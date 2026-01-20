SON DEPREMLER! 20 Ocak deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

20 Ocak sabah saatlerinde kentin farklı noktalarında hissedilen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada art arda gelen "hissettik" paylaşımlarıyla birlikte vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin deprem olup olmadığını sorgulamaya başladı. Sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin detaylar için gözler Kandilli Rasathanesi ve Afad'dan yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), 20 Ocak Salı itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz olarak izlemeyi sürdürüyor. Yurt geneline yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri bile saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler düzenli raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunuyor. Bu veriler, uzmanların sismik değerlendirmelerinde de temel referans kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 20 Ocak Salı tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin tüm ayrıntılar yer alıyor. Yılın her günü 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak erişime açılıyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış paylaşımların paniğe neden olabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.

20 OCAK 2026 SALI HİSSEDİLEN SARSINTI

20 Ocak Salı sabah saatlerinde bazı bölgelerde hissedilen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, hissettikleri titreşimlerin ardından "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Sarsıntıyı hissettiğini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına ilişkin net bilgiye ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan resmi deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin netleşmesiyle tablo daha da açıklık kazanırken, yetkililer yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha vurguladı.