bir araya gelen Alya, tüm detayları planlar. Sessizce vedalaşır, geçmişine son bir kez bakar. Artık geri dönüş yoktur. Bu vedalaşma, sadece bir yolculuğun değil, aynı zamanda bir dönemin de kapanışıdır.

Alya ve Deniz için yeni ufuklara yelken açma vakti gelmiş midir? Bu kaçış, onları özgürlüğe mi yoksa daha büyük bir sınavın içine mi sürükleyecektir? Alya'nın verdiği bu fedakâr karar, hem kendi kaderini hem de Cihan'ın hayatını kökten değiştirecek gibi görünmektedir.

2 ŞUBAT KANAL D GÜNCEL YAYIN AKIŞI

• 07.00 – Küçük Ağa

• 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?

• 11.00 – Yaprak Dökümü

• 14.00 – Gelinim Mutfakta

• 16.45 – Arka Sokaklar

• 18.30 – Kanal D Ana Haber

• 20.00 – Berat Gecesi Özel

• 20.45 – Uzak Şehir (Yeni Bölüm)

• 00.15 – İnci Taneleri (Tekrar)

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Boran'ın kendini yaralayıp suçu Alya'nın üzerine yıkması artık gizli bir hamle olmaktan çıkar ve açık bir tehdide dönüşür. Boran, bu gerçeği velayet davasında kullanacağını söyleyerek Alya'yı boşanmaktan vazgeçmeye zorlar. Alya ise yeniden bir annenin en büyük korkusuyla yüzleşirken; aklıyla kalbi arasındaki denge de yavaş yavaş dağılmaya başlar.

Albora'daki karanlık adımların artık daha acımasız atıldığı, Demir'in hamlesiyle bir kez daha görünür olur. Zerrin'i bebeğiyle buluştururken, onların sonsuza kadar beraber yaşayabilme şartlarını bizzat Demir'in belirlemesi, Zerrin'in kaldırmakta zorlandığı ağır bir sınava dönüşür.

Mahkeme zamanın yaklaşması Alya'yı bir yandan korkuturken bir yandan da içten içe tükenmesine neden olur. Cihan ise Alya'nın üzerine atılan çamuru temizlemek için sessizce harekete geçer. Alya ise onun attığı adımlardan habersiz, oğlunu kaybetmemek için kendince bir yol çizer. Bu yol kimin kalbinin sığınağından uzaklaşmasına neden olurken kimin de en büyük cezası olur?