TBB avukatlık asgari ücret tarifesi: 2026-2027 Avukatlık ücretleri ne kadar oldu? Avukat danışma ücreti, dava ücreti ne kadar?

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Türkiye Barolar Birliği (TBB), 2026-2027 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni yayımlayarak avukatların hukuki hizmetler karşılığında alabileceği asgari ücretleri güncelledi. Yeni tarifeyle birlikte dava, icra takibi ve hukuki danışmanlık ücretlerinde artışa gidildi. Peki, 2026-2027 Avukatlık ücretleri ne kadar oldu? Avukat danışma ücreti, dava ücreti ne kadar? Detaylar...

2026-2027 AVUKAT DANIŞMA ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde hukuki danışmanlık hizmetleri için uygulanacak asgari tutarlar da açıklandı. Buna göre avukatın bürosunda sözlü danışma ücretinin ilk bir saati 5 bin 500 TL, sonraki her saat için 2 bin 400 TL olarak belirlendi.

Avukatın çağrı üzerine başka bir yerde sözlü danışmanlık vermesi halinde ilk bir saat için 9 bin TL, sonraki her saat için 4 bin 600 TL ücret uygulanacak. Yazılı danışmanlık hizmetinde ise ilk bir saatlik ücret 9 bin TL, sonraki her saat için belirlenen tutar 4 bin 500 TL oldu.

Yeni tarifeye göre danışmanlık ve belge hazırlama ücretleri şöyle:

Büroda sözlü danışma (ilk saat): 5.500 TL

Büroda sözlü danışma (sonraki her saat): 2.400 TL

Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk saat): 9.000 TL

Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (sonraki her saat): 4.600 TL

Yazılı danışma (ilk saat): 9.000 TL

Yazılı danışma (sonraki her saat): 4.500 TL

Dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto hazırlanması: 7.500 TL

Kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanması: 10.000 TL

Şirket ana sözleşmesi ve ticari sözleşmeler: 27.000 TL

Vasiyetname ve miras sözleşmesi hazırlanması: 40.000 TL

2026-2027 DAVA VE MAHKEME AVUKATLIK ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026-2027 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi kapsamında mahkemelerde takip edilen davalar için belirlenen maktu vekâlet ücretleri de güncellendi. Asliye mahkemelerinde takip edilen davalar için 62 bin TL, sulh hukuk mahkemelerinde görülen davalar için 40 bin TL asgari ücret belirlendi.

Mahkeme türlerine göre yeni avukatlık ücretleri şöyle:

Sulh Hukuk Mahkemeleri: 40.000 TL

Asliye Mahkemeleri: 62.000 TL

Tüketici Mahkemeleri: 30.000 TL

Ağır Ceza Mahkemeleri: 86.000 TL

Çocuk Mahkemeleri: 62.000 TL

Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri: 86.000 TL

Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri: 70.000 TL

Sulh Ceza Hâkimlikleri: 23.000 TL

İnfaz Hâkimlikleri: 23.000 TL

İdare ve Vergi Mahkemeleri (duruşmasız): 40.000 TL

İdare ve Vergi Mahkemeleri (duruşmalı): 52.000 TL

Yargıtay'da ilk derece sıfatıyla görülen davalar: 85.000 TL

Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen davalarda ise ücret, tarifede belirlenen nispi oranlara göre hesaplanıyor. Bu tür davalarda mahkemenin görüldüğü yere göre belirlenen maktu ücretin altında kalınamıyor.

BOŞANMA DAVASI AVUKATLIK ÜCRETİ NE KADAR?

Boşanma davalarında avukatlık ücreti, davanın niteliğine ve kapsamına göre belirleniyor. Yeni tarifede asliye mahkemelerinde takip edilen davalar için belirlenen maktu ücret 62 bin TL olarak açıklandı.

Boşanma davalarında da mahkeme türü ve davanın özellikleri dikkate alınarak tarife hükümleri uygulanıyor. Maddi veya manevi tazminat gibi para ile değerlendirilebilen taleplerin bulunması halinde ayrıca nispi ücret hesaplaması yapılabiliyor.

2026-2027 İCRA AVUKATLIK ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni tarifeyle icra ve iflas müdürlüklerinde yürütülen işlemler için belirlenen avukatlık ücretleri de artırıldı. İcra dairelerinde yapılan takiplerde maktu ücret 12 bin 500 TL, tahliyeye ilişkin icra takiplerinde ise 26 bin TL oldu.

İcra işlemlerinde konusu para olan takipler için nispi ücret hesaplaması da uygulanabiliyor. Takip miktarı 78 bin 125 TL'ye kadar olan icra takiplerinde 12 bin 500 TL maktu ücret esas alınıyor. Ancak hesaplanan ücret takipte kesinleşen miktarı aşamıyor.

Borçlunun ödeme süresi içerisinde borcunu ödemesi halinde tarifeye göre belirlenen vekâlet ücretinin dörtte üçüne hükmediliyor.

ANONİM ŞİRKETLERDE ZORUNLU AVUKAT BULUNDURMA ÜCRETİ NE KADAR?

Avukatlık Kanunu'nun 35'inci maddesi kapsamında anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatlar için belirlenen aylık asgari ücret 58 bin TL'ye yükseltildi.

Yapı kooperatiflerinde bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatlara ödenecek aylık asgari ücret ise 35 bin TL olarak belirlendi.

2026-2027 AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ'NDE NELER DEĞİŞTİ?

Yeni tarifede ücret artışlarının yanı sıra uygulamaya yönelik bazı düzenlemeler de yapıldı.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücretlerin hesaplanmasına ilişkin 11'inci maddede yer alan "asıl alacak" ifadesi, "takipte kesinleşen miktar" olarak değiştirildi. Böylece UYAP sisteminde kullanılan kavramla tarife hükümlerinin uyumlu hale getirilmesi ve uygulamadaki hesaplama farklılıklarının önlenmesi amaçlandı.

Tarifenin 18'inci maddesinde de değişikliğe gidildi. Daha önce "İş takibinde ücret" olan madde başlığı, "İş takibinde ve vesayet işlerinde ücret" olarak düzenlendi. Eklenen yeni fıkrayla vasi, kayyım veya yasal danışman olarak görevlendirilen avukatların talepte bulunmaları halinde alabilecekleri ücretin esasları belirlendi.

Bunun yanı sıra tarifenin konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlara ilişkin üçüncü kısmındaki tutarlar yüzde 33 oranında artırıldı.

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ZORUNLU MU?

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatların hukuki hizmetleri karşılığında alabilecekleri ücretler için belirlenen yasal alt sınırları içeriyor. Avukat ile müvekkil arasında kararlaştırılan sözleşmeli ücret, tarifede belirtilen asgari tutarın altında olamıyor.

Tarifede yer alan mahkeme vekâlet ücretleri ile avukat ve müvekkil arasında kararlaştırılan sözleşmeli ücretin birbirinden farklı olduğu da unutulmamalı. Mahkemenin karşı tarafa yüklediği vekâlet ücreti, avukat ile müvekkil arasındaki ücret sözleşmesinden ayrı değerlendiriliyor.