Üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? Üniversite elektronik kayıt ve normal kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

2026- Yks sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için üniversite kayıt süreci ağustos ayında başlayacak. YKS ile bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıt yapmak isteyen adaylar ise işlemlerini 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlayabilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

2026-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarının ardından yerleştiği üniversitede öğrenim görmeye hak kazanan adayların kayıt takvimini takip etmeleri önem taşıyor. ÖSYM'nin 2026 takviminde YKS sonuçlarının 21 Temmuz 2026 tarihinde açıklandığı görülüyor.

Kayıt süresi içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek. Bu nedenle adayların hem üniversitelerinin duyurularını hem de kayıt için istenen belgeleri takip etmesi gerekiyor.

Elektronik kayıt yaptıran adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan tarihlerde ve belirtilen şartlara göre sonraki işlemlerini gerçekleştirecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Üniversite kayıt işlemleri elektronik kayıt ve yükseköğretim kurumuna doğrudan başvuru olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilebilecek.

Elektronik kayıt uygulamasından yararlanmak isteyen adaylar, 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden işlem yapabilecek. Tüm devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen vakıf ve KKTC yükseköğretim kurumları, uygun öğrenciler için elektronik kayıt imkânı sunacak.

Elektronik kayıt zorunlu değil. Elektronik kayıt yaptırmak istemeyen veya çeşitli nedenlerle elektronik kayıt işlemini tamamlayamayan adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt kapsamında olmayan programlara yerleşen adayların da doğrudan üniversitelerine başvurmaları gerekiyor.

ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILIR?

Elektronik kayıt işlemi için adayların e-Devlet şifreleriyle turkiye.gov.tr adresine giriş yapmaları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümündeki kayıt hizmetini kullanmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt işlemi 2026-2027 öğretim dönemi için ÖSYM'den temin edilen yerleşen aday verilerini kapsayacak. Yerleşen aday bilgilerine YÖKSİS üzerinden erişilebilecek.

Elektronik kayıt sırasında öğrencinin ortaöğretim mezuniyet bilgisi MEB e-Okul sistemi üzerinden kontrol edilecek. Bu nedenle elektronik kayıt yaptıran adaylardan ayrıca ortaöğretim diploması istenmeyecek.

Ancak MEB sisteminden lise mezuniyet bilgisi alınamayan adayların elektronik kayıt işlemi gerçekleştirilemeyecek. Bu adaylar yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna yönlendirilecek.

Elektronik kaydını tamamlayan öğrenciler, kayıt işlemini gösteren barkotlu çıktıyı da alabilecek.

ELEKTRONİK KAYIT KİMLER İÇİN UYGULANMAYACAK?

Özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar elektronik kayıt kapsamına alınmayacak.

Özellikle sağlık raporu gibi belgelerin talep edildiği programlara yerleşen adayların 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerekli belgelerle birlikte ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerekecek.

Bu nedenle adayların yalnızca e-Devlet üzerinden kayıt yapabileceklerini varsaymamaları, yerleştirildikleri üniversitenin kayıt duyurularını da kontrol etmeleri gerekiyor.

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT VE NORMAL KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Üniversiteye doğrudan yapılacak kayıtlarda adaylardan belirli belgeler istenebilecek. Kayıt için gerekli temel belgeler arasında diploma veya mezuniyet belgesi, bazı durumlarda alanı gösteren resmi belge, fotoğraf, katkı payı veya öğrenim ücretinin ödendiğini gösteren belge ve üniversitenin ayrıca talep edeceği belgeler bulunuyor.

Elektronik kayıt yapan adaylarda ise süreç farklı işliyor. MEB e-Okul üzerinden mezuniyet bilgisi teyit edildiği için elektronik kayıt sırasında ayrıca ortaöğretim diploması istenmeyecek.

DİPLOMA VEYA MEZUNİYET BELGESİ

Adayların mezun oldukları ortaöğretim kurumundan aldıkları diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi kayıt sırasında kullanılabilecek belgeler arasında yer alıyor.

Ancak YÖKSİS üzerinden adayın başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde, aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması şartıyla ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kayıt yapılabilecek ve önceki yükseköğretim kurumundaki kayıt bilgisi teyit edilebilecek.

ALAN BİLGİSİNİ GÖSTEREN RESMİ BELGE

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alan bilgisi diploma veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okuldan ve hangi alandan mezun olduğunu gösteren resmi belgenin sunulması gerekiyor.

METEM programlarından mezun olan adayların diplomalarında okul adı olarak diplomayı düzenleyen merkezin adının yazılması nedeniyle ilgili resmi belge şartı bu durumdaki adaylar açısından önem taşıyor.

FOTOĞRAF

Yükseköğretim kurumunun talep etmesi halinde 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf istenebilecek.

Fotoğraf şartının üniversite tarafından talep edilmesi halinde adayların belirtilen ölçülerde fotoğrafları kayıt sırasında hazır bulundurması gerekiyor.

KATKI PAYI VEYA ÖĞRETİM ÜCRETİ BELGESİ

Kayıt sırasında katkı payının veya öğretim ücretinin ödenmesiyle ilgili belge de istenebilecek.

Bunun yanında üniversiteler kayıt öncesinde farklı belgeler veya ek şartlar belirleyebileceği için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim kurumunun duyurularını takip etmesi gerekiyor.

ÜNİVERSİTENİN TALEP EDECEĞİ DİĞER BELGELER

Kayıt için üniversiteler tarafından önceden ilan edilen diğer belgelerin aslı veya üniversite tarafından onaylanmış suretleri de talep edilebilecek.

Bu nedenle genel kayıt belgelerinin yanı sıra adayların kendi üniversitelerinin kayıt duyurusunda yer alan özel koşulları da kontrol etmesi gerekiyor.

ÖĞRENCİLERİN ESKİ ÜNİVERSİTE KAYDI VARSA NE OLACAK?

Yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarına ilişkin kurallar kapsamında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yapılamıyor ve eğitime devam edilemiyor.

Bu nedenle yeni bir örgün programa yerleşen ve aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunan adayların, yeni programlarına kayıt yaptırabilmeleri için kayıtlarına engel olan önceki yükseköğretim kurumuyla ilişiklerini kesmeleri gerekiyor.

Elektronik kayıt ekranında da bu durum kontrol edilecek. Kaydın önündeki engelin kaldırılması için eski yükseköğretim kurumundaki kaydın sonlandırılması gerekecek.

Bu kural öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirme işlemlerinde bir programa yerleştirilmesine engel değil; ancak kayıt aşamasında mevcut kayıt durumunun uygun hale getirilmesi gerekiyor.