SON DEPREMLER! 12 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Sabahın erken saatlerinde çeşitli bölgelerden gelen "sarsıntı hissedildi" paylaşımları, vatandaşların aklındaki "deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Türkiye genelindeki güncel sismik hareketliliği öğrenmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık deprem listelerine yönelirken, olası depremin zamanı, büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin resmi açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülkenin çeşitli bölgelerine konuşlandırılan yüksek duyarlılıklı sensörler, en küçük yer hareketlerini bile saniyeler içinde kaydedip analiz ederek kamuoyuyla paylaşıyor.

Kandilli'nin gelişmiş ölçüm altyapısı sayesinde tespit edilen mikro titreşimler detaylı bir şekilde raporlanırken, hem Kandilli hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" sayfaları, vatandaşların hızlı ve güvenilir bilgiye en kısa sürede ulaşmasına olanak tanıyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de önemli bir referans kaynağı niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı güncel deprem listeleri; merkez üssü, büyüklük, derinlik ve oluş zamanı gibi teknik bilgileri eksiksiz şekilde paylaşarak vatandaşların doğrulanmış verilere ulaşmasını sağlıyor. Kurumun yıl boyunca sürdürdüğü kesintisiz izleme çalışmaları, bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi ve kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmeyi amaçlıyor. Bu sayede sosyal medyada yer alan teyitsiz iddiaların etkisi minimize ediliyor.

12 ARALIK 2025 CUMA HİSSEDİLEN SARSINTI

12 Aralık 2025 Cuma sabahı İstanbul'un bazı ilçelerinden "hafif bir sarsıntı hissedildi" yönünde yapılan paylaşımlar dikkat çekti. Özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşların bildirdiği kısa süreli titreşimler, günün ilk saatlerinde "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

Sarsıntı hissettiğini belirten vatandaşlar, durumun kaynağına ilişkin kesin bilgilere ulaşmak için hızla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verilere yöneldi. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle birlikte yaşanan hareketliliğin niteliği daha net anlaşılırken, yetkililer yalnızca resmî açıklamalara güvenilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

AFAD ve Kandilli'nin anlık olarak yenilenen "Son Depremler" ekranları, İstanbul'da ve Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketliliği takip etmek isteyen vatandaşlar için en doğru ve güvenilir bilgi kaynağı olmayı sürdürüyor.