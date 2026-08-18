Haberler

Okan Buruk beraberliğin faturasını ona kesti! Yıldız isim kulübeye çekiliyor

Okan Buruk beraberliğin faturasını ona kesti! Yıldız isim kulübeye çekiliyor Haber Videosunu İzle
Okan Buruk beraberliğin faturasını ona kesti! Yıldız isim kulübeye çekiliyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Erzurumspor FK karşılaşmasında kadroda değişikliğe gidiyor. Başarılı hoca, performansından memnun olmadığı Leroy Sane'yi yedek oturtacak.

Süper Lig'in açılış haftasında sahasında Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak sezona beklenmedik bir puan kaybıyla başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk harekete geçti. 

İLK 11 DEĞİŞİYOR

Sergilenen futboldan ve alınan sonuçtan memnun olmayan tecrübeli çalıştırıcı, ligin ikinci haftasında oynanacak Erzurumspor FK mücadelesi öncesinde kadroda radikal değişikliklere gitme kararı aldı.

LEROY SANE KULÜBEYE

Çorum FK karşılaşmasında beklentilerin oldukça altında kalan dünyaca ünlü yıldız Leroy Sane, performansıyla teknik heyetin geçer notunu alamadı. Okan Buruk'un, ilk haftadaki formsuz görüntüsü nedeniyle Alman futbolcuyu Erzurumspor FK karşısında yedek kulübesine çekmeyi planladığı öğrenildi. Okan Buruk'un, Sane'nin yerine kanat hattında daha hareketli ve mücadele gücü yüksek bir ismi ilk 11'de sahaya sürerek takımdaki hücum reaksiyonunu artırmayı hedeflediği belirtiliyor. 

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Haberler.com
Feth-i kabir kararı! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Trump rahat durmuyor! Paylaştığı haritaya bakın

Rahat durmaya niyet yok! Paylaştığı haritaya bakın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kısmetse Olur yarışmacısı, tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu

Tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu! Yorum sizin

Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler

Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler
Şeyma Subaşı'na kızından olay benzetme: Prenses Diana'ya benziyorsun

Şeyma Subaşı'na kızından olay benzetme: Prenses Diana'ya benziyorsun
Mahallelinin başına bela oldu: 6 aydır evleri taşlanıyor

Mahallelinin başına bela oldu: 6 aydır evleri taşlanıyor
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor
İmamoğlu'nu zora sokacak sözler: 15 milyon euro istedi, 5 milyon euro'sunu ödedim

Yeni ifade geldi! Silivri'deki İmamoğlu'nu zora sokacak sözler

Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata aldılar